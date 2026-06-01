​Arquitectura emocional

La vida nunca es lo que sucede, ni mucho menos, eso quedaría a los ojos de la objetividad plena, esa que no existe. La vida es cómo percibimos cada uno de nosotros lo que sucede, cómo lo afrontamos, cómo construimos a nuestro alrededor estructuras ficcionales que nos mantienen en pie independientemente de los acontecimientos que nos sacuden a diario. El termómetro puede marcar 25 grados, sí, hecho aparentemente objetivo, sí, pero lo que importa realmente es la sensación térmica de cada cual, como bien se aprecia cada vez que se pone el aire acondicionado y los múltiples conflictos que acarrea.

En Hamnet, la exitosa novela de Maggie O’Farrel relanzada al calor de la oscarizada versión cinematográfica de este año, se nos cuenta la muerte de un ser querido y cómo afrontan cada uno de los personajes de su alrededor esta pérdida. El gran hallazgo de la autora irlandesa, más allá de su extraordinaria prosa sensorial y emotiva, está en construir con verosimilitud la manera en la que un joven llamado William Shakespeare, que todavía no sabe que será el gran William Shakespeare que todos conoceremos, se acoge a lo que mejor sabe hacer –escribir teatro– para mantener con vida el recuerdo encarnándolo en el príncipe Hamlet y, así, de esta forma, aquietar el dolor y poner tiempo entre medias para seguir hacia delante.

Noelia Cuevas, en su exposición recién inaugurada, rinde homenaje a los que siguen aquí sin seguir, a los que una vez ocuparon un espacio en un tiempo cercano al nuestro, a los que tuvieron una tridimensionalidad exacta que ya no está, que se desvanece por el mero hecho de vivir, pero que se agarra, con denuedo, al recuerdo y a la memoria personal para hacerla universal en los puntos de unión que siempre tienen los lugares comunes: sofás, pianos, libros… todo ello en tonalidades cian, que es el color donde se aloja la niebla de la reminiscencia.

La artista –siendo ya la Noelia Cuevas que todos conoceremos– condensa y matiza con maestría en su pintura “Sala de estar y de no estar” todo lo establecido en el famoso monólogo del autor inglés, ya que, frente al “ser o no ser”, que establecía la disyuntiva excluyente “vivir o morir”, ella abraza la unión de las dos realidades de manera literal y metafórica en el cuadro, un reflejo exacto de lo que sucede, un grito ilustrado de un adiós, que se convierte en un cálido hasta siempre por obra y gracia de la magia de la pintura.

Vayan a verla, no se arrepentirán, ante sus ojos se producirá la alquimia del recuerdo, la que espera un chispazo para materializarse entre las rendijas del pasado y alcanzar, mientras dura la visión, la eternidad.

Noelia Cuevas y su Arquitectura emocional nos confirma que solo somos mientras los demás sean y que el arte es lo único que posibilita un pasaporte hacia la trascendencia, una resistencia al olvido.