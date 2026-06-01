“¿Se tornará diamantina?” y otros poemas del libro ‘Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo’ de Rolando Revagliatti
|Poesía
|
|
Rolando Revagliatti en mayo 2025 - Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo - Foto Flavia Revagliatti
¿Se tornará diamantina o dinamita
mi ecuanimidad cuando establezcas
brutalmente
tu demorada usurpación?
*
Ya no me duele
el dolor que mejor me dolía
Insisten
los peores.
*
Yo venía no existiendo hasta que vos
impusiste lo contrario
Jamás
cesaré
de reprochártelo.
*
Me mantengo con esto que conservo
¿O no es acaso lo que es?:
vida.
*
Aspectos hay en los cuales
la vida me sonríe
(aunque carece
de dentadura la sonrisa).
*
¿Falta mucho
para que termine pronto?
*
Si Dios me da vida
me la quitaré:
¿qué haría con ella?
*
No me salgo todavía de mi adolescencia
discúlpenme:
es que ella
no me echa.
*
Mofeme de mí
después de hablar conmigo
seriamente.
*
Yo trabajé de niño en brazos
Mi primer empleo
Full time.
*
Decime que soy un tarado
y oiré que soy un arado
(oiré lo que deba oír
dirás lo que debas decir).
*
A crápulas y escrúpulos
aunque procedentes de la raza
de los enjundiosos esdrújulos
ni remotamente los une
un lazo parental.
*
De ninguna manera pienso vivir más de 200 años
Y no crean que cuando digo de ninguna
no he pensado
en todas.
*
Dicho sea
en criollo-psicoanalítico
la pulsión me ceba
al alba
demasiados mates.
*
¿Por qué no hablo
de lo que no hablo
si lo que no hablo
me habla
me hablabla?
*
La pezuña de la ignorancia
dio conmigo en tierra
¡Yo sabía...!
*
En la Casa de Castilla- La Mancha, ubicada en Madrid, se ha celebrado el acto 'El autor y su obra', dedicado a Basilio Rodríguez Cañada, correspondiente al Aula de Letras, que dirige Ana Ortega Romanillos. Basilio Rodríguez Cañada es editor, escritor, poeta, profesor, articulista, africanista, americanista y gestor cultural.
¿Se tornará diamantina o dinamita mi ecuanimidad cuando establezcas brutalmente tu demorada usurpación?
En su más reciente obra, Roberto Santiago nos introduce en el cotidiano colegio Armando Muñoz Vaca, cuya rutina se ve alterada por la llegada de un enigmático personaje: Alfonso Giménez Dom. Este antiguo alumno, ahora magnate de la tecnología y propietario de Dom Industries, regresa a las aulas para proponer un desafío sin precedentes: una competición de siete pruebas donde la eliminación es el único destino para quienes no logren superar los retos.