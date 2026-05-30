

Cerca del Guadalquivir, del puerto de donde salían las flotas que comunicaban el Imperio español, se alza la que durante dos siglos fue la Casa Lonja de Mercaderes.

A finales del siglo XVIII por deseo del rey Carlos III, se decidió crear un archivo que reuniera todos los documentos dispersos hasta entonces en varios puntos de la península.

Las primeras carretas con legajos llegan en 1785 y se instalan en las estanterías de madera traída de Cuba. Se actuaba con un claro objetivo político, desmentir las visiones negativas que se difundían desde el extranjero. Se nombró a un historiador oficial, Juan Bautista Muñoz, cuyo cometido era escribir una historia de la conquista y colonización española de las Indias, basada según los nuevos criterios de la ilustración, no en testimonios ni opiniones sino en los datos registrados en los documentos.

Todo tipo de documentos generados durante cuatro siglos por el Consejo y la Secretaría de Indias, la Casa de Contratación, los Consulados y los Organismos Metropolitanos de Administración de unos territorios, llegaron a extenderse por América y Asia.

Un universo cerrado durante décadas, donde solo a finales del siglo XIX se empezó a abrir el archivo, primero a las expediciones científicas enviadas por las nuevas naciones de América latina, las cuales estaban deseosas de conocer una parte de su pasado, un trasiego que continúa en la actualidad. El Archivo General de Indias alberga leyes, tratados, normas, contratos públicos, mapas de regiones nunca antes exploradas, planos de nuevas ciudades y cartas autógrafas de Colón, Pizarro o Elcano. La historia en letras mayúsculas y también el rastro dejado por la gente corriente.

Nueve kilómetros lineales de estanterías, 43.000 legajos, unos ochenta millones de páginas y 8.000 mapas y dibujos se han trasladado desde las galerías superiores y se guardan bajo unas estrictas medidas de seguridad en unos depósitos climatizados para garantizar su conservación.

En este enclave se encuentra el taller de restauración más antiguo de Andalucía, donde con paciencia y destreza se salva gran parte de nuestra historia.