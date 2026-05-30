¿Documentos desclasificados de civilizaciones extraterrestres?

Se ha formado un tumulto en los medios internacionales porque Estados Unidos ha desclasificado documentos visuales y otros sobre este tema, que es como el Guadiana…

¿Esperamos y deseamos de verdad que por fin, nos otorguen una prueba clara de que existen o no seres inteligentes en el universo o en la galaxia? Dicen que todos los gobiernos del mundo temen esta noticia, sea cierta o no. Pero por el temor que se produzca una hecatombe humana, igual que se produjo con los aztecas cuando se presentaron los europeos en sus playas… Pero de esto hablaremos otro día, quizás, como no sabemos si es cierto o no lo es. Tengamos que empezar a prepararnos. Cada presidente que viene al mundo del Poder Máximo en Estados Unidos dice que nos va a informar, que se van a desclasificar. Es sencillo, si es que tienen dicha información sólo necesitan una foto bien clara de un artilugio, y, al mismo tiempo, los datos por escrito de ese acontecimiento o fotografía. La documentación clara y fehaciente…

Desde hace décadas oigo en los medios y leo en los medios, que el presidente candidato americano nos indica que va a poner en claro este problema. Y, después pasan los presidentes, pasan las legislaturas y, a lo sumo, cada uno va soltando unos poquitos papeles. Pero no una pequeña prueba o grande, ahora nos dicen, que un video que se percibe un punto que se mueve o algo semejante –algo que podría ser de origen natural, algo que podría ser una creación artística e instrumental humana, algo quién sabe…-. Es sencillo si disponen de una “nave que se ha destrozado”, o, pruebas fehacientes y materiales y empíricas, pues sólo tienen que mostrar las fotografías…

¿Hoy si un OVNI material se presenta en Tomelloso o Almagro o Getafe, un Ovni de cien metros de radio, los miles de chicos y adultos harían cientos de miles de fotos en una hora…? ¿Pero ese tipo de OVNI no se posa a cien metros de altura sobre ninguno de lo s8.132 municipios que hay en España, o uno de los 160.000 de Europa, ni en los millones de pueblos y aldeas del planeta? (Otra cosa igual no podría existir un organismo o ente mundial que por territorios averigüen esta cifra…).

¿O, acaso la realidad es más extraordinaria e impactante…? ¿Han venido “informaciones a través de los fotones y la luz y se han insertado en los sistemas electrónicos? En fin, podemos imaginar realidades imaginarias… Pero eso de bípedos extraterrestres, deja mucho que desear… Imaginar que una tribu del África profunda, que no conozca nada más que su civilización, piense y esté atenta a ver si grandes tambores le envían información de otras culturas. Cuándo no imaginan que quizás un avión a cinco mil metros les está grabando y ellos no darse cuenta nunca… ¿Quizás, nosotros los humanos seamos como esa tribu imaginaria africana que no ha entrado en contacto con ninguna otra, y, espera que suenen tambores o quizás señales de humo para saber si existen otros seres vivos en el planeta…?

Pero volvemos al tema, en estos días toda la prensa mundial, no hay que citar medio, porque hasta los “serios” de Estados Unidos se han ocupado de ello. Están comentando las remesas de documentos que se han hecho visibles. He visto algunas imágenes en movimiento, es decir, grabaciones. No soy experto, ni menos especialista. Ni siquiera me ocupo mucho de este tema, pero pienso que eso no es serio… Digo yo, que los sistemas de aviones militares y otras plataformas como petrolíferas y otras realidades semejantes tienen o disponen de sistemas de grabación mejores. Incluso un móvil nos daría mejor imágenes que lo que al menos he percibido y visto en estos días… En fin, reitero soy un lego…

No somos conscientes que las civilizaciones actuales, no gusta que lo recordemos, lo sustentan la economía, la política, la cultura, la defensa, la demografía, etc. Pero debajo de todo ello, los pilares de todas las civilizaciones-culturas- sociedades-Estados actuales, debajo de todo, los grandes pilares están y son metafísicos-religiosos. Claro está, no sé si tienen pruebas de que civilizaciones inteligentes han venido a visitarnos. No lo sé, si han venido. Y, si han venido que sistema han utilizado. Porque creo que la Física y Matemáticas que conocemos están en mantillas, apenas sabemos nada de la realidad natural existente en el universo. Otros creen que ya sabemos el noventa por ciento. Mi modesta opinión es que creo, que no creo que sepamos el diez por ciento de todo lo existente o pueda ser existente…

Existan o no existan, hayan venido o no hayan venido. Es una preocupación el tema de los aztecas y del nuevo mundo por parte de Europa. Esta es la cuestión. Temen que las sociedades y civilizaciones y Estados se resquebrajen. Porque la continuidad actual, aunque muchos filósofos y pensadores no lo crean, es porque millones, cientos de millones de seres humanos soportan la dureza de la vida, porque creen que al menos existe Otra, y, en la Otra le recompensarán por el bien y la bondad que han tenido en esta vida.

Temen posiblemente con razón. No lo sé. Que si a los humanos les quitan la esperanza metafísica, de que existe Dios, de que existe o tenemos alma inmortal, sea en la forma oriental u occidental, que existe Cielo y No-Cielo para cada uno… -sea en la forma que sea-. Temen que no podrá o podría haber control social. Que las consecuencias serían impredecibles e imprevisibles… De ahí, la enorme necesidad de fijar una moral y ética universal mínima, aplicable a todas las culturas, exista Dios o no exista –y, eso sin ir en contra de que exista-. Más de media humanidad desea que exista Dios, sea en las formas orientales o en las occidentales…

Estimado lector/a me he formado con los articulistas del siglo veinte, y, además con la tradición anterior. Pero debe usted aceptar que en estos últimos lustros hemos dado un salto en este género literario-periodístico. Quizás a usted no lo sepa o no le interese. Pero siento que de alguna manera, el articulismo actual ya hemos ido, entre todo un paso más allá de dónde llegaron Cunqueiro, Maeztu, Axorín, Plà, Camba, Ruano, Pemán, Umbral, Alcántara, Campmany, Montalbán, Gala, Tecglen, Ussia, Raúl del Pozo, y, cientos de grandes columnistas que ha dado esta sociedad y geografía y país y cultura y Estado.

Creo que debo recordárselo, porque creo es bueno entienda usted el instrumento o adorno con el que le viene cada mañana el regalo del artículo de opinión que está leyendo o meditando o reflexionado. Al final, un artículo de opinión es un artilugio que los humanos hemos inventado o descubierto para mirarnos en él, como un espejo, mirar nuestra carne, mirar nuestra mente, mirar nuestra alma. Paz y bien…