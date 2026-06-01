“¿Se tornará diamantina?” y otros poemas del libro ‘Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo’ de Rolando Revagliatti

lunes, 1 de junio de 2026, 08:54 h (CET)

Rolando Revagliatti en mayo 2025 - Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo - Foto Flavia Revagliatti



¿Se tornará diamantina o dinamita mi ecuanimidad cuando establezcas brutalmente tu demorada usurpación? *

Ya no me duele el dolor que mejor me dolía

Insisten los peores. *

Yo venía no existiendo hasta que vos impusiste lo contrario Jamás cesaré de reprochártelo. *



Me mantengo con esto que conservo

¿O no es acaso lo que es?:

vida. *

Aspectos hay en los cuales la vida me sonríe

(aunque carece de dentadura la sonrisa). *

¿Falta mucho para que termine pronto? *

Si Dios me da vida

me la quitaré:

¿qué haría con ella? *

No me salgo todavía de mi adolescencia discúlpenme:

es que ella no me echa. *

Mofeme de mí después de hablar conmigo seriamente. *

Yo trabajé de niño en brazos Mi primer empleo

Full time. *

Decime que soy un tarado y oiré que soy un arado (oiré lo que deba oír dirás lo que debas decir). *

A crápulas y escrúpulos aunque procedentes de la raza de los enjundiosos esdrújulos

ni remotamente los une un lazo parental. *

De ninguna manera pienso vivir más de 200 años

Y no crean que cuando digo de ninguna no he pensado en todas. *

Dicho sea en criollo-psicoanalítico

la pulsión me ceba al alba demasiados mates. *

¿Por qué no hablo de lo que no hablo

si lo que no hablo me habla

me hablabla? *

La pezuña de la ignorancia dio conmigo en tierra

¡Yo sabía...! *







