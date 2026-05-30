Los rodamientos de rodillos toroidales TORB mejoran la eficiencia y la fiabilidad de las máquinas de papel

Gracias a los rodamientos de rodillos toroidales TORB FAG, Schaeffler ahora cubre todas las funciones de apoyo en las máquinas de papel. Amplio portafolio de productos para ámbitos de aplicación flexibles. El perfil de la pista de rodadura de los rodamientos garantiza un funcionamiento estable con rozamiento reducido Los rodamientos de las máquinas de papel deben enfrentarse a condiciones muy duras, como humedad, calor excesivo, flexiones de los ejes, altas velocidades y largos períodos de funcionamiento. Con sus rodamientos de rodillos toroidales TORB FAG, Schaeffler ahora ofrece una solución innovadora que ha sido diseñada específicamente para cumplir los estrictos requisitos de la industria del papel. En consecuencia, Schaeffler, la Motion Technology Company, ayuda a sus clientes de este sector industrial a convertirse en empresas líderes en sus mercados con productos de primera categoría.

Los rodamientos TORB son la solución idónea para cilindros secadores y cilindros Yankee, rodillos prensa y rodillos térmicos. Combinan las ventajas de los rodamientos oscilantes de rodillos y los rodamientos de rodillos cilíndricos formando un diseño inteligente 2-en-1, y ofrecen a sus clientes una mayor disponibilidad de las máquinas, una mayor duración de vida útil de los componentes y una mejor calidad del papel incluso a altas velocidades, al tiempo que reducen el coste total de propiedad (TCO).

Con ello, Schaeffler cubre el programa completo de rodamientos que se requieren para las máquinas de papel. Además de rodamientos oscilantes de rodillos y rodamientos partidos oscilantes de rodillos, la empresa también suministra rodamientos de rodillos cilíndricos con ajuste angular, rodamientos rígidos a bolas híbridos y rodamientos de tres anillos.

TORB, el rodamiento libre ideal

Cuando se trata de apoyar al eje, la precisión y la flexibilidad resultan cruciales. Las dilataciones causadas por temperatura y las desalineaciones suponen todo un reto en el funcionamiento, en particular para los rodamientos libres. En estos casos, los rodamientos de rodillos toroidales TORB han demostrado ser extremadamente eficientes, sobre todo en combinación con los rodamientos oscilantes de rodillos como rodamientos fijos. La combinación de un rodamiento de rodillos toroidales TORB como rodamiento libre y un rodamiento oscilante de rodillos como rodamiento fijo permite alargar la duración de vida útil de sus equipos y reduce el coste total de propiedad (TCO).

La ejecución optimizada del rodamiento reduce el rozamiento

El perfil de la pista de rodadura del rodamiento TORB garantiza una distribución óptima de la tensión y un funcionamiento fluido. El posicionamiento automático de los elementos rodantes distribuye la carga de forma uniforme en cada punto operativo a lo largo del rodillo, lo que asegura un gran rendimiento y estabilidad. Además, la ejecución del rodamiento permite compensar sin problemas las variaciones axiales de longitud de hasta +/-10 % del ancho del rodamiento, ofreciendo así máxima flexibilidad. Se compensan las inclinaciones de hasta 0,5º sin que se vean afectadas la capacidad de carga o la duración de vida útil del rodamiento. En consecuencia, se compensan de manera eficiente las desalineaciones y las flexiones de los ejes. Asimismo, los rodamientos TORB amortiguan con eficiencia las vibraciones axiales en todo el sistema de rodamiento y garantizan un funcionamiento fluido y eficiente con baja vibración y ruido. Los rodamientos de rodillos toroidales TORB, además, se caracterizan por su geometría interna específica que ofrece una capacidad de carga radial extremadamente elevada. Al mismo tiempo, la calidad X-life Premium aumenta la disponibilidad de las máquinas y reduce el consumo de lubricante y energía gracias al rozamiento reducido.

El portafolio de productos abarca varias series

El portafolio comprende una gran variedad de tamaños. Ya que los rodamientos se producen como productos de catálogo con las mismas series y tamaños ISO, son intercambiables con todos los productos estándar del mercado. Las medidas principales corresponden a las normas DIN 616:2000 e ISO 15:2017. La gama incluye series para diámetros de eje de 75 mm a 850 mm. Otros tamaños están disponibles a petición, con los correspondientes rodamientos oscilantes de rodillos. Los rodamientos están disponibles con agujero cónico o cilíndrico así como con anillos interiores templados y clases de juego CN, C3 y C4. Los rodamientos de rodillos toroidales TORB están diseñados para temperaturas de funcionamiento de hasta +200 °C.

Con su gran experiencia, elevada calidad de producto y servicio excelente, Schaeffler ayuda a los fabricantes de papel a operar sus equipos con fiabilidad y eficiencia, minimizar las paradas no programadas y mejorar constantemente la calidad de sus productos.

Es posible encontrar información adicional aquí: Rodamientos de rodillos toroidales TORB FAG: la opción inteligente para la industria del papel

