AOTEC 2026 premia a EXCOM, Onivia y Dragonet y reivindica al operador local y la soberanía digital
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La XIX Feria Tecnológica AOTEC 2026 se ha clausurado en FIBES tras reunir a más de 5.000 profesionales y situar a los operadores locales en el centro del nuevo modelo digital basado en IA, resiliencia tecnológica y cohesión territorial
La XIX Feria Tecnológica AOTEC 2026 ha clausurado en FIBES su edición más estratégica en un momento decisivo para el futuro de las telecomunicaciones y la digitalización en Europa. Bajo el lema 'Conectando innovación, IA y territorio', el encuentro ha convertido durante dos jornadas a Sevilla en uno de los grandes centros nacionales de análisis sobre inteligencia artificial, conectividad inteligente, ciberseguridad, cloud y resiliencia digital.
Más de 5.000 profesionales, 150 compañías tecnológicas y operadoras, junto a 80 expertos nacionales e internacionales, han participado en una edición marcada por el debate sobre soberanía tecnológica, automatización avanzada de redes, despliegues edge-cloud y el papel que jugarán los operadores de proximidad en la nueva economía digital.
La feria ha reflejado además algunas de las principales tendencias que están redefiniendo el sector de las telecomunicaciones en 2026: la integración de inteligencia artificial en la gestión de infraestructuras, la evolución hacia arquitecturas cloud distribuidas, la necesidad de reforzar la ciberseguridad y el avance hacia redes más resilientes, automatizadas y sostenibles.
En este nuevo escenario, AOTEC ha reivindicado el papel estratégico del operador local y neutro como agente esencial para garantizar una digitalización más equilibrada y cercana al territorio. Lejos de limitarse al despliegue de conectividad, estos operadores están evolucionando hacia modelos tecnológicos capaces de ofrecer soluciones avanzadas de inteligencia artificial, cloud, automatización y ciberseguridad tanto para empresas como para administraciones y ciudadanía.
La clausura
Durante su intervención Alejandra de Iturriaga destacó que Europa se encuentra en pleno proceso de redefinición de las reglas del ecosistema digital y subrayó la "necesidad de contar con un marco regulatorio capaz de seguir impulsando la inversión, la competencia y la innovación". Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la colaboración entre instituciones y empresas para avanzar en la transformación digital, afirmando que "La construcción del futuro digital europeo necesita diálogo permanente con el sector, cooperación técnica y una visión compartida".
Antonio García Vidal, presidente de AOTEC, destacó durante la clausura que"AOTEC 2026 ha vuelto a demostrar la fortaleza y capacidad de innovación de los operadores locales de telecomunicaciones en un momento decisivo para la transformación digital".
Asimismo, recordó que, en apenas quince años, estos operadores han contribuido a situar a España entre los países europeos con mejores infraestructuras de banda ancha y conectividad, gracias a su apuesta por la inversión, la innovación y el desarrollo territorial.
La primera jornada de AOTEC 2026 ha recibido uno de los mayores respaldos institucionales de su trayectoria, con la presencia de más de 16 autoridades y representantes públicos vinculados a estrategias de transformación digital y conectividad territorial.
Entre ellas destacaron delegaciones de la Junta de Andalucía, la Junta de Extremadura y la Región de Murcia, encabezada por su director general de Transformación Digital, Javier Martínez Gilabert.
Networking, alianzas y nueva economía digital
El AOTEC Tech Forum se ha consolidado además como uno de los principales polos nacionales de reflexión tecnológica, con sesiones especializadas sobre Digital Networks Act, automatización predictiva mediante IA, edge computing, 5G privado, IoT, ciberseguridad avanzada y nuevas normativas europeas como NIS2 y ENS.
Premios AOTEC 2026: reconocimiento del sector a sus operadores
En esta edición, EXCOM ha recibido el premio a la Mejor Campaña Publicitaria por su capacidad para acercar la tecnología al usuario con una comunicación innovadora y de gran impacto. Onivia ha sido reconocida con el Premio Sostenibilidad AOTEC 2026 por su apuesta por infraestructuras digitales eficientes y sostenibles. Por su parte, Dragonet Comunicaciones ha obtenido el galardón a Operador del Año gracias a su crecimiento, capacidad de innovación y compromiso con el despliegue de conectividad avanzada en el territorio.
Durante la cena de gala también se hizo entrega de una Mención Especial a Servando Sánchez, anterior presidente de AOTEC, en reconocimiento a su compromiso y dedicación al crecimiento de la asociación y a la defensa de los operadores locales de telecomunicaciones.
Los galardones han servido además para poner en valor la capacidad de innovación y evolución tecnológica de un ecosistema empresarial que está ganando peso en áreas como la inteligencia artificial, la eficiencia energética, la ciberseguridad y las infraestructuras digitales sostenibles.
Entidades y empresas que respaldan AOTEC 2026
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