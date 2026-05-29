Prana Software revoluciona los ERP con inteligencia artificial conversacional y privacidad blindada

Las empresas ya pueden gestionar su negocio dando órdenes en lenguaje natural como “Ok Prana, hazme un presupuesto”, respaldadas por una infraestructura de servidores aislados que garantiza la privacidad total de los datos.

Alicante, España – 29 de mayo de 2026 – La era de los sistemas de gestión empresarial rígidos y difíciles de utilizar ha llegado a su fin. Mientras el sector tecnológico sigue debatiendo cómo impactará la Inteligencia Artificial en el futuro de los negocios, Prana Software ha decidido adelantarse y convertir esa promesa en una realidad operativa para el presente. La compañía ha anunciado hoy la integración total de IA generativa y conversacional en su plataforma, posicionándose como uno de los primeros software ERP inteligentes del mercado.

Hasta ahora, la adopción de un sistema ERP implicaba largas curvas de aprendizaje y la búsqueda manual de datos a través de innumerables menús. Con esta nueva actualización, Prana rompe esa barrera tecnológica permitiendo a los directivos y empleados interactuar con su software de gestión de la misma manera que lo harían con un asistente humano.

Mediante comandos simples, el sistema es capaz de ejecutar tareas complejas en cuestión de segundos. Órdenes como "Ok Prana, hazme un presupuesto para el cliente X", "Ok Prana, prepárame un informe de ventas" o "Ok Prana, analiza la previsión de stock", son comprendidas y ejecutadas al instante.

"Nos dimos cuenta de que la verdadera revolución no era simplemente tener más datos, sino hacer que acceder a ellos fuera inmediato y natural", explican desde el equipo directivo de Prana. "Muchos hablan de cómo la IA cambiará el trabajo en el futuro, pero nosotros queríamos ofrecer esa ventaja competitiva a las pymes hoy. Con Prana, el software trabaja para ti, no tú para el software".

Privacidad blindada: IA propia, servidores aislados y certificación ENS Uno de los mayores frenos para la adopción de la Inteligencia Artificial en el entorno corporativo es el riesgo a la filtración de datos financieros o estratégicos. Prana Software elimina esta preocupación de raíz al incorporar una IA propia diseñada para acompañar a las empresas en su día a día.

El procesamiento de estas peticiones se realiza de forma 100% segura. Al contar con servidores propios aislados, los datos empresariales de los clientes están siempre protegidos y nunca se comparte información con plataformas de terceros para entrenar modelos externos. Además, la plataforma cuenta con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), garantizando la máxima protección y privacidad de la información corporativa bajo los estándares más exigentes de España

Impacto inmediato en la productividad empresarial Esta integración es un rediseño de la experiencia del usuario que aporta beneficios tangibles e inmediatos:

Ahorro drástico de tiempo: Las tareas que antes requerían horas de recopilación de datos, ahora se resuelven en segundos. Automatiza facturas, asientos contables y tareas repetitivas para que los equipos se centren en lo que importa.

Democratización del dato: Cualquier miembro del equipo puede extraer informes o entender su negocio de un vistazo simplemente pidiéndolo con sus propias palabras, sin complicaciones.

Seguridad sin fisuras: La tranquilidad de operar con tecnología puntera sin comprometer el secreto profesional ni la protección de datos empresariales.

Con este lanzamiento, la compañía no solo democratiza el acceso a la tecnología de vanguardia, sino que redefine el estándar de lo que las empresas deben exigir a su software de gestión en la actualidad.

Para descubrir cómo esta tecnología puede transformar la administración de cualquier negocio con total seguridad, visitar www.prana.software .

Acerca de Prana Software

Prana es el software de facturación y gestión para autónomos y pymes que centraliza y automatiza los procesos de negocio. Con un enfoque centrado en la usabilidad y la innovación constante, Prana integra una IA propia para ayudar a resolver tareas reales y agilizar el día a día empresarial en segundos.

