​¿Cómo evitar que el fujimorismo vuelva a imponer una nueva dictadura?

He llamado a votar críticamente por Roberto Sánchez en la primera vuelta, al igual que lo hice por Pedro Castillo hace cinco años, y estas recomendaciones las hago con el propósito de contribuir a una victoria electoral.

En las tres últimas encuestas, Sánchez ha retrocedido ligeramente después de haber disputado el primer lugar, mientras que ahora Keiko aparece encabezando las preferencias. Para el IEP, la diferencia es de 36 % a 30 %; para CPI, de 32,5 % a 29,1 %; y para IPSOS, de 39 % a 35 %. Sin embargo, entre estos sondeos existen diferencias abismales en cuanto al número de quienes declaran que votarán en blanco o nulo y aquellos que aún permanecen indecisos.

Según el IEP, los votos blancos y nulos se han reducido al 6 %, mientras que los indecisos han crecido hasta el 26 %. Según CPI, el voto blanco o nulo alcanza el 22,6 % y los indecisos representan el 13,4 %. Finalmente, IPSOS señala que el 14 % piensa votar en blanco o nulo y el 12 % aún no precisa su decisión.

Es importante recordar que en la primera vuelta presidencial del 12 de abril el voto blanco y nulo representó el 17 % de los votos emitidos y que los tres principales candidatos que llaman a votar por nadie en esta segunda vuelta superan conjuntamente el 18 % de los sufragios. Por ello, la suma de ambos sectores debería superar el 35 %, cifra que no aparece reflejada en ninguna encuesta y mucho menos en la del IEP —considerada por muchos la más seria— donde apenas llega al 6 %.

El hecho de que Keiko aparezca transitoriamente en primer lugar debe servir para movilizar a sus opositores. Además, conviene recordar lo sucedido con Rafael López Aliaga en 2026 y con Yonhy Lescano en 2021, quienes aparecían encabezando las encuestas poco antes de los comicios y luego terminaron desinflándose. Muchas veces, en una maratón no gana quien toma la delantera al comienzo, sino quien sabe mantener el ritmo y superar a sus rivales en la recta final.

Podemos prever que el voto blanco y nulo continuará disminuyendo, pues, a diferencia de la primera vuelta —cuando existía una extensa papeleta con decenas de candidatos—, esta vez solo hay dos opciones entre las cuales elegir.

En las elecciones peruanas es habitual que muchos ciudadanos decidan su voto durante la última semana o incluso el mismo día en que acuden a las urnas.

De allí que existan dos factores fundamentales que deben tomarse en cuenta: las movilizaciones callejeras y el debate presidencial.

Propuestas para la plataforma de JP

Sánchez ha decidido moderar su programa. Por ello, ya no habla de remover a Julio Velarde como director del BCR y arquitecto del modelo neoliberal, ni tampoco de realizar nacionalizaciones. Es más, ha colocado como jefe de su equipo económico a Pedro Francke, un destacado experto quien en una entrevista previa en el programa de César Hildebrandt parecía indicar que habría preferido que López Aliaga, y no Sánchez, llegara al balotaje. La incorporación de este economista, vinculado a entidades globales, ha generado disputas con Antauro Humala y cierto resentimiento en sectores de las bases de JP.

Sánchez tampoco habla ya mucho de una nueva constituyente y acepta que debe “pisar nuevo terreno”, lo que implica que, al igual que ocurrió con Ollanta Humala y con Pedro Castillo, ha decidido convertirse en una versión más moderada de su propuesta económica inicial.

JP debe demostrar a los electores que, si Keiko gana, intentará consolidar un régimen autoritario y perpetuarse en el poder. Siendo primera dama, apoyó a su padre para que fuera elegido tres veces consecutivas, pese a las restricciones constitucionales y legales. Anteriormente planteó que, tras un quinquenio suyo, otro miembro de su familia llegara a la presidencia para que luego ella retornara al poder. Es ella quien representa, según esta visión, el caos y la inestabilidad política, con los constantes cambios de presidentes y los golpes parlamentarios que han caracterizado los últimos años.

El dilema no es “caos u orden”, como plantea Keiko, sino “dictadura corrupta con matanzas o una sociedad menos desigual y represiva”.

La cuestión de las masacres, el apoyo brindado a Dina Boluarte, la defensa de los derechos humanos y la necesidad de preservar la autonomía del Poder Judicial son aspectos que deben ser abordados. Asimismo, resulta importante vincular estos temas con la necesidad de fortalecer las instituciones, mejorar la recaudación tributaria y promover la producción nacional.

El problema de quienes buscan moderar excesivamente su discurso para “no asustar” al centro es que terminan diluyendo sus propias propuestas. Un buen ceviche se prepara con ajo, cebolla y limón. Si se eliminan estos ingredientes para evitar que el plato resulte demasiado fuerte, se corre el riesgo de obtener una preparación que pierda atractivo para muchos de sus potenciales consumidores.

En la última semana de mayo, Sánchez propuso elevar el salario mínimo vital de S/ 1 130 a S/ 1 850. Si bien este incremento supera el 50 %, continúa siendo insuficiente para cubrir plenamente las necesidades básicas de vivienda, alimentación, transporte y vestimenta, sin mencionar educación y salud, sectores cuyos problemas obligan a muchas familias a recurrir a servicios privados costosos. Cuando, durante el debate técnico, se le preguntó a Francke si dicho aumento perjudicaría a los micro-empresarios, la respuesta no resultó suficientemente clara. Sin embargo, quienes respaldan esta medida consideran que el incremento salarial puede convertirse en una herramienta para fortalecer el mercado interno al aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores y generar una mayor demanda para pequeños productores urbanos y rurales. Para los empleadores con menos recursos podrían evaluarse mecanismos compensatorios, como subsidios o exoneraciones tributarias.

Existe más de un millón de trabajadores asalariados rurales que laboran en condiciones precarias para grandes empresas agroexportadoras. Si Sánchez busca ganar el respaldo de tofos los que reciben sueldos y salarios, debería plantear mejoras salariales significativas, garantizar una jornada máxima de 40 horas semanales, fortalecer la estabilidad laboral y revisar las condiciones de contratación existentes.

Es crucial dar Paso sistemas de alta calidad de salud y educación estatales y gratuitas, lo que ha de mejorar a los peruanos y a la producción.

JP debería identificarse con las justas demandas del paro agrario y comprometerse con parte de su pliego de reivindicaciones. Ello podría permitirle ampliar su respaldo en el norte del país y entre sectores vinculados a la agricultura.

Asimismo, debería comprometerse a evitar que terrenos comunales o áreas ambientalmente sensibles sean transferidos a grandes empresas privadas sin las debidas garantías y consultas.

El agua, el gas, la electricidad y otros servicios estratégicos deberían ser más accesibles para la población. Según esta propuesta, ello podría lograrse mediante una mayor participación estatal orientada prioritariamente a satisfacer necesidades sociales antes que a maximizar rentabilidades privadas.

Para reducir los precios de los alimentos y mejorar la situación de agricultores y ganaderos, el Estado debería facilitar mecanismos de comercialización directa entre productores y consumidores, promovidos por organizaciones representativas de ambos sectores.

Otro aspecto fundamental es la lucha contra la corrupción. Ello implica no solo derogar normas consideradas favorables al crimen organizado, sino también impulsar reformas profundas en el sistema judicial, la policía y las Fuerzas Armadas.

Para combatir la delincuencia y la corrupción, también se plantea promover mecanismos de participación ciudadana, como juntas vecinales y rondas organizadas democráticamente, que colaboren en la vigilancia y fiscalización de sus comunidades.

Frente a las promesas de grandes obras de infraestructura formuladas por Keiko, JP debería cuestionar su viabilidad financiera y vincularlas al debate sobre la corrupción, la recaudación tributaria y las prioridades presupuestales del Estado.

JP plantea correctamente el ingreso libre a las universidades. Sin embargo, se sostiene que el sistema universitario debería estar sujeto a mecanismos de supervisión pública que garanticen una educación sin fines de lucro.

Uno de los aspectos que más cuestiona la población es la distancia existente entre representantes y representados. Por ello, podría impulsarse la propuesta de que congresistas y ministros perciban remuneraciones equivalentes a las de un trabajador calificado y que existan mayores mecanismos de rendición de cuentas ante sus electores.

La cuestión constituyente ocupa un lugar central dentro de esta propuesta política. Desde esta perspectiva, convocar simplemente nuevas elecciones generales no resolvería los problemas estructurales del país. Lo que se plantea es impulsar una asamblea constituyente con amplias facultades para reorganizar el sistema político e institucional.

Asimismo, se propone avanzar hacia una república multinacional y multilingüe que combata el racismo y la discriminación social.

Según esta visión, el país requiere una profunda transformación institucional que permita construir una sociedad menos desigual y más inclusiva.

Frente a las acusaciones de que JP busca convertir al Perú en una nueva Venezuela, se plantea responder señalando los problemas económicos y sociales presentes en otros modelos económicos y políticos de la región. Asimismo, se sugiere destacar las experiencias de gobiernos progresistas que, según sus defensores, han logrado impulsar el crecimiento económico y reducir desigualdades.

Uno de los sectores donde JP tiene menor presencia es el de los peruanos residentes en el exterior. Para ellos podrían proponerse facilidades para el envío de remesas, la realización de inversiones, el retorno al país y el fortalecimiento de los servicios consulares orientados a la defensa de los derechos de los migrantes.

Estas son algunas ideas que, según sus promotores, podrían contribuir a fortalecer el perfil de dicha candidatura.