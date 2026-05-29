El sector del libro, ¿se publican ejemplares a pérdidas?

La industria de publicación de libros está basada desde su inicio en una pobre valoración de la labor de los creadores, artistas de las letras que no ven compensado su trabajo con ingresos económicos relacionados con las horas dedicadas a la creación de las obras y, lo que es más importante, sin tener en cuenta el nivel de erudición, la esencia de índole artística y la repercusión de dicha obra en la literatura universal del futuro. Existe un precio estándar, en la actualidad entre 15 a 22 euros por término medio, claramente inadecuado para algo que debe estar situado en el escalafón de obra de arte. Cierto es que, en otras disciplinas, pintura o escultura, por ejemplo, el creador realiza una única pieza de cada cuadro para ser susceptible de adquisición por parte del público, bien en galerías de arte o exposiciones en muestras colectivas. Y también es una realidad que para un pintor o escultor que no haya despuntado aún en su sector vender entre un 10% y un 20% las obras expuestas ya es un gran éxito, lo que también dificulta la viabilidad económica de esa disciplina artística. En el caso de los libros existe la posibilidad de imprimir desde un centenar de ejemplares a un millar, en los casos de autores que pertenecen a editoriales fuera de la órbita de los dos grandes monstruos de la industria, Planeta y Penguin Random House. Los márgenes de beneficio para cada escalafón del sector del libro, autores, ilustradores, editoriales, creativos, correctores, maquetadores, traductores, imprentas, distribuidoras, transportistas de reparto, librerías y bibliotecas… se reparten una parte proporcional entre todos ellos, con lo que aquellos 15 a 22 euros de precio venta al público dan para muy poco a cada profesional. Los autores, por lo general, que son creadores, que deben tener la concepción de artistas por parte del público, que han sacado de sí mismos las ideas, la magia de la literatura en busca de una obra maestra, reciben del reparto un 10% precio del libro. Digamos dos euros de cada libro vendido, por poner un ejemplo. En una tirada corta de cien ejemplares, ¿doscientos euros por una infinidad de horas dedicadas a crear? En un caso muy positivo, de mil libros vendidos, ¿dos mil euros para la persona que trabajó quizá dos años en escribir su novela? Sobre la mesa queda planteado este problema por parte de Visibilidad, el gran reto, de Notting Hill Cultural.

Visibilidad, el gran reto, representa a poetas y novelistas de primer nivel. Poesía: Amelia Serraller, Enrique Bazako, Margarita Campos, Carlos Begara, Miren Palacios, Mercedes Sendra, Novela: Macu García, Charo Pastor, Maite Corbacho, Belén Magro, Andrés Pinar, Emilia Serrano, José Tovar, Carmelo Fernández, Eva Barro, Crecimiento personal: Javier Clavero y Literatura Infantil: Luis María Compés.

Visibilidad el gran reto dispone de catálogo on line en su página web, redes sociales y canal de You Tube.

