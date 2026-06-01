​Cierzo proLGTB+: el viento de la diversidad que llega a Europa

El viento del Cierzo, ese aire que moldea el carácter de los aragoneses, parece haber soplado con especial determinación este año hacia la inclusión. En un contexto en el que el deporte sigue siendo un espacio donde muchos encuentran barreras - ya sea por orientación de género o diversidades funcionales-, resulta vital transformar los terrenos de juego en lugares más conscientes y seguros.



La Asociación Deportiva Cierzo, único club federado LGTB+ de todo Aragón, ha decidido tomar la iniciativa. Con el apoyo de la EGLSF (Federación Deportiva Europea de Gays y Lesbianas) y la Unión Europea, el club ha puesto en marcha el proyecto Diversidad en Movimiento. Una fuerte apuesta para la inclusión de personas con discapacidad en Zaragoza.

La nueva iniciativa se despliega en dos direcciones claras. Por un lado, una labor formativa profunda que dotará al club de herramientas reales para que sus espacios sean plenamente accesibles. Inaceptables barreras que todavía existen en muchos de ellos. "La inclusión en el deporte se construye con información, escucha y comunidad", nos explica Juan Cruz Almada, coordinador de este proyecto en A.D Cierzo.

Por otro lado, este plan aterriza en la práctica real con sesiones de bádminton inclusivo que se desarrollarán este mismo verano. Aquí es donde la propuesta cobra su sentido más humano: un entorno donde las etiquetas se quedan fuera. Para garantizar una igualdad de condiciones absoluta, la propuesta es tan sencilla como revolucionaria: todos los participantes, tengan o no una discapacidad, se moverán en sillas de ruedas deportivas durante los encuentros.

Más allá de la técnica o el marcador, lo que busca Cierzo proLGTB+ es generar un sentido de pertenencia auténtico. Con este respaldo europeo, la asociación no solo reafirma su labor de visibilidad, sino que nos invita a todos a una reflexión necesaria: el deporte, en su esencia más pura, es la herramienta más poderosa para nivelar las capacidades y celebrar, de una vez por todas, la diversidad como nuestra mayor riqueza.

