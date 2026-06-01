Emotivo reportaje homenajeando a Rocío Jurado

El pasado sábado 30 de mayo, se emitió en Canal Sur, en el programa Los Reporteros, un reportaje conmovedor recordando a Rocío Jurado, coincidiendo con la fecha del veinte aniversario de su partida.



A pesar de los años transcurridos, todo el mundo la tiene muy presente. Se mostraron imágenes de personas que con gran sentimiento y cariño hacia ella, siguen cantando sus canciones por la calle. Es como si el tiempo no hubiera pasado.

En dicho reportaje participaron Marina Bernal,Victorio y Lucchino, Cristina Lora, el Conservatorio Profesional de Música de Sevilla “Cristóbal de Morales” y Laura Vital, los cuales contaron sus vivencias con La Más Grande y el lugar que ocupa en sus vidas, ya que su recuerdo lo atesoran con enorme cariño.

La periodista sevillana Marina Bernal, se trasladó hasta Chipiona acompañando al equipo del programa, mostrando diferentes lugares del pueblo natal de Rocío tan importantes e imprescindibles para ella, como el Santuario de Regla, el cual era el punto de llegada y partida al visitar Chipiona para ver a su Virgen de Regla.

Marina Bernal tuvo la oportunidad de conocerla y entrevistarla varias veces, destacando la gran artista que era y una persona con muchísimos valores humanos. Marina es la autora de “Rocío, 20 años contigo”, cuya obra “es un intento de seguir ampliando el conocimiento de una mujer excepcional, con una calidad humana que superaba a la artística, siendo ésta ya de por sí sorprendente, pero como persona Rocío fue dejando una huella imposible de olvidar en todas las personas con las que se cruzó en su vida”, afirma Marina.

Rocío Mohedano Jurado siempre eterna.