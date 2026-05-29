Dils Lucas Fox registra un crecimiento cercano al 13% en volumen de operaciones en 2025, impulsada por el segmento prime y el auge de Madrid
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Las operaciones de más de 1 millón de euros aumentaron casi un 36,9 %, mientras que las superiores a 2,5 millones crecieron un 30,3 %. Madrid se consolidó como uno de los mercados clave, con un incremento del 229,8 % en facturación y del 181,1 % en el valor de las operaciones. El 58,25 % de los clientes en 2025 fueron compradores extranjeros, frente al 41,75 % de compradores nacionales
Dils Lucas Fox, la plataforma paneuropea del grupo en España especializada en asesoramiento estratégico, ventas e inversión en el segmento residencial prime y super prime, cerró 2025 en el mercado español con un crecimiento cercano al 13 % en volumen de transacciones respecto al año anterior. Este desempeño se produjo en un año marcado por el fuerte dinamismo del segmento prime, el atractivo de Madrid como destino de inversión para grandes patrimonios y la solidez tanto de la demanda nacional como internacional.
Durante el año, las operaciones por encima de 1 millón de euros aumentaron casi un 36,9 %, mientras que las superiores a 2,5 millones crecieron un 30,3 %, reforzando la posición de Dils Lucas Fox en el segmento prime y super prime.
Madrid fue uno de los mercados con mejor comportamiento del año. En 2025, Dils Lucas Fox incrementó su facturación en la capital en un 229,8 % y el volumen de transacciones en un 181,1 % respecto al año anterior, impulsado por una demanda cada vez más activa en el segmento prime y el creciente interés de compradores que buscan una residencia principal en ubicaciones consolidadas y exclusivas.
En cuanto al perfil del comprador, el 58,25 % de los clientes fueron internacionales, frente al 41,75 % de compradores nacionales. Entre los clientes internacionales, los franceses encabezaron el ranking con un 8,31 %, seguidos por los estadounidenses con un 7,99 %, los neerlandeses con un 6,50 % y tanto británicos como alemanes con un 5,01%, lo que confirma el atractivo de España entre compradores internacionales de alto poder adquisitivo.
Esto se acompañó de una clara preferencia por la vivienda habitual. Las residencias principales representaron el 56 % de las transacciones, frente al 29,3 % de segundas residencias, lo que refleja una demanda de vivienda de lujo cada vez más impulsada por proyectos personales y familiares. Por ejemplo, en la Costa del Sol, las residencias principales representan el 96% de las compras, mientras que en la ciudad de Barcelona suponen el 79 %, según los últimos datos del Informe de Mercado 2026 de Dils Lucas Fox.
Paloma Pérez Bravo, CEO Residential en Dils Lucas Fox, añadió: "España continúa consolidándose como uno de los mercados inmobiliarios más atractivos de Europa para el capital privado y los compradores impulsados por patrimonio, gracias a la profundidad y calidad de la demanda, la limitada oferta de producto prime en ubicaciones clave y su capacidad para preservar valor a largo plazo. El objetivo es seguir respondiendo a esta demanda con servicios de asesoramiento cada vez más especializados, basados en un profundo conocimiento local y una visión internacional".
Madrid mantiene el impulso en el arranque de 2026
El dato confirma el posicionamiento diferencial de la compañía en el segmento residencial premium de la capital, apoyado por una fuerte demanda internacional, que representó el 42 % de sus operaciones en el primer trimestre del año, frente al 14-18 % del conjunto del mercado español.
Refuerzo de la plataforma paneuropea mediante la integración de Lucas Fox en Dils
Sobre Dils Lucas Fox
En 2025, Dils, grupo inmobiliario europeo con sede en Italia, adquirió una participación mayoritaria en Lucas Fox. Esta nueva alianza estratégica abre oportunidades de crecimiento en todo el sector, incluyendo capital markets y el lanzamiento de divisiones de inmobiliaria comercial en España.
Sobre Dils
Dils aporta más de 50 años de experiencia en Italia, antes de su rebranding en 2021. Desde entonces, se ha expandido a Países Bajos (2023), Portugal (2024), España (2025) y Francia (2026), identificando ahora Alemania, Polonia y Reino Unido como sus próximos mercados estratégicos de crecimiento. El modelo integrado del grupo se apoya en un equipo interno de Transformación centrado en tecnología, innovación e investigación, así como en un enfoque estructurado de responsabilidad corporativa orientado a generar valor a largo plazo en las comunidades en las que opera.
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Durante el primer trimestre, Dils Lucas Fox Madrid alcanzó un valor total de ventas de 38,35 millones de euros y un precio medio por operación de 2,02 millones de euros, una cifra que multiplica por más de cinco el importe medio estimado por compraventa en el conjunto del mercado residencial de la Comunidad de Madrid, situado en torno a los 393.000 euros en 2025 a partir de los datos de precio por metro cuadrado y superficie media publicados por Registradores de la Propiedad.