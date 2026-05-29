La Oficina Acelera Pyme Guadalajara acerca la ciberseguridad a los profesionales con un taller práctico y gratuito

La Oficina Acelera Pyme Guadalajara ha celebrado un taller de forma online sobre cómo proteger un negocio sin necesidad de ser un experto en IT, dirigido a pymes, autónomos y emprendedores de toda la provincia La Oficina Acelera Pyme Guadalajara, gestionada por ADEL Sierra Norte e integrada en la red estatal de Oficinas Acelera Pyme impulsada por Red.es, ha celebrado hoy el taller gratuito 'Ciberseguridad práctica: protegiendo el negocio sin necesidad de ser un experto en IT', una iniciativa dirigida a pymes, autónomos y emprendedores de la provincia de Guadalajara.

La jornada, impartida en formato online por el especialista en ciberseguridad Eduardo Ciaurriz, de Next Level, reunió a más de una decena de asistentes, que pudieron conocer de forma práctica las principales amenazas digitales a las que se enfrentan actualmente los pequeños negocios, como el phishing, el malware, el ransomware, la suplantación de identidad o los fraudes digitales.

Durante la sesión se ofrecieron recomendaciones sencillas y aplicables en el día a día, como el uso de gestores de contraseñas, la activación del doble factor de autenticación, la actualización de dispositivos, la realización de copias de seguridad y la identificación de correos o mensajes sospechosos.

El taller forma parte de las acciones gratuitas que la Oficina Acelera Pyme Guadalajara desarrolla para acompañar a pymes, autónomos y emprendedores en su proceso de digitalización, ofreciendo asesoramiento individualizado y mentorías especializadas en materias como ciberseguridad, inteligencia artificial, comercio electrónico, marketing digital, facturación electrónica o automatización de procesos.

Desde la Oficina recuerdan que digitalizar un negocio no consiste solo en incorporar nuevas herramientas, sino también en hacerlo de forma segura, protegiendo la información, la actividad de la empresa y la confianza de clientes y proveedores.

La Oficina Acelera Pyme Guadalajara destaca que estas acciones formativas buscan acercar la digitalización al tejido empresarial de una manera accesible y comprensible, especialmente para pequeñas empresas y profesionales autónomos que necesitan incorporar soluciones tecnológicas sin grandes inversiones ni complejidad técnica.

La oficina inició su actividad este año 2026 y forma parte de la Red Nacional de Oficinas Acelera Pyme impulsada por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Gestionada por ADEL Sierra Norte, la iniciativa presta asesoramiento gratuito en transformación digital a empresas de toda la provincia desde su sede en La Casa Coworking de Sigüenza. Entre sus objetivos se encuentra acompañar a más de 550 empresas y autónomos durante los próximos dos años mediante acciones de asesoramiento, talleres, encuentros y apoyo estratégico para la implantación de herramientas tecnológicas.

Las actividades son gratuitas y requieren inscripción previa. Las personas interesadas pueden obtener más información a través de Acelera Pyme Guadalajara o contactando con la oficina mediante el correo info@acelerapymeguadalajara.es y el teléfono 682 050 017.

