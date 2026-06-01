El autor y su obra: Basilio Rodríguez Cañada, en el Aula de Letras, dirigida por Ana Ortega Robledillo

Se ha celebrado en la Casa de Castilla- La Mancha, ubicada en la calle de la Paz, número 4 el acto El autor y su obra, dedicado a Basilio Rodríguez Cañada, correspondiente al Aula de Letras, que dirige Ana Ortega Romanillos.

Basilio Rodríguez Cañada fue desgranando su brillante trayectoria literaria, dando paso sucesivamente a los demás intervinientes, que leyeron varios fragmentos de sus numerosas obras

Se inició la sesión con la interpretación musical de Álex Flórez Sierra, músico, cantante y escritor colombiano, y tras la bienvenida a los numerosos asistentes y la presentación del invitado, por parte de la directora del aula, Ana Ortega Romanillos, poeta y escritora, intervino Basilio Rodríguez Cañada, editor, escritor, poeta, profesor, articulista, africanista, americanista y gestor cultural, que fue desgranando su brillante trayectoria literaria, dando paso sucesivamente a los demás intervinientes, que leyeron varios fragmentos de su numerosas obras: la escritora Marisol Esteban Repiso; Justo Bolekia Boleká, catedrático de Filología Francesa de la Universidad de Salamanca, académico correspondiente de la RAE y escritor; Carlos Vásquez-Zawadzki, escritor colombiano. Investigador y académico. Periodista. Editor. Traductor; Nery Santos Gómez, escritora y gestora cultural, venezolana, naturalizada estadounidense. Licenciada en Relaciones Industriales y máster en Creación Literaria; Francisco Gutiérrez Carbajo, catedrático de la UNED, escritor, académico. Director de la colección teatral Candilejas de Pigmalión y el escritor, pintor y poeta, José Luis Marín Aranda.





Aula de Letras, dirigida por Ana Ortega Romanillos, dedicada a EL AUTOR Y SU OBRA: BASILIO RODRIGUEZ CAÑADA, en la Casa de Castilla- La Mancha

Basilio Rodríguez Cañada

Basilio Rodríguez Cañada(Navalvillar de Pela, Badajoz). Editor, escritor, poeta, profesor, articulista, africanista, americanista y gestor cultural. Profesor de comunicación, edición, técnicas de dirección y creación literaria; presidente del Grupo Editorial Sial Pigmalión, creado en 1997, con casi dos mil doscientas obras publicadas en España e Hispanoamérica; autor de reconocidas antologías.

Profesor invitado en universidades españolas y extranjeras, conferenciante habitual en numerosas instituciones nacionales e internacionales, organizador y jurado de prestigiosos premios literarios, es miembro asociado de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, presidente de la Sección Africanista del Ateneo de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, miembro correspondiente de la Academia Boyacense de la Lengua de Colombia y de la Academia Boliviana de la Lengua y académico de número de la Academia Nacional de Historia y Geografía de México.

Ha publicado diecisiete poemarios y diversas antologías de su obra, que ha sido reconocida con importantes premios internacionales y traducida al gallego, catalán, portugués, francés, italiano, alemán, inglés, ruso, griego, polaco, árabe y zapoteco.