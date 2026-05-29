Editorial Caligrama presenta 'Pacto de magia y espadas', la primera novela de Ana del Barrio Andrés

Editorial Caligrama anuncia la publicación de “Pacto de magia y espadas”, la nueva obra de Ana del Barrio Andrés, una novela de fantasía épica que combina magia, destino y lealtad en un mundo marcado por la guerra.

La historia de la novela se sitúa en las tierras de Wallia, donde, tras una aparente victoria sobre el brujo, la amenaza sigue latente. Un reducido grupo de supervivientes logra escapar de una emboscada mortal y, en su huida, despierta a una doncella atrapada en un antiguo maléfico. Sin embargo, al romper el hechizo, liberan una fuerza desatada, que pone en peligro todo lo que conocen.

A medida que avanza la trama, los personajes se ven envueltos en una lucha en la que los secretos ocultos y los vínculos de sangre adquieren un papel decisivo. La sangre maldita que corre por las venas de unos mellizos podría ser la única clave para derrotar al enemigo, pero la carga de ese poder implica sacrificios que pondrán a prueba su lealtad y su resistencia.

Con un ritmo marcado por la tensión, “Pacto de magia y espadas”, propone un recorrido por un universo donde la magia y el conflicto se entrelazan, y donde cada decisión puede alterar el curso de la guerra. La novela explora temas como el destino, el sacrificio y la lucha entre el bien y el mal, en un escenario donde la victoria nunca está garantizada.

Ya a la venta en todas las grandes plataformas.

La autora

Ana del Barrio Andrés nació en Ponferrada en 1989, aunque desde muy pequeña ha vivido en Zamora. Desde la infancia, se sintió fascinada por las historias antiguas y los mundos fantásticos, descubriendo en ellos un lugar donde soñar y crear. A los nueve años comenzó a escribir pequeños relatos, hallando en la escritura la forma de dar vida a lo invisible.

La pasión por los mitos, las leyendas y los seres fantásticos ha marcado su estilo, siempre buscando que cada página despierte alguna emoción. “Pacto de magia y espadas” es su primera novela publicada, la culminación de un camino iniciado en la niñez y el inicio de una voz literaria que busca despertar emoción a través de la fantasía.

Editorial Caligrama

Caligrama, sello editorial perteneciente al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español, destaca por tener las mejores opiniones de los autores. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller pueden pasar a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.

