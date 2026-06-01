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​Todas las veces

Poesía
Orlando Valdez
lunes, 1 de junio de 2026, 10:42 h (CET)

Yo no sé del amor

ni siquiera sé

cómo se hace

pero lo hago como sale

como más puedo

con círculos cuadrados

y rombos pequeños

al tope

como

ahora

que

arde y

que

quema

la falta de aire

el ahogo

que derrumba

haga lo que haga

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