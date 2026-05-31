Robots humanoides: Schaeffler gana el Hermes Award por su innovadora plataforma de actuadores

Schaeffler es galardonada con el prestigioso Hermes Award por su plataforma escalable de actuadores para humanoides. La plataforma se compone de actuadores altamente integrados, desarrollados específicamente para su uso en las articulaciones de robots humanoides. El premio subraya el papel clave de Schaeffler como proveedor de componentes en el segmento de la robótica humanoide Schaeffler, la Motion Technology Company, ha recibido el Hermes Award, reconocido a nivel mundial, por su plataforma de actuadores altamente integrada para humanoides. Un jurado independiente bajo la dirección del Prof. Dr.-Ing. Holger Hanselka, presidente de Fraunhofer-Gesellschaft, eligió la empresa ganadora entre tres nominadas. El premio se entregó durante la ceremonia de inauguración oficial de la Hannover Messe el 19 de abril por Dorothee Bär, ministra federal de investigación, tecnología y espacio, en presencia del canciller alemán, Friedrich Merz. El galardón reconoce productos extraordinarios que se caracterizan por un alto nivel de innovación e importantes beneficios para la industria.

Este año, el protagonismo recayó en la integración de la ingeniería mecánica y la inteligencia artificial. La plataforma de actuadores galardonada de Schaeffler que integra tecnologías innovadoras, procesos de producción eficientes y una elevada modularidad, ha sido diseñada específicamente para las articulaciones de robots humanoides. Puesto que los actuadores representan alrededor del 50 % de los costes totales de los robots humanoides, constituyen un factor clave para hacerlos competitivos. Por tanto, Schaeffler desempeñará un papel clave en la preparación de los robots humanoides para su uso industrial a gran escala.

Georg F. W. Schaeffler, accionista familiar y presidente de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG, dijo: "Celebramos con orgullo haber sido galardonados con el prestigioso Hermes Award y queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al jurado. Desde hace 80 años, nuestra empresa encarna la capacidad de innovación y el espíritu pionero. Aplicamos estas cualidades de forma constante tanto en nuestro negocio principal como en áreas de crecimiento como la robótica humanoide. Con nuestra plataforma de actuadores altamente integrada, establecemos nuevos estándares en este área de crecimiento, ya que combinamos décadas de experiencia tecnológica con nuestro contrastado historial en la industrialización".

Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, dijo: "La entrega del prestigioso Hermes Award constituye ante todo un reconocimiento para nuestros ingenieros y desarrolladores de proyectos, pero también al concepto empresarial de la Motion Technology Company: hay pocas tecnologías en Schaeffler que ilustren de forma tan clara el enorme potencial de este concepto como la tecnología de actuadores, que permite convertir la energía en movimiento mecánico. Y, especialmente cuando se combina con las capacidades de la inteligencia artificial, resulta evidente que se trata de una tecnología clave para impulsar el avance de los robots humanoides".

Actuadores como componentes clave para robots humanoides

La demanda de actuadores altamente eficientes para las articulaciones de humanoides crece en todo el mundo, por lo que Schaeffler tiene previsto iniciar la producción en serie de componentes ya este mismo año. Con décadas de experiencia como proveedor de los sectores de la automoción y la industria, la empresa desarrolla soluciones innovadoras y competitivas, con altos estándares de calidad, fiabilidad y capacidad de crecimiento. La estrecha integración entre desarrollo, producción y cadena de suministro permite escalar la producción de forma rápida y flexible. En este proceso, Schaeffler confía en sus doce tecnologías clave de fabricación, entre las que se incluyen la tecnología de bobinado altamente automatizada para bobinas y el conformado de metales sin arranque de viruta para anillos de rodamientos de tan solo 1 mm de espesor.

La plataforma de actuadores de Schaeffler abarca actuadores rotativos que proporcionan movimientos de rotación precisos y potentes en articulaciones clave como hombros, codos y rodillas, lo que permite secuencias de movimiento naturales. La plataforma se basa en motores eléctricos altamente eficientes con electrónica de potencia integrada, así como en codificadores de alta precisión, y puede configurarse de forma flexible con reductores planetarios de dos etapas o reductores de precisión, en función de los requisitos del cliente. Gracias a una arquitectura innovadora en la que el rodamiento está integrado en el rotor, el espacio constructivo se reduce en torno a un 20 % y el peso hasta en 500 gramos. Esto da lugar a un diseño hasta 10 mm más compacto que otras soluciones, manteniendo al mismo tiempo un elevado par continuo. La combinación de un diseño que ahorra espacio, una eficiencia elevada y modularidad flexible hace que la plataforma de actuadores de Schaeffler sea una tecnología clave para los sistemas de accionamiento de los robots humanoides.

Schaeffler en la Hannover Messe

La plataforma de actuadores, igual que otros innovadores componentes clave para robots humanoides y soluciones industriales para la intralogística, se presentó en el stand E60 del pabellón 13 del 20 al 24 de abril en la Hannover Messe. Obtener más información sobre la participación de Schaeffler en la feria Hannover Messe 2026: Schaeffler en la Hannover Messe 2026 / Grupo Schaeffler.

