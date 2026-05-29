AOTEC 2026 premia a EXCOM, Onivia y Dragonet y reivindica al operador local y la soberanía digital

La XIX Feria Tecnológica AOTEC 2026 se ha clausurado en FIBES tras reunir a más de 5.000 profesionales y situar a los operadores locales en el centro del nuevo modelo digital basado en IA, resiliencia tecnológica y cohesión territorial La XIX Feria Tecnológica AOTEC 2026 ha clausurado en FIBES su edición más estratégica en un momento decisivo para el futuro de las telecomunicaciones y la digitalización en Europa. Bajo el lema 'Conectando innovación, IA y territorio', el encuentro ha convertido durante dos jornadas a Sevilla en uno de los grandes centros nacionales de análisis sobre inteligencia artificial, conectividad inteligente, ciberseguridad, cloud y resiliencia digital.

Más de 5.000 profesionales, 150 compañías tecnológicas y operadoras, junto a 80 expertos nacionales e internacionales, han participado en una edición marcada por el debate sobre soberanía tecnológica, automatización avanzada de redes, despliegues edge-cloud y el papel que jugarán los operadores de proximidad en la nueva economía digital.

La feria ha reflejado además algunas de las principales tendencias que están redefiniendo el sector de las telecomunicaciones en 2026: la integración de inteligencia artificial en la gestión de infraestructuras, la evolución hacia arquitecturas cloud distribuidas, la necesidad de reforzar la ciberseguridad y el avance hacia redes más resilientes, automatizadas y sostenibles.

En este nuevo escenario, AOTEC ha reivindicado el papel estratégico del operador local y neutro como agente esencial para garantizar una digitalización más equilibrada y cercana al territorio. Lejos de limitarse al despliegue de conectividad, estos operadores están evolucionando hacia modelos tecnológicos capaces de ofrecer soluciones avanzadas de inteligencia artificial, cloud, automatización y ciberseguridad tanto para empresas como para administraciones y ciudadanía.

La clausura

La clausura oficial de AOTEC 2026 ha contado con la intervención de Alejandra de Iturriaga Gandini, directora de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual de la CNMC, y del presidente de AOTEC, Antonio García Vidal, quienes han coincidido en señalar la necesidad de seguir impulsando un ecosistema digital más resiliente, competitivo y territorialmente equilibrado.

Durante su intervención Alejandra de Iturriaga destacó que Europa se encuentra en pleno proceso de redefinición de las reglas del ecosistema digital y subrayó la "necesidad de contar con un marco regulatorio capaz de seguir impulsando la inversión, la competencia y la innovación". Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la colaboración entre instituciones y empresas para avanzar en la transformación digital, afirmando que "La construcción del futuro digital europeo necesita diálogo permanente con el sector, cooperación técnica y una visión compartida".

Antonio García Vidal, presidente de AOTEC, destacó durante la clausura que"AOTEC 2026 ha vuelto a demostrar la fortaleza y capacidad de innovación de los operadores locales de telecomunicaciones en un momento decisivo para la transformación digital".

Asimismo, recordó que, en apenas quince años, estos operadores han contribuido a situar a España entre los países europeos con mejores infraestructuras de banda ancha y conectividad, gracias a su apuesta por la inversión, la innovación y el desarrollo territorial.

La primera jornada de AOTEC 2026 ha recibido uno de los mayores respaldos institucionales de su trayectoria, con la presencia de más de 16 autoridades y representantes públicos vinculados a estrategias de transformación digital y conectividad territorial.

Entre ellas destacaron delegaciones de la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y la Región de Murcia, encabezada por su director general de Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert.

Networking, alianzas y nueva economía digital

Más allá del componente tecnológico, AOTEC 2026 ha destacado por la intensa actividad de networking y generación de alianzas empresariales desarrollada durante ambas jornadas. Los encuentros ejecutivos y espacios B2B han impulsado oportunidades de colaboración vinculadas a infraestructuras inteligentes, despliegues de redes avanzadas, inteligencia artificial aplicada y nuevos servicios digitales de alto valor añadido.

El AOTEC Tech Forum se ha consolidado además como uno de los principales polos nacionales de reflexión tecnológica, con sesiones especializadas sobre Digital Networks Act, automatización predictiva mediante IA, edge computing, 5G privado, IoT, ciberseguridad avanzada y nuevas normativas europeas como NIS2 y ENS.

Premios AOTEC 2026: reconocimiento del sector a sus operadores

Uno de los momentos más destacados de esta edición ha sido la celebración de los Premios AOTEC 2026 durante la cena de gala oficial del encuentro. Estos galardones suponen el reconocimiento del propio sector al trabajo, innovación y compromiso de los operadores y compañías que están impulsando la transformación digital desde el territorio.

En esta edición, EXCOM ha recibido el premio a la Mejor Campaña Publicitaria por su capacidad para acercar la tecnología al usuario con una comunicación innovadora y de gran impacto. Onivia ha sido reconocida con el Premio Sostenibilidad AOTEC 2026 por su apuesta por infraestructuras digitales eficientes y sostenibles. Por su parte, Dragonet Comunicaciones ha obtenido el galardón a Operador del Año gracias a su crecimiento, capacidad de innovación y compromiso con el despliegue de conectividad avanzada en el territorio.

Durante la cena de gala también se hizo entrega de una Mención Especial a Servando Sánchez, anterior presidente de AOTEC, en reconocimiento a su compromiso y dedicación al crecimiento de la asociación y a la defensa de los operadores locales de telecomunicaciones.

Los galardones han servido además para poner en valor la capacidad de innovación y evolución tecnológica de un ecosistema empresarial que está ganando peso en áreas como la inteligencia artificial, la eficiencia energética, la ciberseguridad y las infraestructuras digitales sostenibles.

Entidades y empresas que respaldan AOTEC 2026

El evento cuenta con el respaldo de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y de la Federación Nacional de Instaladores e Integradores de Telecomunicaciones (FENITEL). En el plano empresarial, la feria cuenta con el patrocinio de las principales compañías tecnológicas y operadoras del ecosistema digital español, entre ellas Adamo Wholesale, Aire, Alea, AMC Global Media, ASTEO, Bluevía, Cablemóvil, DE-CIX, Elanta, HispaSat, Huawei, KCEP, Lemonvil, Likestelecom, Onivia, Optare Solutions, Praxedo, PTV Telecom, Tenda, Totem y Vodafone. La solidez técnica del foro está respaldada por entidades como ASOTEM, la Cámara de Comercio de Sevilla, COITTA/AAGIT, COITAOC, la European Local Fiber Alliance (ELFA) y la Red Iberotec, consolidando a la feria como uno de los grandes espacios de reflexión tecnológica del calendario nacional. Esta edición cuenta con Inolvidable FM como media partner.

