Schaeffler registra un buen comienzo de 2026

El volumen de negocios de 5.800 millones de euros es ligeramente superior al del ejercicio anterior, aumenta en un 1,0 % a tipo de cambio constante pese a un entorno del mercado muy difícil. Margen EBIT antes de efectos especiales superior en un 5,0 % al del ejercicio anterior (4,7 %). E-Mobility mejora la rentabilidad, Powertrain & Chassis y Vehicle Lifetime Solutions con márgenes EBIT de dos dígitos, el volumen de negocios de Bearings & Industrial Solutions crece en Greater China Schaeffler AG ha publicado hoy sus resultados del primer trimestre de 2026. El volumen de negocios de los tres primeros meses del año ha ascendido a 5.764 millones de euros, superando ligeramente el valor del ejercicio anterior, con un aumento del 1,0 % a tipo de cambio constante (ejercicio anterior: 5.924 millones de euros). La diversificación de las actividades ha permitido al Grupo Schaeffler compensar las tendencias dispares del mercado.

A nivel del Grupo, las regiones Europa (0,4 %) y Asia/Pacífico (8,0 %) han informado de un crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante, mientras que el volumen de negocios a tipo de cambio constante ha disminuido en las regiones Américas (-1,0 %) y Greater China (-0,5 %) en comparación con el primer trimestre del ejercicio anterior.

El Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 285 millones de euros en los tres primeros meses del año (ejercicio anterior 287 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 5,0% (ejercicio anterior: 4,7 %).

"El Grupo Schaeffler ha registrado un buen comienzo de 2026, a pesar de un entorno político y económico persistentemente difícil. Sobre la base de nuestra estructura organizativa diversificada, con cuatro divisiones orientadas a productos y presencia global en cuatro regiones, continuamos ejecutando nuestra estrategia de convertirnos en la Motion Technology Company líder y accedemos a nuevas áreas de crecimiento como la robótica humanoide y la defensa. Como grupo tecnológico integrado, reforzamos así nuestra resiliencia al tiempo que apostamos por nuestra flexibilidad. Confirmamos las previsiones para la totalidad del ejercicio 2026", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.

E-Mobility: mejora de la rentabilidad

El volumen de negocios de la división E-Mobility ha aumentado un 6,0 % a tipo de cambio constante hasta 1.210 millones de euros (ejercicio anterior: 1.167 millones de euros) durante el período del informe, impulsado principalmente por la puesta en producción de productos en las regiones Europa y Asia/Pacífico.

El EBIT antes de efectos especiales de los tres primeros meses del año ha mejorado a -215 millones de euros (ejercicio anterior: -269 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del -17,8 % (ejercicio anterior: -23,1 %). Esta mejora respecto al mismo período del ejercicio anterior se ha debido principalmente al efecto de los volúmenes y a la mejora del rendimiento operativo en las plantas de producción.

Powertrain & Chassis: margen EBIT de dos dígitos

En un entorno de mercado persistentemente débil, el volumen de negocios de la división Powertrain & Chassis de los tres primeros meses del año ha disminuido ligeramente en comparación con el mismo período del ejercicio anterior, en un 1,8 % a tipo de cambio constante. También han contribuido a esta disminución los efectos derivados de la racionalización estratégica del portafolio. En total, la división ha generado un volumen de negocios de 2.141 millones de euros durante el período del informe (ejercicio anterior: 2.278 millones de euros).

La división Powertrain & Chassis ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 246 millones de euros en el primer trimestre (ejercicio anterior: 290 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 11,5 % (ejercicio anterior: 12,7 %).

Vehicle Lifetime Solutions:nuevo incremento en el margen EBIT

El volumen de negocios de la división Vehicle Lifetime Solutions ha aumentado un 0,9 % a tipo de cambio constante hasta 801 millones de euros (ejercicio anterior: 813 millones de euros) durante el período del informe. El ligero aumento del volumen de negocios a tipo de cambio constante se ha debido principalmente a los ajustes de los precios de venta aplicados el año anterior.

En el primer trimestre de 2026, el margen EBIT antes de efectos especiales se ha situado en 128 millones de euros (ejercicio anterior: 126 millones de euros), lo que corresponde a un margen EBIT antes de efectos especiales del 15,9 % (ejercicio anterior: 15,5 %).

Bearings & Industrial Solutions: efecto favorable procedente de China

La división Bearings & Industrial Solutions ha informado de un volumen de negocios de 1.573 millones de euros en el primer trimestre (ejercicio anterior: 1.625 millones de euros) en un entorno de mercado que sigue siendo muy difícil. El ligero aumento del volumen de negocios a tipo de cambio constante del 1,6 % se ha debido principalmente al efecto favorable procedente de la región Greater China.

El EBIT antes de efectos especiales ha ascendido a 142 millones de euros (ejercicio anterior: 162 millones de euros) en el período del informe. El margen EBIT antes de efectos especiales del 9,0 % (ejercicio anterior: 10,0 %) cumple las expectativas.

Cash flow disponible: valor negativo debido a factores estacionales

El cash flow disponible del Grupo Schaeffler antes de las entradas y salidas de fondos para actividades de fusiones y adquisiciones ha ascendido a -209 millones de euros (ejercicio anterior: -155 millones de euros) en el primer trimestre debido a factores estacionales. La política de inversión selectiva ha dado lugar a inversiones realizadas en inmovilizado material y bienes inmateriales (Capex) de 237 millones de euros en el primer trimestre de 2026 (ejercicio anterior: 250 millones de euros).

Los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la casa matriz han sido de 60 millones de euros. Los dividendos por acción ordinaria han sido de 0,06 euros.

A 31 de marzo de 2026, la deuda financiera neta del Grupo Schaeffler ha ascendido a 5.143 millones de euros (31 de diciembre de 2025: 4.915 millones de euros). La relación entre la deuda financiera neta y el EBITDA antes de efectos especiales ha sido de 2,2 en esa misma fecha (31 de diciembre de 2025: 2,1). La relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios (ratio Gearing) fue del 163,8 %.

El 31 de marzo de 2026, el Grupo Schaeffler poseía un total de activos por valor de 21.355 millones de euros (31 de diciembre de 2025: 21.028 millones de euros). El Grupo Schaeffler tenía una plantilla de 109.549 empleados (31 de diciembre de 2025: 110.753 empleados) en todo el mundo en esa misma fecha.

"En el primer trimestre, Schaeffler AG ha mantenido un rendimiento operativo favorable y ha incrementado su rentabilidad en comparación con el ejercicio anterior. Los principales impulsores han sido la mejora del margen de la división E-Mobility promovida por los volúmenes, y la continua y sólida contribución de las divisiones Vehicle Lifetime Solutions y Powertrain & Chassis. El margen de la división Bearings & Industrial Solutions ha cumplido nuestras expectativas tras la implementación de la mayoría de las medidas estructurales. Continuaremos gestionando cuidadosamente nuestras inversiones y aumentando el cash flow disponible a lo largo del año", ha dicho Christophe Hannequin, CFO de Schaeffler AG.

Perspectivas: previsiones confirmadas

En su reunión del 27 de abril de 2026, el Comité de Dirección de Schaeffler AG confirmó las previsiones emitidas el 24 de febrero de 2026, teniendo en cuenta la situación actual por lo que respecta al conflicto en Oriente Medio.

El Grupo Schaeffler sigue previendo para 2026 un volumen de negocios dentro de un rango de aproximadamente 22.500 a 24.500 millones de euros. Esto representa un crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante del -4,3 al 4,3 %. Al mismo tiempo, la empresa espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales del 3,5 al 5,5 % en 2026. Se espera que el cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones se sitúe entre los 100 y 300 millones de euros.

