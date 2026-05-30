​Los comportamientos del equipo de gobierno en Vinaròs

Los concejales del PSPV-PSOE de Vinaròs abandonaron el pleno de mayo en señal de protesta después de que la alcaldía retirara del orden del día una moción sobre vivienda presentada por el PSPV local con diez días hábiles de antelación; sin embargo, no la xenófoba moción de Vox sobre la prioridad nacional que nadie de otro partido votó a favor.

Alcaldía retiró la moción sobre vivienda presentada por el PSPV-PSOE, a pesar de haber sido registrada en tiempo y forma e incluida en la agenda. Incluso la secretaria indicó que había considerado favorable su incorporación.

Ahora se necesitan supuestamente informes técnicos que podrían haberse solicitado por adelantado. Mientras tanto, otras iniciativas reciben un tratamiento diferente. Ante esta situación, el Grupo Socialista Municipal abandonó el Pleno.

"No se puede hablar de un debate democrático cuando se impide debatir una propuesta sobre un problema tan importante como la vivienda. La ciudadanía merece explicaciones. Y merece que todos los grupos políticos tengan las mismas oportunidades para presentar sus propuestas al Pleno", señalan desde el PSPV.



Después vino el intento de humillación a la concejala de Compromís por parte de los tres grupos que forman el gobierno y todo porque, con toda su buena voluntad, la edil presentó una moción a favor de la comunidad educativa recogiendo las necesidades del alumnado y profesorado.



El ataque constante y las faltas de respeto contra la concejala de Compromís Paula Cerdà, que era la única persona de la oposición que se encontraba ahí sufriendo los ataques furibundos de los diferentes grupos, son de un descaro máximo y demuestran los abusos de poder por parte de quien hizo la moción de censura para repartirse sillones.

APOYO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA

"Apoyamos la huelga educativa por una educación pública, digna, en valenciano y con recursos suficientes. Defendemos los derechos de los maestros, estudiantes y de toda la comunidad educativa. Sin educación pública no hay futuro", señalan desde la formación.

Es curioso que intenten ridiculizar los tres partidos a la concejala por querer colegios públicos que no se caigan a pedazos, que no sean una sauna en verano y una nevera en invierno, que respeten la lengua, donde el profesorado trabaje a gusto y se pueda garantizar los derechos de todo el alumnado, así como la atención digna que merecen.

Que te intenten humillar en un pleno por presentar este tipo de cuestiones demuestra la falta de empatía de la corporación municipal, al igual que llevan desde que están demostrando su falta de imparcialidad y actitudes caciquiles.

Al menos la edil de Compromís recordó que hay recursos de sobra para atender a la comunidad educativa, reprochando que para torturar toros se destinen recursos.

El Ayuntamiento de Vinaròs está gobernado por una coalición tripartita formada por el Partit de Vinaròs Independent (PVI), el Partido Popular (PP) y Vox, pero eso fue simplemente un reparto de sillones en un gobierno en que cada uno va a la suya e incluso vota diferente.

M.ª Dolores Miralles es la alcaldesa del partido supuestamente independiente y cuyas actitudes atentan contra la democracia.

También estoy esperando desde hace mucho tiempo que me den una respuesta sobre la petición que hicimos para que dejen de utilizar constantes botellas de plástico en el pleno municipal y a cambio se tenga una botella reutilizable o unas jarras, así como también se dejen de usar los vasos de plástico por todas las consecuencias que este producto ocasiona al planeta, los animales y la salud.

En definitiva, cuando una moción de censura no está justificada y no se hace para trabajar por tu municipio, es tremendamente urgente un cambio.

