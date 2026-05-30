Los rodamientos de rodillos toroidales TORB mejoran la eficiencia y la fiabilidad de las máquinas de papel
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Gracias a los rodamientos de rodillos toroidales TORB FAG, Schaeffler ahora cubre todas las funciones de apoyo en las máquinas de papel. Amplio portafolio de productos para ámbitos de aplicación flexibles. El perfil de la pista de rodadura de los rodamientos garantiza un funcionamiento estable con rozamiento reducido
Los rodamientos de las máquinas de papel deben enfrentarse a condiciones muy duras, como humedad, calor excesivo, flexiones de los ejes, altas velocidades y largos períodos de funcionamiento. Con sus rodamientos de rodillos toroidales TORB FAG, Schaeffler ahora ofrece una solución innovadora que ha sido diseñada específicamente para cumplir los estrictos requisitos de la industria del papel. En consecuencia, Schaeffler, la Motion Technology Company, ayuda a sus clientes de este sector industrial a convertirse en empresas líderes en sus mercados con productos de primera categoría.
Los rodamientos TORB son la solución idónea para cilindros secadores y cilindros Yankee, rodillos prensa y rodillos térmicos. Combinan las ventajas de los rodamientos oscilantes de rodillos y los rodamientos de rodillos cilíndricos formando un diseño inteligente 2-en-1, y ofrecen a sus clientes una mayor disponibilidad de las máquinas, una mayor duración de vida útil de los componentes y una mejor calidad del papel incluso a altas velocidades, al tiempo que reducen el coste total de propiedad (TCO).
Con ello, Schaeffler cubre el programa completo de rodamientos que se requieren para las máquinas de papel. Además de rodamientos oscilantes de rodillos y rodamientos partidos oscilantes de rodillos, la empresa también suministra rodamientos de rodillos cilíndricos con ajuste angular, rodamientos rígidos a bolas híbridos y rodamientos de tres anillos.
TORB, el rodamiento libre ideal
La ejecución optimizada del rodamiento reduce el rozamiento
El portafolio de productos abarca varias series
Con su gran experiencia, elevada calidad de producto y servicio excelente, Schaeffler ayuda a los fabricantes de papel a operar sus equipos con fiabilidad y eficiencia, minimizar las paradas no programadas y mejorar constantemente la calidad de sus productos.
Es posible encontrar información adicional aquí: Rodamientos de rodillos toroidales TORB FAG: la opción inteligente para la industria del papel
Asimismo, los rodamientos TORB amortiguan con eficiencia las vibraciones axiales en todo el sistema de rodamiento y garantizan un funcionamiento fluido y eficiente con baja vibración y ruido.
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