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“¿Se tornará diamantina?” y otros poemas del libro ‘Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo’ de Rolando Revagliatti

Poesía
Rolando Revagliatti
lunes, 1 de junio de 2026, 08:54 h (CET)

24 Rolando Revagliatti en mayo 2025 Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo Foto Flavia Revagliatti

Rolando Revagliatti en mayo 2025 - Ojalá que te pise un tranvía llamado Deseo - Foto Flavia Revagliatti


¿Se tornará diamantina o dinamita

mi ecuanimidad cuando establezcas

brutalmente

tu demorada usurpación?

*


Ya no me duele

el dolor que mejor me dolía


Insisten

los peores.

*


Yo venía no existiendo hasta que vos

impusiste lo contrario

Jamás

cesaré

de reprochártelo.

*


Me mantengo con esto que conservo


¿O no es acaso lo que es?:


vida.

*


Aspectos hay en los cuales

la vida me sonríe


(aunque carece

de dentadura la sonrisa).

*


¿Falta mucho

para que termine pronto?

*


Si Dios me da vida


me la quitaré:


¿qué haría con ella?

*


No me salgo todavía de mi adolescencia

discúlpenme:


es que ella

no me echa.

*


Mofeme de mí

después de hablar conmigo

seriamente.

*


Yo trabajé de niño en brazos

Mi primer empleo


Full time.

*


Decime que soy un tarado

y oiré que soy un arado

(oiré lo que deba oír

dirás lo que debas decir).

*


A crápulas y escrúpulos

aunque procedentes de la raza

de los enjundiosos esdrújulos


ni remotamente los une

un lazo parental.

*


De ninguna manera pienso vivir más de 200 años


Y no crean que cuando digo de ninguna

no he pensado

en todas.

*


Dicho sea

en criollo-psicoanalítico


la pulsión me ceba

al alba

demasiados mates.

*


¿Por qué no hablo

de lo que no hablo


si lo que no hablo

me habla


me hablabla?

*


La pezuña de la ignorancia

dio conmigo en tierra


¡Yo sabía...!

*





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