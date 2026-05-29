Redkom ofrece servicios de mantenimiento informático para empresas en Alcobendas

La compañía presta soporte técnico, asistencia remota y presencial, así como servicios de mantenimiento orientados a la gestión y optimización de infraestructuras informáticas empresariales La dependencia de los sistemas informáticos es cada vez mayor en el entorno empresarial. Equipos de trabajo, redes, servidores, aplicaciones y sistemas de comunicación forman parte de la operativa diaria de numerosas organizaciones, haciendo necesario contar con soporte especializado para garantizar su funcionamiento. En este contexto, Redkom ofrece servicios de mantenimiento informático para empresas desde sus instalaciones en Alcobendas.

Según explica la compañía, su servicio de mantenimiento informático integral permite a las empresas disponer de un departamento informático externo mediante una modalidad de tarifa plana. La empresa señala que este servicio se adapta a diferentes entornos tecnológicos e incluye asistencia presencial, teleasistencia y soporte telefónico.

Entre las tareas contempladas dentro del mantenimiento informático, Redkom incluye actuaciones de carácter preventivo destinadas a reducir incidencias y mantener el correcto funcionamiento de los sistemas. La compañía también realiza labores relacionadas con la puesta a punto de equipos informáticos, la atención a usuarios y el control del parque tecnológico de la empresa.

La asistencia técnica constituye otro de los servicios que forman parte de su actividad. Según detalla la información publicada por Redkom, sus técnicos pueden intervenir en la instalación y configuración de equipos, resolución de incidencias de hardware y software, configuración de redes y puesta en marcha de nuevos dispositivos informáticos.

La empresa también dispone de servicios de asistencia remota, una modalidad que permite actuar sobre determinados problemas de software mediante conexión a distancia cuando la incidencia puede resolverse sin desplazamiento físico.

Además del mantenimiento informático, Redkom ofrece servicios relacionados con reparación de ordenadores, recuperación de datos, alojamiento web y registro de dominios. La compañía desarrolla su actividad en el ámbito de los servicios tecnológicos para empresas, proporcionando soporte técnico e infraestructura informática para distintos entornos profesionales.

Con sede en Alcobendas, Redkom reúne diferentes servicios orientados a la gestión, mantenimiento y soporte de sistemas informáticos empresariales.

