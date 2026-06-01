Tengo una pesadilla que se llama “irrelevancia”

En 1963, en “La Marcha sobre Washington por el Empleo y la Libertad”, Martin Luther King dijo aquello de “I have a dream”, es decir, tengo un sueño, que es tanto como una revelación de algo promisorio y esperanzador… Sin embargo, los Estados (los que se escriben con mayúscula) y también los estados que se escriben con minúscula —como los oníricos— han cambiado tanto que un ciudadano se levanta hoy cada mañana diciendo “I have a nightmare”, es decir, tengo una pesadilla.

A esta habitual pesadilla, a la que hemos terminado acostumbrándonos —y que no solo es nocturna sino también diurna— se le pueden dar, como a las quesadillas mexicanas, distintos nombres, por lo que prefiero quedarme con el que considero más sintético, que es el de “La Irrelevancia”.

Resulta evidente que la irrelevancia es, seguramente, el signo más visible de los tiempos actuales y, por eso, constituye el marchamo que lucen los ciudadanos del mundo entero y, por ende, también los que forman parte de la sociedad española.

De hecho, creo que si un matemático estudioso de los límites se pusiera a ello, podría explicar a través de lenguaje simbólico que existe una variable que —además de a lo finito o infinito—, tiende, sin freno alguno, a la irrelevancia, y que el laboratorio democrático vigente, además, corrobora sin fisuras su tesis de análisis matemático.

Este científico se haría acreedor —si el jurado fuese objetivo, lo que también constituye una variable— de que le otorgasen ese galardón, equiparable al Nobel, conocido como “Medalla Fields”.

Y es que hoy prácticamente todo es irrelevante:

Es irrelevante lo que los ciudadanos manifiesten sobre la continuidad de un gobierno —como ocurrió en “La marcha por la dignidad” el pasado 23 de Mayo en Madrid—. Aunque la arquitectura de ese gobierno se encuentre patológicamente afectada por una aluminosis con signos evidentes de colapso. Aun así, no habrá demolición. Más bien —y a los hechos me remito— se obligará al cosmos de dicho gobierno, incluidos sus satélites, a que active el “modo nebulosa”, prohibiendo cualquier movimiento de evacuación —que sería lo más sensato y, por descontado, lo más digno— y, naturalmente, que utilice el lenguaje para su defensa a ultranza, porque, como decía el crítico literario George Steiner, el lenguaje lo permite todo, es infinitamente servil y, además, no tiene límites éticos.

Si luego se unen a la causa algunos grupúsculos nacionalistas (ERC, Junts, PNV o Bildu) que se encuentran en una relación de parasitismo —como lo hacen las pulgas o las garrapatas—, con dicho gobierno (que es el huésped, el huésped español), ya que aquéllos no tienen más objeto ni finalidad que sostener a toda costa esa simbiosis porque es su único medio de supervivencia, tenemos la explicación a lo que está sucediendo.

Y si no que se lo pregunten a ese iluminado de Rufián —que Dios le conserve muchos, muchos años su raro don de la epifanía, que es la justa compensación a su apellido—, o que interpelen a ese otro que ya estaba tardando en subir al escenario mediático, Joan Tardà, hasta que, por fin, lo ha hecho, aunque sea para recomendar al amicus Papae que nos gobierna que “aguante todo lo que pueda” para que, lógicamente, continúen de forma indefinida las razzias que, desde Cataluña y País Vasco, vienen protagonizando diversas facciones políticas.

Sin duda, el ilustre soñante de la república catalana tiene motivos más que fundados para sospechar que el libro sobre la resistencia que el farsante resiliente escribió —o, tal vez, le escribieron—, y que muchos, demasiados, españoles —hastiados— estamos leyendo a coro, se encuentra consumido más allá de la mitad de su epílogo.

Luego están los que Aristóteles llamaba “idiotés”, que son quienes se quedan en su casa y dejan que gobiernen los bandidos. Son los que, por su culposa indiferencia, resultan —con mayor motivo— además de censurables, absolutamente irrelevantes.

En irrelevante se ha convertido también lo que establecen las leyes, los tratados internacionales y, por supuesto, la Constitución. Algún día les hablaré de ella, aunque sea a través de la ficción porque, como decía Nabokov, “sólo la ficción dice la verdad”. Y es que mi compromiso irrenunciable como escritor es decir la verdad, aunque a algunos les pese. Sorprenderé a más de uno.

Se han convertido en irrelevantes las elecciones políticas porque, incluso cuando revelan el resultado numérico real de los votos, no sirven apenas para nada. Voto emitido, voto desfigurado. Voto emitido, voto secuestrado. Así que cuatro años más para pensarlo mejor, o peor…

Se han convertido en irrelevantes las cámaras de representación política, porque no representan a los ciudadanos, sino que con frecuencia sirven para atizar esa “serena crispación” —a la que, a través de un brillante oxímoron, se refería el poeta francés René Char—, la cual rampa en nuestras sociedades como un noble barón italiano de Italo Calvino y que, muchas veces, viene (y conviene) como anillo al dedo a los intereses políticos más espurios.

Y si no que se lo pregunten a Rodríguez Zapatero —personaje canonizado como referente moral de la izquierda— cuando dijo en 2005 que “conviene que haya cierta crispación”. Toda una joya de declaración que no sabemos si, por su valor, se encuentra entre el centenar de las que formaban parte de la colección que guardaba en la caja fuerte de su despacho y que, recientemente, ha descubierto la UDEF.

Por descontado, es irrelevante la educación y la cultura, las cuales representan (de algún modo, siempre lo han sido) un impedimento para las pretensiones torticeras de los gobernantes. Y es así, entre otras cosas, porque “el pensamiento”, a fuerza de troquelado, está en vías de extinción, a pesar de que éste —como decía el sociólogo y filósofo francés recientemente desaparecido Edgar Morin— “es, más que nunca, el capital más precioso para el individuo y la sociedad”. Mientras una mayoría no hace uso del pensamiento por absoluta incapacidad; el resto renuncia al mismo por lucrativa economía. Todo tiene un precio. ¿Por qué no debería tenerlo el pensamiento?

Y si no que se lo digan a cierta prensa, que también está en su camino de postas hacia la irrelevancia, simplemente porque, por la razón que sea, ha abdicado de su función social de informar verazmente y de generar pensamiento crítico entre sus lectores.

Ante tanta irrelevancia, en la que hay que incluir este artículo —porque también yo soy irrelevante— espero que quien pueda leerlo piense aquello, muy gráfico e ilustrativo, que decía la Madre Teresa de Calcuta de que una gota dulce, si es que hay otras que le siguen, puede llegar un día a cambiar el sabor del mar.

La esperanza puede quedar solo en eso. Aliás, en algo irrelevante.

Sin embargo, su relevancia reside en su aporte que, aunque sea pequeño, si es constante y accionado por un idealismo incontaminado, deviene motivador y reconfortante.

Por tanto, hagamos lo que esté en cada uno hacer —que no es ser “idiotés” aristotélicos, sino ciudadanos activos que piensan y exigen responsabilidades a sus representantes y servidores públicos con librea— para que, después de tanta pesadilla, y tras reducir a la más drástica irrelevancia a los psoes, ercs, junts, pnvs y bildus que han degradado de una forma tan vil el panorama nacional, una mañana, en el desayuno, nos digamos los unos a los otros, con una radiante sonrisa, “I have a dream”…