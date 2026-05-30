Schaeffler registra un buen comienzo de 2026
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El volumen de negocios de 5.800 millones de euros es ligeramente superior al del ejercicio anterior, aumenta en un 1,0 % a tipo de cambio constante pese a un entorno del mercado muy difícil. Margen EBIT antes de efectos especiales superior en un 5,0 % al del ejercicio anterior (4,7 %). E-Mobility mejora la rentabilidad, Powertrain & Chassis y Vehicle Lifetime Solutions con márgenes EBIT de dos dígitos, el volumen de negocios de Bearings & Industrial Solutions crece en Greater China
Schaeffler AG ha publicado hoy sus resultados del primer trimestre de 2026. El volumen de negocios de los tres primeros meses del año ha ascendido a 5.764 millones de euros, superando ligeramente el valor del ejercicio anterior, con un aumento del 1,0 % a tipo de cambio constante (ejercicio anterior: 5.924 millones de euros). La diversificación de las actividades ha permitido al Grupo Schaeffler compensar las tendencias dispares del mercado.
A nivel del Grupo, las regiones Europa (0,4 %) y Asia/Pacífico (8,0 %) han informado de un crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante, mientras que el volumen de negocios a tipo de cambio constante ha disminuido en las regiones Américas (-1,0 %) y Greater China (-0,5 %) en comparación con el primer trimestre del ejercicio anterior.
El Grupo Schaeffler ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 285 millones de euros en los tres primeros meses del año (ejercicio anterior 287 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 5,0% (ejercicio anterior: 4,7 %).
"El Grupo Schaeffler ha registrado un buen comienzo de 2026, a pesar de un entorno político y económico persistentemente difícil. Sobre la base de nuestra estructura organizativa diversificada, con cuatro divisiones orientadas a productos y presencia global en cuatro regiones, continuamos ejecutando nuestra estrategia de convertirnos en la Motion Technology Company líder y accedemos a nuevas áreas de crecimiento como la robótica humanoide y la defensa. Como grupo tecnológico integrado, reforzamos así nuestra resiliencia al tiempo que apostamos por nuestra flexibilidad. Confirmamos las previsiones para la totalidad del ejercicio 2026", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG.
E-Mobility: mejora de la rentabilidad
El EBIT antes de efectos especiales de los tres primeros meses del año ha mejorado a -215 millones de euros (ejercicio anterior: -269 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del -17,8 % (ejercicio anterior: -23,1 %). Esta mejora respecto al mismo período del ejercicio anterior se ha debido principalmente al efecto de los volúmenes y a la mejora del rendimiento operativo en las plantas de producción.
Powertrain & Chassis: margen EBIT de dos dígitos
La división Powertrain & Chassis ha generado un EBIT antes de efectos especiales de 246 millones de euros en el primer trimestre (ejercicio anterior: 290 millones de euros). Esto representa un margen EBIT antes de efectos especiales del 11,5 % (ejercicio anterior: 12,7 %).
Vehicle Lifetime Solutions:nuevo incremento en el margen EBIT
En el primer trimestre de 2026, el margen EBIT antes de efectos especiales se ha situado en 128 millones de euros (ejercicio anterior: 126 millones de euros), lo que corresponde a un margen EBIT antes de efectos especiales del 15,9 % (ejercicio anterior: 15,5 %).
Bearings & Industrial Solutions: efecto favorable procedente de China
El EBIT antes de efectos especiales ha ascendido a 142 millones de euros (ejercicio anterior: 162 millones de euros) en el período del informe. El margen EBIT antes de efectos especiales del 9,0 % (ejercicio anterior: 10,0 %) cumple las expectativas.
Cash flow disponible: valor negativo debido a factores estacionales
Los ingresos netos atribuibles a los accionistas de la casa matriz han sido de 60 millones de euros. Los dividendos por acción ordinaria han sido de 0,06 euros.
A 31 de marzo de 2026, la deuda financiera neta del Grupo Schaeffler ha ascendido a 5.143 millones de euros (31 de diciembre de 2025: 4.915 millones de euros). La relación entre la deuda financiera neta y el EBITDA antes de efectos especiales ha sido de 2,2 en esa misma fecha (31 de diciembre de 2025: 2,1). La relación entre las deudas financieras netas y los fondos propios (ratio Gearing) fue del 163,8 %.
El 31 de marzo de 2026, el Grupo Schaeffler poseía un total de activos por valor de 21.355 millones de euros (31 de diciembre de 2025: 21.028 millones de euros). El Grupo Schaeffler tenía una plantilla de 109.549 empleados (31 de diciembre de 2025: 110.753 empleados) en todo el mundo en esa misma fecha.
"En el primer trimestre, Schaeffler AG ha mantenido un rendimiento operativo favorable y ha incrementado su rentabilidad en comparación con el ejercicio anterior. Los principales impulsores han sido la mejora del margen de la división E-Mobility promovida por los volúmenes, y la continua y sólida contribución de las divisiones Vehicle Lifetime Solutions y Powertrain & Chassis. El margen de la división Bearings & Industrial Solutions ha cumplido nuestras expectativas tras la implementación de la mayoría de las medidas estructurales. Continuaremos gestionando cuidadosamente nuestras inversiones y aumentando el cash flow disponible a lo largo del año", ha dicho Christophe Hannequin, CFO de Schaeffler AG.
Perspectivas: previsiones confirmadas
El Grupo Schaeffler sigue previendo para 2026 un volumen de negocios dentro de un rango de aproximadamente 22.500 a 24.500 millones de euros. Esto representa un crecimiento del volumen de negocios a tipo de cambio constante del -4,3 al 4,3 %. Al mismo tiempo, la empresa espera generar un margen EBIT antes de efectos especiales del 3,5 al 5,5 % en 2026. Se espera que el cash flow disponible antes de las entradas y salidas de fondos para las actividades de fusiones y adquisiciones se sitúe entre los 100 y 300 millones de euros.
Confirmamos las previsiones para la totalidad del ejercicio 2026", ha dicho Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. E-Mobility: mejora de la rentabilidad El volumen de negocios de la división E-Mobility ha aumentado un 6,0 % a tipo de cambio constante hasta 1.210 millones de euros (ejercicio anterior: 1.167 millones de euros) durante el período del informe, impulsado principalmente por la puesta en producción de productos en las regiones Europa y Asia/Pacífico.
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