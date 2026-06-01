​Yo sé quién es ella

Un anciano acudía cada mañana a una residencia para acompañar a su esposa. La ayudaba a desayunar, paseaba con ella por el jardín y le tomaba la mano durante largos ratos. Los trabajadores del centro conocían bien aquella rutina. Un día, alguien le preguntó por qué seguía yendo con tanta fidelidad si su mujer, enferma de Alzheimer desde hacía años, ya no lo reconocía.

El anciano sonrió y respondió: —Ella no sabe quién soy yo. Pero yo sí sé quién es ella.

Hay respuestas que contienen una filosofía entera de la vida.

Vivimos en una sociedad que valora a las personas por lo que producen, por lo que aportan o por lo que son capaces de ofrecer. Admiramos la juventud, la eficacia, el éxito y la autonomía. Sin darnos cuenta, acabamos midiendo el valor humano con criterios de utilidad. Y cuando alguien pierde capacidades, envejece o deja de ser productivo, corre el riesgo de volverse invisible.

La historia de este anciano nos obliga a detenernos y preguntarnos algo fundamental: ¿vale una persona por lo que hace o por lo que es?

La pregunta no es nueva. El filósofo alemán Immanuel Kant la formuló de otra manera cuando afirmó que el ser humano nunca debe ser tratado solamente como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo. Las cosas tienen precio; las personas tienen dignidad. Y la diferencia es enorme. Lo que tiene precio puede sustituirse. Lo que tiene dignidad es irrepetible.

Sin embargo, la cultura contemporánea parece caminar con frecuencia en sentido contrario. El rendimiento se ha convertido en una especie de nueva religión. Desde pequeños aprendemos a competir, a producir, a destacar. Se nos evalúa por resultados, estadísticas y logros. Incluso las relaciones humanas corren a veces el riesgo de contaminarse con esta lógica utilitarista: mientras alguien me aporta bienestar, atención o compañía, ocupa un lugar importante; cuando deja de hacerlo, su valor parece disminuir.

Pero el amor auténtico comienza precisamente donde termina la utilidad.

Por eso la respuesta de aquel anciano resulta tan conmovedora. Su esposa ya no podía ofrecerle conversación, reconocimiento ni gratitud. Había desaparecido incluso la memoria compartida que durante años sostuvo su vida en común. Desde una lógica estrictamente utilitaria, aquella relación parecía haber perdido su razón de ser.

Y, sin embargo, él seguía allí cada mañana.

No porque recibiera algo a cambio, sino porque había comprendido algo esencial: el valor de una persona no depende de lo que puede dar, sino de lo que es.

Esta intuición fue desarrollada con profundidad por Karol Wojtyła, más tarde Juan Pablo II, en su obra Amor y responsabilidad. Allí sostiene que amar significa afirmar el valor de la persona por sí misma. El amor no consiste en utilizar al otro para satisfacer necesidades afectivas, emocionales o materiales. Consiste en reconocer su dignidad única e irrepetible.

Cuando una persona es amada únicamente por lo que aporta, el vínculo se vuelve frágil. Depende de circunstancias cambiantes: la belleza, la salud, el éxito, la utilidad o la capacidad de agradar. Pero cuando se ama a alguien por quien es, aparece una dimensión mucho más profunda y estable.

Quizá por eso las grandes historias de amor no se revelan en los momentos fáciles, sino en los difíciles. Cuando llega la enfermedad, el sufrimiento, la dependencia o la fragilidad, desaparecen muchas de las razones superficiales para permanecer. Es entonces cuando se pone a prueba la verdad del amor.

Nuestra época habla mucho de emociones. Y las emociones son importantes. Forman parte de la riqueza de la vida humana. Pero el amor no puede reducirse a ellas. Quien ha convivido muchos años con otra persona sabe que los sentimientos fluctúan. Hay momentos de entusiasmo y momentos de cansancio; etapas de cercanía y etapas de distancia. Si el amor dependiera exclusivamente de la intensidad emocional, pocas relaciones sobrevivirían al paso del tiempo.

El amor maduro incluye sentimientos, pero va más allá de ellos. Es una decisión renovada de cuidar, acompañar y permanecer. No porque siempre resulte fácil, sino porque la persona amada sigue teniendo valor incluso cuando las circunstancias cambian.

La historia de aquel anciano contiene una lección que nuestra sociedad necesita escuchar. Frente a una cultura que mide el valor humano por la productividad, nos recuerda que la dignidad no se pierde con la edad, la enfermedad o la dependencia. Frente a una mentalidad utilitarista que pregunta constantemente “¿qué me aporta?”, nos invita a formular una pregunta diferente: “¿quién es esta persona?”.

Porque todos, tarde o temprano, experimentaremos nuestra propia fragilidad. Todos llegaremos a momentos en los que no podremos ofrecer tanto como antes. Todos necesitaremos ser valorados más allá de nuestra utilidad.

Y entonces comprenderemos quizá la profundidad de aquella sencilla respuesta: —Ella no sabe quién soy yo. Pero yo sí sé quién es ella.

En esas pocas palabras se encierra una de las verdades más hermosas del amor humano: reconocer la dignidad del otro incluso cuando todo lo demás parece haber desaparecido. Porque amar, en su sentido más profundo, no es valorar a alguien por lo que nos da, sino por el misterio irrepetible de quien es.

