beon. Worldwide inaugura su nueva sede en Madrid; más de 1.600 m² de innovación y creatividad

El grupo refuerza su estructura estratégica con dos nuevos directivos y un espacio que redefine los estándares del sector en esta nueva etapa.

"La apertura de nuestra nueva oficina en Madrid y la incorporación de Miguel Ángel y Marta son dos movimientos que responden a una misma lógica estratégica: la de un grupo que busca consolidar un posicionamiento global y transversal en el mundo de la comunicación emotiva. Con ellos, la comunicación y las relaciones institucionales dejan de ser funciones accesorias para convertirse en auténticas palancas de crecimiento, influencia y negocio. Estamos construyendo un modelo más sólido, más coherente y preparado para competir en los mercados que nos importan."

Dario Regattieri, CEO de beon. Worldwide

beon. Worldwide ha inaugurado recientemente su nueva sede corporativa en Madrid. Con más de 1.600 metros cuadrados ubicados en pleno centro de la capital, las nuevas instalaciones van a impulsar su posicionamiento y capacidad operativa, sumándose a la presencia internacional de la compañía, que actualmente cuenta con oficinas en seis países.

Un espacio concebido para adaptarse a una industria que está redefiniendo sus reglas de juego. Las instalaciones incluyen sala de conferencias de última generación, platós de podcast profesional y estudios de edición y montaje especializados, así como un showroom tecnológico que exhibe lo más avanzado del ecosistema de experiencias: realidad virtual y aumentada, inteligencia artificial aplicada a eventos, simuladores de última generación y los exponentes más punteros de la tecnología en directo.

Espacios que se convierten en un activo estratégico diferencial, donde clientes, partners, directivos de empresas e instituciones podrán compartir experiencias, generar sinergias y descubrir todo lo que beon. Worldwide está impulsando como líder de referencia en el mercado.

Dos incorporaciones estratégicas para liderar en la nueva etapa del grupo La apertura de la nueva sede coincide con un momento de transformación profunda en beon. Worldwide. El grupo anuncia la incorporación de dos perfiles directivos que refuerzan su eje corporativo y consolidan la comunicación y las relaciones institucionales como palancas clave de crecimiento.

Refuerzo del posicionamiento B2B y del relato corporativo beon. Worldwide avanza en su proceso de transformación y crecimiento con la incorporación de Miguel Ángel Pérez Laguna como Director de Comunicación, una posición clave dentro del nuevo modelo estratégico de la compañía.

Como Director de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Laguna será responsable de liderar la comunicación corporativa del grupo, con un claro foco en el posicionamiento B2B, la reputación y la generación de oportunidades de negocio. Su función se centrará en ordenar y potenciar el relato estratégico de la compañía, reforzar la visibilidad institucional y empresarial de beon. Worldwide y consolidar la comunicación como una herramienta directa de crecimiento, captación y posicionamiento en el mercado. Impulso a las relaciones institucionales y alianzas estratégicas.

Por su parte, Marta Raspall asume la Dirección de Relaciones Institucionales, otra de las posiciones estratégicas incorporadas en el marco del nuevo modelo de la compañía. Desde esta posición de carácter transversal, Marta Raspall impulsará la relación con instituciones, grandes corporaciones, asociaciones y partners estratégicos.

Su rol estará orientado a activar relaciones de alto valor, generar alianzas y abrir nuevas oportunidades de negocio para todas las áreas del grupo, en línea con el objetivo de crecimiento y expansión internacional de la compañía.

Una estructura orientada a negocio, reputación y crecimiento Ambos perfiles formarán parte del eje corporativo de beon. Worldwide y reportarán directamente a la Dirección General, contribuyendo a una visión integrada en la que comunicación, relaciones institucionales y desarrollo comercial actúan de forma coordinada.

Con estos nombramientos, beon. Worldwide da un paso más en su estrategia de consolidación como grupo líder en creatividad, producción, eventos, tecnología y comunicación, reforzando su posicionamiento en el ámbito corporativo y su capacidad para generar valor.

beon. Worldwide es un grupo especializado en creatividad, producción, eventos, tecnología y experiencias, con presencia internacional y más de 100 profesionales trabajando desde su nueva sede corporativa en Madrid. Con una vocación B2B y un modelo orientado al crecimiento, el grupo ofrece soluciones integrales a grandes corporaciones, marcas y organizaciones que buscan el máximo impacto en cada acción.

