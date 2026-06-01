'Leyenda: la profesión de la violencia': de las mafias londinenses a los mafias de Filadelfia del siglo XX al siglo XXI

Legend es una película biográfica de gánsteres de 2015 escrita y dirigida por Brian Helgeland, adaptada del libro de John Pearson de 1972, The Profession of Violence: The Rise and Fall of the Kray Twins. La película sigue la carrera y la relación de los gemelos Kray hasta sus condenas por asesinato y sentencia a cadena perpetua en 1969.

Tom Hardy interpreta a Reggie y Ron Kray en un doble papel.

La película también cuenta con la participación de Emily Browning , David Thewlis y Christopher Eccleston , con Colin Morgan , Chazz Palminteri , Paul Bettany , Tara Fitzgerald , Taron Egerton y Duffy en papeles secundarios.

Una coproducción internacional entre compañías británicas, francesas y estadounidenses, Legend se estrenó en Londres el 3 de septiembre de 2015, antes de ser estrenada en el Reino Unido por StudioCanal el 9 de septiembre. La película recibió críticas mixtas, aunque la doble interpretación de Tom Hardy fue ampliamente elogiada y le valió un premio British Independent Film Award al mejor actor .

Trama

En la década de 1960, Reggie "Reg" Kray, un exboxeador , se ha convertido en una figura clave del crimen organizado en Londres. Su hermano gemelo, Ron, está internado en un hospital psiquiátrico y recibe tratamiento para la esquizofrenia paranoide . Reggie recurre a las amenazas para conseguir la liberación anticipada de su hermano. Los gemelos unen fuerzas para controlar gran parte del hampa londinense, una tarea que se facilita cuando el líder de la banda Richardson del sur de Londres (también conocida como la Banda de la Tortura) es encarcelado. Uno de sus primeros intentos es tomar el control de un club nocturno local mediante la extorsión y la violencia brutal.

Reg inicia una relación con Frances, la hermana de su chófer, con quien finalmente se casa. Cuando es encarcelado por una condena anterior, de la que no puede librarse, ella le hace jurar que abandonará su vida criminal. Él nunca cumple su promesa debido a la seducción del crimen.

Mientras Reg está en prisión, la inestabilidad mental y el temperamento violento de Ron provocan graves problemas financieros en el club nocturno, además de su hostilidad y celos apenas disimulados hacia Frances. El local casi se ve obligado a cerrar después de que Ron ahuyenta a la mayoría de los clientes. La primera noche tras la liberación de Reg, los hermanos se enzarzan en una pelea a puñetazos, pero logran reconciliarse, al menos parcialmente.

La reputación de los hermanos se ha extendido a Estados Unidos. Angelo Bruno, de la familia criminal de Filadelfia , se pone en contacto con ellos para proponerles un acuerdo con una organización criminal, en nombre de Meyer Lansky y la Mafia estadounidense . Bruno acepta un trato a partes iguales con Reg para repartirse las ganancias del juego clandestino de Londres a cambio de la protección de los hermanos. Inicialmente, este sistema resulta muy lucrativo para los hermanos Kray; sin embargo, la paranoia de Ron y su inclinación a la violencia dificultan los esfuerzos de Reg por mantener el control. Ron (que disfruta de la violencia propia de un gánster) choca con la moderación y la perspicacia de Reggie. La volatilidad apenas disimulada de Ron lo lleva a asesinar públicamente a George Cornell, un asociado de la Banda de la Tortura. Al llegar a la casa de la familia Kray, la madre de Reggie y Ron le pide a Reggie que proteja a Ron: «Es tu hermano». Como consecuencia, Scotland Yard abre una investigación exhaustiva sobre los hermanos Kray.

El matrimonio de Reg con Frances se desmorona debido a su adicción al crimen. Incapaz de soportar las falsas promesas de reforma de Reg y el odio de Ron hacia ella, Frances comienza a consumir medicamentos recetados ilegalmente. Después de que Reggie la golpea y la viola en un ataque de ira, ella lo abandona. Cuando Reg la busca para reconciliarse, Frances parece aceptar y planean visitar Ibiza , pero ella se suicida con una sobredosis de drogas. Reg se siente abrumado por la culpa.

Los gemelos continúan con sus actividades delictivas. Ron le paga al delincuente de poca monta Jack "el Sombrero" McVitie para que mate a Leslie Payne, socio de Reg, quien controla los aspectos legales de las operaciones de los Kray, ya que no confía en él. Jack solo hiere a Payne, quien se vuelve contra los hermanos y los delata ante el inspector jefe Leonard "Nipper" Read , jefe de la investigación y antiguo enemigo de los Kray.

Cuando Reg se entera, apuñala brutalmente a McVitie hasta la muerte durante una fiesta organizada por Ron. El testimonio de Payne lleva al arresto de Ron, quien es acusado del asesinato de Cornell. Un equipo policial irrumpe en el apartamento de Reg para detenerlo por el asesinato de McVitie; se dice que lo encontraron con dos boletos para Ibiza en el bolsillo.

Ambos hermanos fueron condenados por asesinato y sentenciados a cadena perpetua. Fallecieron con cinco años de diferencia: Ron de un ataque al corazón en 1995 y Reggie de cáncer de vejiga en 2000.

CONSIDERACIONES FINALES:

La cinta: la leyenda la profesión de la violencia es una cinta reveladora de que como las Mafias Londinense y la de Filadelfia, USA dedicadas al tráfico del Contrabando, que no solo se han modernizado sino se han profesionalizado, ya no se trata de las Mafias Newyorquinas que tuvieran su origen familiar y patrimonialista en los inmigrantes Italianos llegados de la Isla de Sicilia desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX como no lo cuenta en la afamada Película del Padrino de Francis Ford Coppola, sino que esta cinta hace una radiografía de las Mafias Londinenses, que surge de una dualidad ética y moral de 2 hermanos, uno bueno y otro malo( Reggie y Ron Kray) con una suerte de maniqueísmo, que permea desde el seno de una familia Londinense, con una madre posesiva y protectora misma dualidad que provoca enconados enfrentamientos entre los 2 hermanos que se reconcilian para que uno de ellos logre reclutarlo al hermano menor a la Mafia que incluye todos los negocios por hacer y realizar pero que no escapan del destino fatal cobrando una víctima inocente con el suicidio de la esposa de Reggie: Frances , ya que son perseguidos y detenidos por las fuerzas policiales como la INTERPOL, mismos hermanos que terminaron condenados por asesinato y por ser sentenciados a cadena perpetua, muriendo los dos, uno del otro solo con 5 años de diferencia.

Esta película no solo es la narrativa de la historia y los antecedentes de las Mafias, la Americana y la Inglesa sino que constituye una radiografía actualizada de las Mafias que se han globalizado desde Filadelfia hasta Londres, sacrificando el status económico y moral, así como el futuro de las célebres familias Londinenses en pleno siglo XXI. Pero a su vez refleja la descomposición y crisis de valores de la sociedad Londinense, próspera en desarrollo económico pero precaria en condición humana y aunque sí de carácter Intercultural, aún con problemas por parte del Reino Unido para asimilar y contener la incesante migración que proviene del medio oriente y del norte de África.

*Película reproducida en MEGA CABLE por el Canal 297 de Film & Arts