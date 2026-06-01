Todas las veces
|Poesía
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Yo no sé del amor
ni siquiera sé
cómo se hace
pero lo hago como sale
como más puedo
con círculos cuadrados
y rombos pequeños
al tope
como
ahora
que
arde y
que
quema
la falta de aire
el ahogo
que derrumba
haga lo que haga
Yo no sé del amor, ni siquiera sé cómo se hace, pero lo hago como sale, como más puedo, con círculos cuadrados y rombos pequeños...
En la Casa de Castilla- La Mancha, ubicada en Madrid, se ha celebrado el acto 'El autor y su obra', dedicado a Basilio Rodríguez Cañada, correspondiente al Aula de Letras, que dirige Ana Ortega Romanillos. Basilio Rodríguez Cañada es editor, escritor, poeta, profesor, articulista, africanista, americanista y gestor cultural.
¿Se tornará diamantina o dinamita mi ecuanimidad cuando establezcas brutalmente tu demorada usurpación?