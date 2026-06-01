​José Manuel Blecua: cuando muere un filólogo, la lengua está de luto

La muerte de José Manuel Blecua Perdices no es únicamente la desaparición de un académico de la Real Academia Española. Es, sobre todo, la pérdida de una forma de entender la cultura como servicio público, la lengua como patrimonio común y la filología como una disciplina esencial para que una sociedad se comprenda a sí misma.

En tiempos en los que la velocidad parece haber sustituido a la profundidad, conviene detenerse ante figuras tan importantes como la suya. Porque José Manuel Blecua pertenecía a esa estirpe de maestros que no hicieron ruido para hacerse notar, sino que trabajaron durante décadas para que otros pudieran hablar, escribir, enseñar, investigar y pensar mejor. Su autoridad no procedía del espectáculo, sino del más puro conocimiento. No necesitó convertir la lengua en trinchera ideológica ni en adorno elitista: la entendió como una casa compartida, viva, diversa, exigente, de unión y siempre abierta a la vida de quienes la hablan.

Nacido en Zaragoza en 1939, Blecua formó parte de una familia profundamente vinculada a la filología española. Hijo de José Manuel Blecua Teijeiro y hermano de Alberto Blecua, heredó y prolongó una tradición intelectual que ha dejado una huella inmensa en los estudios hispánicos. Pero reducirlo a una genealogía de sabios sería injusto. Su mérito fue propio: doctor en Filología Románica, catedrático de Lengua Española, profesor universitario, investigador, lexicógrafo, académico y director de una de las instituciones culturales más relevantes del mundo hispánico: la Real Academia de la Lengua Española, institución que rige el destino de nuestra lengua en todo el mundo.

Fue elegido académico de número de la Real Academia Española en 2003 y tomó posesión en 2006 con un discurso dedicado al Diccionario de Autoridades, una elección que dice mucho de su perfil intelectual. Blecua sabía que la lengua no nace de decretos, ni de gramáticas rígidas sino de memoria, uso, literatura, historia y comunidad. Sabía también que los diccionarios no son cementerios de palabras, sino instrumentos vivos para ordenar el mundo sin aprisionarlo. En esa mirada se encontraba una de sus mayores virtudes: el respeto por la tradición unido a la conciencia de que la lengua cambia porque cambia la vida.

Como director de la RAE entre 2011 y 2014, le tocó una etapa especialmente difícil. La Academia atravesaba un periodo de restricciones económicas y de enorme exigencia institucional. Sin embargo, bajo su mandato se celebró el III Centenario de la Real Academia Española y se presentó oficialmente la 23.ª edición del Diccionario de la lengua española. No fue un tiempo menor. Fue una etapa en la que hubo que sostener la dignidad de una institución histórica en medio de dificultades materiales, recordando que la cultura no puede depender únicamente del entusiasmo de quienes la custodian, sino también del compromiso real de los poderes públicos.

Ahí aparece una de las lecciones que hoy deberíamos escuchar con mayor seriedad. Un país que descuida sus instituciones culturales se empobrece, aunque sus cifras económicas aparenten lo contrario. La lengua, los archivos, las bibliotecas, las academias, las universidades y los centros de investigación no son ornamentos de una nación: son su sistema nervioso y su columna vertebral. Sin ellos, se debilita la memoria colectiva, se reduce la calidad del debate público y se empobrece la educación. Blecua comprendió muy bien que el español no pertenece a un solo territorio. La lengua española es una realidad panhispánica, plural, americana, europea, africana, asiática en su expansión cultural, y profundamente mestiza en su historia. Por eso su labor no puede entenderse solo desde España. Su responsabilidad al frente de la RAE estuvo vinculada también a la Asociación de Academias de la Lengua Española, ese espacio imprescindible donde el español se reconoce como comunidad internacional y no como propiedad de una sola orilla.

En un momento histórico en el que millones de personas se comunican en español en contextos cada vez más diversos, la figura de Blecua nos recuerda que la unidad de una lengua no se defiende con rigidez, sino con inteligencia, investigación, escucha y generosidad. La norma no debe ser una cárcel, sino una herramienta. La corrección lingüística no debe convertirse en soberbia, sino en claridad. Y el cuidado del idioma no debería ser una manía de especialistas, sino una responsabilidad democrática. Porque hablar bien, escribir bien y comprender bien no son lujos académicos. Son condiciones de ciudadanía. Una sociedad que pierde precisión en el lenguaje pierde también precisión en el pensamiento. Una democracia que se acostumbra a la confusión verbal termina aceptando la confusión moral. Donde las palabras se degradan, también se degrada la vida pública. Por eso los filólogos importan. Por eso los maestros importan. Por eso figuras como José Manuel Blecua son necesarias incluso para quienes nunca han abierto una gramática ni han consultado un diccionario con conciencia histórica.

Su trayectoria universitaria también merece una reflexión especial. Fue profesor de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde impulsó espacios de trabajo vinculados a la filología y la informática. Ese dato no es anecdótico. Demuestra que la filología, lejos de ser una disciplina anclada en el pasado, puede dialogar con la tecnología, con los nuevos soportes del conocimiento y con los desafíos contemporáneos de la comunicación. Mucho antes de que habláramos con tanta naturalidad de humanidades digitales, ya existían investigadores que entendían que el futuro de la lengua también necesitaba método, datos, edición rigurosa y herramientas nuevas.

Hoy, cuando la inteligencia artificial transforma nuestra manera de escribir, traducir, buscar información y producir conocimiento, la herencia de filólogos como Blecua se vuelve todavía más importante. La tecnología puede multiplicar textos, pero no garantiza comprensión. Puede generar respuestas, pero no sustituye el criterio. Puede ordenar grandes cantidades de información, pero no reemplaza el juicio histórico, lingüístico y cultural. Precisamente por eso necesitamos más filología, no menos; más humanidades, no menos; más maestros capaces de enseñarnos a distinguir entre hablar y decir, entre informar y comprender, entre repetir y pensar.

España necesita recuperar esa idea de autoridad intelectual. No la autoridad autoritaria, sino la autoridad que nace del estudio, de la paciencia, de la lectura, de la docencia, de la investigación y del servicio. Blecua representó una autoridad serena. Una autoridad sin estridencias. Una autoridad que no imponía la lengua como un látigo, sino que la cuidaba como una herencia común. Su muerte debería ser una invitación a preguntarnos qué lugar concedemos hoy a los maestros, a los filólogos, a los profesores, a los editores, a los bibliotecarios, a los investigadores y a todos aquellos que trabajan silenciosamente para que una sociedad no pierda su memoria ni su capacidad de expresión. Porque cuando muere un filólogo de la talla de José Manuel Blecua, no muere solo un especialista. Se apaga una voz que dedicó su vida a escuchar las voces de todos. Se pierde un guardián de la precisión, un servidor de la palabra, un constructor de puentes entre la tradición y el presente.

Su legado permanece en la Real Academia Española, en las universidades, en los diccionarios, en las gramáticas, en sus discípulos, en sus lectores y en todos los que creemos que la lengua no es un simple instrumento de comunicación, sino una forma de dignidad humana. José Manuel Blecua nos deja una enseñanza mayor: cuidar la lengua es cuidar la inteligencia colectiva de un país. Y quizá por eso, en el día de su muerte, la mejor forma de honrarlo no sea solo lamentar su ausencia, sino defender con más firmeza la educación, la cultura, las humanidades y la palabra bien dicha. Porque un pueblo que cuida y defiende sus palabras todavía tiene futuro. ------------------------

Texto elaborado sin IA