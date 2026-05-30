La guerra también destruye patrimonio cultural: el caso de Palestina

El 7 de octubre de 2023 volvió a estallar el conflicto entre Palestina e Israel. Un conflicto que ha sido nombrado como “genocidio” por la ONU. Las últimas cifras oficiales de 2025 datan que 69.000 palestinos han muerto debido a esta guerra, entre ellas 19.000 niños y niñas. Tal y como hablé en mi artículo anterior sobre la guerra de Irán: “Una guerra también afecta al patrimonio cultural: el caso de Irán”, una guerra también destruye patrimonio cultural. Y en esta no iba a ser menos. Hagamos un repaso de datos: la UNESCO ha testificado que desde que se desató el conflicto ha podido verificar que en total se han dañado 164 sitios patrimoniales. En esta lista se puede encontrar 14 sitios religiosos, 128 edificios de interés histórico y/o artístico, 3 depósitos de bienes culturales muebles, 9 monumentos, 2 museos y 8 yacimientos arqueológicos.

La UNESCO está trabajando para la protección de estos bienes, como ha sido el caso del Monasterio de San Hilarión que lo ha incluido en la Lista Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada, el cual es el nivel más alto de inmunidad establecido por la Convención de La Haya de 1954 y su Segundo Protocolo.

La memoria cultural de Gaza está siendo destruida

Podemos enumerar cientos de edificios y patrimonio cultural que ha sido destruido o dañado a manos del ejército israelí. Esto es solo una selección de los más destacados por su valor histórico. Todos los datos han sido extraídos de la UNESCO y del informe “Evaluación de daños y riesgo del patrimonio cultural bajo ataque en la Franja de Gaza” elaborado por Ministerio Palestino de Turismo y Antigüedades.

• En la Gobernación de Gaza, encontramos el Puerto de Anthedon. Se considera el primer puerto de Gaza que fue habitado entre el 1.100 a.C y el 800 a.C. Por él, pasaron diferentes culturas: neoasiria, babilónica, persa, griega, romana, bizantina y los primeros dominios islámicos. Durante el período romano, fue una de las ciudades más desarrolladas. En este yacimiento arqueológico, en parte subacuático, se pueden encontrar las ruinas de un templo romano y un tramo de muralla, viviendas y talleres romanos, también hay una serie de villas, testimonio de que existió la ciudad de Antedón.

El pasado 19 de diciembre de 2023, según Forensic Architecture, debido a los bombardeos, el desplazamiento humanitario y la creciente erosión costera ha hecho que este lugar quede dañado a manos de Israel.

• Por otro lado, en Gaza encontramos la Gran Mezquita de Omari, la más grande y antigua. Se erigió originalmente una iglesia bizantina sobre un templo filisteo en el siglo V. Ya en el siglo VII, con la expansión musulmana pasó a denominarse mezquita. Durante las cruzadas, se convirtió en catedral en honor a Juan Bautista. A pesar que en 1187, fue destruida por los ayubíes, los mamelucos la reconstruyeron como mezquita.

En diciembre de 2023 quedó reducida a casi todo escombros, quedando solo el minarete. En esos mismo días, el ejército israelí destruyó también la antigua mezquita de Otman Bin Qashqar, otro templo de los más antiguos junto a la Gran Mezquita.

• El domo y centro Manuscrito Dar AsSa’ada es un archivo de manuscritos del siglo XIII. Recoge documentación sobre la mampostería mameluca y de la construcción de las cúpulas. Fue gravemente destruida con hasta dos bombardeos diferentes. Actualmente, ya se han empezado las tareas de restauración y han habilitado una sala multifuncional para la exhibición de los manuscritos.

• Sibat Kassab es del período otomano y es uno de los monumentos históricos y arqueológicos más importantes del barrio de Al-Daraj (Gaza). Es un pasaje cubierto con bóvedas que se cruzan y está ubicado entre dos edificios principales. En él se puede ver el estilo arquitectónico islámico de la época otomana. Sobre el pasaje hay una estancia cubierta por una cúpula y la entrada da a una de las casas del Sibat.

Este monumento fue gravemente dañado por bombas.

• El Museo de Al-Qarara fue inagurado en 2016. Este museo se fundó con la intención de educar a la población sobre el patrimonio cultural y sensibilizar sobre la identidad cultural. Más de 3.500 objetos culturales fueron expuestos en el museo entre ellos, piezas arqueológicas como monedas y joyería. También en este catálogo se incluye piezas militares datadas del mandato británico en la zona.

Sin embargo, el pasado octubre de 2023 cuando estalló todo el conflicto de nuevo fue bombardeado y destruido por el ejército israelí.

• La Iglesia bizantina de Makhitim está localizada en Jabalia, al norte de Gaza y también conocida en los mapas británicos como “la Iglesia de Makhtim”. Está iglesia es diferente a otras, ya que en sus mosaicos en el suelo hay un total de 17 inscripciones en griego antiguo. Estos textos revelan que la iglesia se construyó en tres fases. La primera fase que fue la de la fundación durante el reinado del emperador Anastasio I (491-518 d.C). La segunda fase ya coincidió con el emperador Justiniano donde se realizó la nave de la basílica y el salón bautismal. La tercera fase es la que está más dañada, especialmente los mosaicos.

Esta importante iglesia bizantina fue bombardeada y dañada por una excavadora. En mayo de 2025, la estructura protectora de la iglesia fue derruida dejando todos los restos arqueológicos al aire.

Palestina siempre ha sido un pueblo reprimido, ahora también lo es culturalmente

“Todo lugar, monumento y toda pieza histórica perdida representa un fragmento sobre la memoria colectiva que impacta en la memoria cultural, no solo de Gaza, sino de todo el mundo”. Estas son las palabras del ministro de Turismo y Antigüedades de Palestina, Hani Yayek, incluidas en el informe “Evaluación de daños y riesgo del patrimonio cultural bajo ataque en la Franja de Gaza”.

Hay que recordar también La Convención de la Haya surge, entre otras cosas, para proteger el patrimonio cultural en caso de conflicto armado y que está ratificado por Israel. Además en el artículo 7, se incluye que los Estados tienen como deber formar a sus fuerzas militares para garantizar la protección de los bienes culturales.

Otra ley que otorga más protección del patrimonio cultural es el Artículo 8 “Crímenes de guerra”, incluido en el Estatuto de Roma de la Corte Internacional: “Dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y otros lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, a condición de que no sean objetivos militares”.

Hasta la fecha, tenemos motivos legales más que suficientes para afirmar que Israel está cometiendo crímenes contra el patrimonio cultural de Palestina. Y estas acciones lo que va a conseguir es borrar la memoria colectiva de la historia de Palestina, que es una pieza clave del pasado histórico de la humanidad.