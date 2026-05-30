La Galería de las Colecciones Reales redescubre a Fernando Brambila, paisajista de los Reales Sitios



Vista de la fachada principal del Palacio Real de Madrid. Fernando Brambila. Patrimonio Nacional

La Galería de las Colecciones Reales inaugura Brambila, pintor de los Reales Sitios, una exposición que recupera la figura de Fernando Brambila (1763–1834), uno de los grandes paisajistas del siglo XIX en España. La muestra reúne una treintena de dibujos, pinturas, estampas y libros y podrá visitarse en la sala de exposiciones temporales desde el 29 de mayo hasta el 12 de octubre.

El director de la Galería de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, y la comisaria de la exposición, Isabel María Rodríguez Marco, conservadora de pintura de los siglos XIX, XX y XXI de Patrimonio Nacional, han presentado hoy la muestra.

Pintor, arquitecto adornista y perspectivista de origen italiano, Brambila fue un maestro en la representación de vistas arquitectónicas y paisajísticas. Su obra destaca por la precisión, la elegancia y una extraordinaria atención al detalle, cualidades que le convirtieron en un destacado cronista visual de ciudades, paisajes y palacios reales.

De la expedición Malaspina a la Corte

Brambila llegó a España en 1791 para participar en la expedición científica de Alessandro Malaspina, donde documentó con gran precisión paisajes, ciudades y puertos de América, Asia y Oceanía. Su trabajo se convirtió en un valioso complemento visual de las descripciones científicas del viaje.

Tras su regreso en 1794, se estableció en Madrid y continuó al servicio de la Corona. En 1799 fue nombrado pintor, arquitecto y adornista de Cámara. Desde entonces, desarrolló una intensa actividad artística: participó en la decoración de palacios, diseñó monumentos conmemorativos y realizó escenografías, grabados y vistas urbanas.

El cronista visual de los Reales Sitios

El principal eje de la exposición es el conjunto de vistas de los Reales Sitios, un ambicioso encargo de Fernando VII que fijó para siempre la imagen oficial de estos lugares emblemáticos. La selección incluye representaciones de Aranjuez, Madrid, El Escorial o La Granja de San Ildefonso, así como de Reales Sitios hoy desaparecidos, como el Real Sitio de La Isabela (Guadalajara).

La serie está compuesta por 95 pinturas al óleo realizadas entre 1821 y 1833 y fue posteriormente reproducida en litografías por el Real Establecimiento Litográfico a partir de 1833, lo que permitió la difusión y conocimiento popular de los Reales Sitios. La exposición ofrece además ejemplos de su trabajo en la expedición Malaspina y de sus estampas de las ruinas de Zaragoza tras el asedio napoleónico, subrayando el valor documental de su obra.

“Tejiendo la vida cortesana”, la siguiente exposición

Las piezas reunidas en la exposición proceden de diversos enclaves de Patrimonio Nacional, entre ellos el Palacio Real de Madrid, la Galería de las Colecciones Reales, la Real Biblioteca, los palacios reales de Aranjuez y El Pardo, y el Complejo de la Zarzuela. A este conjunto se suman dos obras, también de Patrimonio Nacional, depositadas en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y otras tres cedidas temporalmente por el Museo de América.

Brambila, pintor de los Reales Sitios puede visitarse en la sala de exposiciones temporales de la Galería de las Colecciones Reales desde el 29 de mayo hasta el 12 de octubre. El acceso está incluido en la entrada general de la Galería y es gratuito para los portadores de una entrada de cualquier Real Sitio de Patrimonio Nacional. A partir del 11 de junio, tras la inauguración de la muestra Tejiendo la vida cortesana, se podrán visitar ambas exposiciones con una entrada combinada a un precio de 8 euros, que ya se puede adquirir en la página web.