Junta General Anual 2026 de Schaeffler: claras mayorías en cuanto a dividendos, aprobación de la gestión y elección de la Junta de Supervisión
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La Junta General Anual decidió un dividendo de 0,30 € por acción y aprobó la gestión del Comité de Dirección y la Junta de Supervisión. Ulrike Hasbargen fue elegida miembro de la Junta de Supervisión. Medidas estratégicas clave y sólido primer ejercicio tras la fusión con Vitesco. Schaeffler es patrocinadora de la edición de este año de "Jugend forscht", una competición nacional alemana para jóvenes talentos, cuya final se celebra del 18 al 31 de mayo en Herzogenaurach
Schaeffler AG celebró hoy su Junta General Anual de forma presencial en el Centro de Conferencias de Schaeffler. Alrededor de 700 accionistas asistieron a la Junta General Anual celebrada en la sede de la empresa en Herzogenaurach y aprobaron por amplia mayoría las propuestas del Comité de Dirección y de la Junta de Supervisión.
Alta participación de los accionistas
Se aprobó un reparto de dividendos de alrededor de 283,5 millones de euros
Los demás puntos del orden del día también se aprobaron por amplia mayoría. Aquí se incluía la aprobación de la gestión del Comité de Dirección y de la Junta de Supervisión, el nombramiento de los auditores de cuentas, la aprobación del informe de remuneraciones y la resolución sobre la remuneración de los miembros de la Junta de Supervisión. El Comité de Dirección y la Junta de Supervisión habían propuesto a la Junta General Anual ajustar la remuneración de los miembros de la Junta de Supervisión, de manera que reflejara el cambio en el tamaño de la empresa y el aumento de la carga de trabajo del órgano tras la fusión con Vitesco.
Ulrike Hasbargen reelegida como miembro de la Junta de Supervisión
Medidas estratégicas para un crecimiento sostenible y orientación al futuro
Destacó específicamente la "quinta división", que abarca actividades de crecimiento como la robótica humanoide y el negocio de defensa, considerándolas áreas clave. Klaus Rosenfeld mencionó, en particular, el papel de la empresa como pionera en el uso de la robótica humanoide, pero también hizo énfasis en el potencial de los productos y las oportunidades de crecimiento relacionadas con este ámbito. Explicó que, en este campo, Schaeffler impulsaba alianzas e iniciativas de emprendimiento corporativo que fomentan la innovación y la agilidad. En su intervención, el CEO subrayó: "Nos estamos reinventando sin renunciar a los valores que nos han definido durante décadas". Recalcó que Schaeffler avanza hacia el futuro con una combinación simultánea y deliberada de estrategias defensivas y ofensivas, un enfoque que refleja a partes iguales valentía, experiencia tecnológica y fortaleza innovadora.
Klaus Rosenfeld finalizó diciendo que la sostenibilidad continúa siendo una parte integral de la estrategia corporativa, aunque algunos grupos de interés actualmente estuvieran menos centrados en esta cuestión. Añadió que Schaeffler mantenía su compromiso con la descarbonización y que asumía al mismo tiempo su responsabilidad social corporativa.
"Con nuestro patrocinio de ‘Jugend forscht’ 2026, queremos despertar el interés de los jóvenes por la innovación y la tecnología, incluso en tiempos difíciles, así como transmitir conocimientos, fomentar la implicación y comunicar confianza y optimismo. Por este motivo hemos decidido apoyar el fomento del talento joven en 2026, patrocinando este concurso nacional", dijo Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. Lagran final se lleva a cabo en Herzogenaurach del 28 al 31 de mayo de 2026.
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