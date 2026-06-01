La razón por la que usar retinol cuando hace buen tiempo es clave

Alrededor del retinol hay muchos miedos, siendo el mayor el sol. Y esto es lo que consejan desde Medik8, Byoode y Perricone MD sobre usarlo cuando hay sol Si se usa retinol, ya habrá surgido esta pregunta: ¿se puede seguir usando con el calor y el sol?. Si no, seguramente uno de los motivos es, precisamente, que el retinol da miedo, entre otras razones, por su supuesta interacción con el sol. Que si mancha, que si irrita, que si pela y, en contraposición, todo lo contrario: expertos en el cuidado de la piel que no solo no recomiendan mantenerlo, sino que animan a ello. Para saber por qué opción decantarte, lo más importante será tener toda la información pertinente que haga tomar una decisión con conocimiento de causa.

Ni sol ni sal, el retinol no quema

"Lo que quema no es el retinol, es el sol", sentencia Raquel González, cosmetóloga y creadora de Byoode. Entonces, "lo más importante es aplicar fotoprotección de manera constante y si la se ha aplicado, asegurarnos de reaplicar pasadas unas dos horas, sobre todo si se va a estar en exterior", añade la experta. Pero lo que preocupa aquí: ¿el retinol afecta de alguna manera con el sol? "El retinol es un derivado de la vitamina A y, por sí solo, es antioxidante. Es decir, protege de los propios daños que pueden producir la radiación", expone Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Manchas por retinol

El único momento en el que el retinol puede afectar es cuando estás empezando a usarlo. "Durante la fase de retinización, en la cual introducimos los retinoides poco a poco y que dura aproximadamente un mes, puede sensibilizar un poco. No es que el retinol vaya a producir manchas, pero la irritación puede potenciar su aparición ya que la melanina puede asentarse en esa piel más debilitada", explica Irene Serrano, directora dermocosmética de Dermalogica.

Retin-A Night de Byoode es un innovador sérum de noche que combina dos potentes retinoides - retinal y retinART- junto con péptidos, factores de crecimiento, vitaminas C y E, ácido hialurónico, niacinamida y otros activos para combatir el envejecimiento de la piel de forma eficaz y sin irritación. Su fórmula avanzada estimula la producción de colágeno hasta un 90% más que el retinol tradicional, mejora la firmeza, hidratación y luminosidad, y desmiente mitos sobre la incompatibilidad entre vitamina C y retinoides. Enriquecido con superalimentos como okra, rábanos y espárragos, este sérum reafirma, redensifica y equilibra la piel, ofreciendo resultados visibles y respaldados por estudios clínicos. 75€ en Byoode.com.

Para evitarlo, parece ser que no se debe dejarlo en verano, sino todo lo contrario, empezar a utilizarlo desde ya. "Si se arranca en primavera con el retinol, la piel llega al verano retinizada y fuerte. Así, consigue aprovechar todos los beneficios regeneradores y antioxidantes del retinoide, evitando la posible pigmentación que podría aparecer al inicio de su uso", resuelve Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

High Potency Triple Retinol Renewal Serum, de Perricone MD, es un sérum tanto de día como de noche. La fórmula combina una mezcla triple con retinol encapsulado, un éster de retinol y retinART, un fitoretinol, además de activos de apoyo como niacinamida, escualano, ceramida NP, aloe, bisabolol, coenzima Q10 y diferentes formas de ácido hialurónico. Precisamente esa arquitectura es la que hace que la fórmula esté más amortiguada, con ingredientes calmantes, reparadores y antioxidantes que arropan al activo. 95 € en Perricone MD.

Crystal Retinal 24 de Medik8. Es un suero con 0,24% de retinaldehído, ideal para usuarios expertos en vitamina A. Este compuesto, que actúa hasta 11 veces más rápido que el retinol clásico, combate eficazmente arrugas, hiperpigmentación, textura irregular y pérdida de firmeza sin causar irritación. Además, contiene ácido hialurónico, que atrae y retiene la hidratación en la piel; vitamina E, un antioxidante que protege contra los radicales libres y optimiza la eficacia del retinal; y glicerina, un humectante que mantiene la piel hidratada y cómoda. 135 € en Purenichelab.com.

¿Es necesario el SPF usando retinol?

Sí, y definitivamente sí, pero no por lo que crees. "No es que debamos usar más protección solar cuando utilizamos retinol. El SPF se tiene que usar por igual estemos en una rutina con y sin retinoides, porque el sol afecta por igual", propone la directora dermocosmética de Medik8, Estefanía Nieto. Es decir "cuando recomiendan usar SPF con el retinol, no es por el retinol en sí, sino por el propio sol", considera Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Biolumin-C Heat Aging Protector SPF50, de Dermalogica. Es un fotoprotector químico de amplio espectro que protege frente a los rayos UVA y UVB mientras ayuda a prevenir los signos del fotoenvejecimiento. Su fórmula con vitamina C ultraestable, vitamina E y activos hidratantes combate los radicales libres, refuerza la luminosidad de la piel y aporta confort durante todo el día. Además, incorpora el complejo ThermaRadiance, pensado para proteger visiblemente frente a los efectos del envejecimiento causado por el calor. 95 € en Tacha.es.

Bio Lumin C Dermalogica. Este sérum trabaja con las defensas naturales de la piel para iluminar, reafirmar y proteger del daño oxidativo. La clave está en su complejo de vitamina C ultraestable, combinado con ácido láctico y péptidos. Esta sinergia no solo ilumina, sino que duplica la luminosidad tras solo una aplicación, reafirma y refuerza la piel frente al estrés ambiental. Es un sérum inteligente: entiende lo que la piel necesita y actúa donde debe. Por eso la piel se ve más luminosa, firme y resistente. 113 € en Dermalogica.es.

Algo interesante es potenciar al protector solar para evitar la mancha u otras alteraciones en el ADN de la piel. Para ello "una rutina en antioxidantes es fundamental. Con vitamina C, niacinamida, astaxantina y es ideal si esto se hace a mayores y tanto por vía cosmética como oral, con suplementación. Así el cuerpo estará más fuerte ante la radiación".

Skin Antioxidant de Advanced Nutrition Programme cuenta con siete nutrientes vegetales en cápsulas de extractos de zanahoria morada para brindar protección antioxidante a la piel. Creado para contrarrestar los efectos del envejecimiento causados por la exposición solar y de luz azul, tiene además con betacaroteno, que neutraliza la acción de los radicales libres producidos por los rayos ultravioletas. 44 € en Purenichelab.com.

