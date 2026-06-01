'Alexandra y las siete pruebas', de Roberto Santiago y Ángela Armero

En su más reciente obra, Roberto Santiago nos introduce en el cotidiano colegio Armando Muñoz Vaca, cuya rutina se ve alterada por la llegada de un enigmático personaje: Alfonso Giménez Dom.









Este antiguo alumno, ahora magnate de la tecnología y propietario de Dom Industries, regresa a las aulas para proponer un desafío sin precedentes: una competición de siete pruebas donde la eliminación es el único destino para quienes no logren superar los retos.





La novela no se limita a la acción puramente física. Para avanzar, los protagonistas —liderados por la joven Alexandra, de once años— deberán conjugar sus habilidades motoras con una agudeza intelectual superior y, sobre todo, una sólida colaboración en equipo.





Sin embargo, el verdadero valor de la narrativa reside en sus capas secundarias. Santiago logra entrelazar la adrenalina de los videojuegos con tramas humanas profundamente realistas, abordando con honestidad temas que van desde el bullying hasta el despertar del amor adolescente.





Es una historia de misterio y ritmo frenético que culmina en un giro final inesperado, prometiendo cambiar el destino de sus personajes de forma irreversible.





Con este libro, el autor no solo rinde homenaje a la industria de los videojuegos, sino que lanza un mensaje claro al lector: jugar no es solo una distracción; es una forma de usar la inteligencia para superar los obstáculos de la vida real.





Una lectura imprescindible que convierte un colegio ordinario en el escenario del mayor evento jamás visto.