PODAS MANAGE revela las claves para cuidar los árboles durante las altas temperaturas

Con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, el cuidado del arbolado se vuelve fundamental para evitar riesgos y mantener su buen estado. Desde PODAS MANAGE se comparten recomendaciones clave para realizar una intervención segura y adecuada en esta época del año Con la llegada de las altas temperaturas y el incremento de las horas de sol, el mantenimiento del arbolado adquiere una importancia especial en jardines, urbanizaciones, fincas y espacios públicos.

La empresa PODAS MANAGE, especializada en trabajos de arboricultura y mantenimiento de zonas verdes en la Comunidad de Madrid, ha compartido una serie de recomendaciones esenciales para afrontar correctamente la temporada estival y evitar problemas relacionados con ramas secas, plagas, riesgos estructurales y deterioro de los ejemplares.

Durante el verano, las condiciones climáticas pueden generar un importante desgaste en árboles y palmeras.

Las olas de calor, la falta de lluvias y el aumento de tormentas secas obligan a prestar una atención específica a cada ejemplar. En este sentido, la correcta poda preventiva se convierte en una herramienta fundamental para mantener el equilibrio natural del árbol y reducir posibles incidencias.

La empresa especializada en poda de árbolesdestaca que no todas las especies requieren las mismas actuaciones ni deben tratarse de igual manera durante esta época del año. Cada intervención debe realizarse teniendo en cuenta la estructura, el estado fitosanitario y las condiciones ambientales del entorno donde se encuentra el árbol.

La técnica correcta marca la diferencia en la salud del árbol

Uno de los errores más frecuentes durante el verano consiste en realizar cortes excesivos o eliminar demasiadas ramas de forma simultánea. Estas prácticas pueden debilitar gravemente al ejemplar y alterar su capacidad natural de recuperación.

La correcta técnica poda de árbolesdebe orientarse siempre a respetar la biología del árbol y favorecer su desarrollo equilibrado. Los cortes deben ejecutarse en puntos estratégicos y con herramientas adecuadas para facilitar la cicatrización.

Además, una poda bien realizada ayuda a mejorar la entrada de luz, optimizar la circulación del aire y reducir tensiones estructurales dentro de la copa. Todo ello contribuye a prolongar la vida útil del ejemplar y minimizar riesgos futuros.

Desde PODAS MANAGE destacan que la arboricultura moderna apuesta por intervenciones cada vez más selectivas y menos invasivas, priorizando siempre la conservación y estabilidad del árbol frente a actuaciones drásticas.

Poda de árboles en altura: una labor que requiere experiencia y precisión

Los trabajos sobre ejemplares de gran tamaño representan una de las actuaciones más delicadas dentro del mantenimiento de zonas verdes. La llamada poda de árboles en altura exige conocimientos avanzados de arboricultura, técnicas de trepa y utilización de sistemas de seguridad especializados.

Desde PODAS MANAGE señalan que cada árbol debe estudiarse de forma individual antes de decidir el tipo de intervención más adecuado. Factores como la inclinación, la distribución del peso, la proximidad a viviendas o la presencia de cableado influyen directamente en el procedimiento a utilizar.

En muchos casos, las labores se realizan mediante desmontaje controlado por secciones, utilizando cuerdas, poleas y frenos especiales que permiten bajar las ramas sin dañar estructuras cercanas. Este sistema resulta especialmente útil en jardines privados, urbanizaciones o calles con acceso limitado para maquinaria pesada.

La importancia de revisar el estado de los árboles antes del verano

Uno de los aspectos más relevantes durante los meses previos al verano es la inspección detallada de los ejemplares. Según explican desde PODAS MANAGE, muchas incidencias relacionadas con caída de ramas o debilitamiento estructural pueden detectarse con antelación mediante revisiones periódicas.

Las ramas secas, las grietas en el tronco, las inclinaciones anormales o la presencia de hongos son señales que no deben ignorarse. Estas alteraciones pueden agravarse con las altas temperaturas o con episodios de viento intenso típicos del verano.

Además, la acumulación de peso en determinadas zonas de la copa incrementa la resistencia al viento, generando el conocido efecto vela, una situación que puede provocar desprendimientos peligrosos en árboles de gran tamaño.

Por ello, una intervención preventiva resulta esencial para mejorar la estabilidad del ejemplar y disminuir riesgos tanto para personas como para vehículos o edificaciones cercanas.

El verano exige intervenciones más selectivas y cuidadosas

Las actuaciones sobre el arbolado durante la temporada estival deben ejecutarse con especial precisión. Una poda agresiva en plena época de calor puede generar estrés hídrico y debilitar considerablemente al árbol.

Por esta razón, los especialistas recomiendan intervenciones selectivas enfocadas principalmente en:

Eliminación de ramas secas.

Retirada de partes enfermas.

Descarga de peso en zonas críticas.

Mejora de la ventilación interna de la copa.

Prevención frente a roturas. El objetivo principal no es modificar radicalmente la forma del árbol, sino favorecer su estabilidad y ayudar a que soporte mejor las condiciones climáticas del verano.

Desde la compañía madrileña explican que una actuación incorrecta puede facilitar la aparición de plagas, enfermedades o problemas de cicatrización. Por ello, la planificación previa y la evaluación técnica resultan indispensables antes de iniciar cualquier trabajo sobre ejemplares de gran porte.

Cómo afectan las altas temperaturas a los árboles urbanos

Los árboles situados en entornos urbanos sufren especialmente durante el verano debido al aumento del calor acumulado en pavimentos, fachadas y estructuras de hormigón. Esta situación provoca un estrés constante que puede afectar tanto al crecimiento como a la resistencia del ejemplar.

En muchas ocasiones, las raíces encuentran dificultades para acceder al agua necesaria debido a la compactación del terreno o a la escasez de zonas permeables. Como consecuencia, el árbol pierde capacidad de regeneración y se vuelve más vulnerable frente a enfermedades o fracturas.

Los expertos recomiendan mantener un seguimiento continuo del estado del suelo, favorecer el riego profundo y evitar actuaciones excesivas que eliminen demasiada masa foliar. La copa cumple una función esencial para proteger al árbol del calor y regular su equilibrio biológico.

También se recuerda que los árboles no deben considerarse únicamente elementos decorativos. Su presencia contribuye a reducir la temperatura ambiental, generar sombra y mejorar la calidad del aire en zonas urbanas densamente pobladas.

El riesgo de las ramas secas durante el verano

Uno de los principales problemas detectados durante esta época es la caída de ramas debilitadas. Las altas temperaturas provocan deshidratación progresiva en determinadas zonas del árbol, especialmente en ejemplares envejecidos o mal mantenidos.

Cuando llegan tormentas de verano o rachas fuertes de viento, las ramas secas pueden desprenderse con facilidad y generar situaciones de riesgo importantes.

Por este motivo, PODAS MANAGE insiste en la necesidad de realizar revisiones preventivas antes de los meses más cálidos. Una detección temprana permite actuar de manera controlada y evitar intervenciones de urgencia mucho más complejas posteriormente.

La empresa especializada recuerda además que los árboles de gran altura requieren maquinaria específica y sistemas de seguridad homologados para garantizar trabajos eficaces y seguros.

La arboricultura moderna apuesta por la conservación

En los últimos años, el sector ha evolucionado notablemente hacia técnicas más sostenibles y respetuosas con el entorno natural. Actualmente, la prioridad ya no consiste únicamente en reducir el tamaño de los árboles, sino en garantizar su equilibrio biológico y prolongar su ciclo de vida.

La utilización de herramientas especializadas, sistemas de consolidación y métodos de poda selectiva permite realizar intervenciones mucho más precisas y seguras. Desde PODAS MANAGE subrayan que el objetivo principal debe centrarse siempre en proteger tanto la salud del árbol como la seguridad de las personas que conviven con él diariamente.

