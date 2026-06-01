La exposición solidaria "Inaccesible al desaliento III" amplía su estancia en Max Center Barakaldo

La muestra, compuesta por obras realizadas con materiales reciclados con el fin de recaudar fondos para fines sociales, podrá visitarse hasta el 31 de julio La exposición solidaria "Inaccesible al desaliento III", del artista JJCuper, ha sido prorrogada en Max Center Barakaldo, ampliando la oportunidad de descubrir una propuesta singular que combina creatividad, reciclaje y compromiso social.

La muestra reúne más de sesenta obras de pequeño formato realizadas principalmente mediante la técnica del collage, utilizando materiales reciclados y objetos cotidianos que encuentran una nueva vida convertidos en arte. A través del humor, la ironía y la reflexión, las piezas invitan al visitante a observar la realidad desde perspectivas inesperadas y a cuestionar algunos de los temas más presentes en la actualidad.

Ubicada en la planta baja de Max Center, la exposición destaca por su carácter accesible y familiar, así como por la originalidad de unas creaciones que incorporan elementos interactivos y sorprendentes. Muchas de las obras incluyen mensajes inspiradores o reivindicativos, otras, códigos QR que descubren su intencionalidad, algunas incorporan sonidos o movimiento. Y todas ellas integran objetos cotidianos reutilizados y resignificados, convertidos en parte esencial de la narrativa artística.

Además de su propuesta creativa, "Inaccesible al desaliento III" mantiene su vocación solidaria. El 100 % de la recaudación a través de la venta de las obras se destina a cinco entidades sociales: el Club de baloncesto femenino de Barakaldo, la Asociación Enfermos Renales ALCER Bizkaia, la Federación vizcaína de Deporte Adaptado, la Asociación de cooperación ADECO y la Asociación Parkinson Bizkaia ASPARBI. La propuesta es que cada persona seleccione su pieza favorita, decida el importe y a qué entidad quiere donarlo, abonándoselo directamente a la entidad.

Con esta propuesta, JJCuper reafirma su apuesta por un arte cercano, participativo y comprometido, capaz de generar sonrisas, reflexión y apoyo a causas sociales a través de la creatividad.

La prórroga de la exposición permitirá que más personas puedan disfrutar de esta iniciativa que une arte, artesanía, sostenibilidad y solidaridad en un mismo espacio.

Además, la muestra comparte ahora espacio con la exposición fotográfica "Enkarterri en femenino: mujeres empoderadas en el medio rural", que da visibilidad a las mujeres en el medio rural encartado.

La entrada es gratuita y la sala puede visitarse de lunes a sábado, de 10:00 a 22:00 horas hasta el 31 de julio.

