Junta General Anual 2026 de Schaeffler: claras mayorías en cuanto a dividendos, aprobación de la gestión y elección de la Junta de Supervisión

La Junta General Anual decidió un dividendo de 0,30 € por acción y aprobó la gestión del Comité de Dirección y la Junta de Supervisión. Ulrike Hasbargen fue elegida miembro de la Junta de Supervisión. Medidas estratégicas clave y sólido primer ejercicio tras la fusión con Vitesco. Schaeffler es patrocinadora de la edición de este año de "Jugend forscht", una competición nacional alemana para jóvenes talentos, cuya final se celebra del 18 al 31 de mayo en Herzogenaurach Schaeffler AG celebró hoy su Junta General Anual de forma presencial en el Centro de Conferencias de Schaeffler. Alrededor de 700 accionistas asistieron a la Junta General Anual celebrada en la sede de la empresa en Herzogenaurach y aprobaron por amplia mayoría las propuestas del Comité de Dirección y de la Junta de Supervisión.

Alta participación de los accionistas

En el momento de la adopción de los acuerdos, estaban representados alrededor de 823 millones de acciones con derecho a voto, lo que equivale a aproximadamente el 87 % del capital social total. En su discurso dirigido a los participantes, Georg F. W. Schaeffler, accionista familiar y presidente de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG, dijo: "Apreciados accionistas, nos gustaría expresarles nuestro más sincero agradecimiento por su apoyo y su compromiso con el crecimiento sostenido del Grupo Schaeffler, especialmente en estos tiempos difíciles". Continuó: "Nuestros empleados y empleadas sientan la base para nuestro futuro común. En los últimos años, volvieron a desempeñar un papel crucial al contribuir a que el Grupo Schaeffler cumpliera sus objetivos, incluso en tiempos tan difíciles, con pasión, innovación, excelencia y sostenibilidad".

Se aprobó un reparto de dividendos de alrededor de 283,5 millones de euros

La Junta General Anual aprobó por amplia mayoría el dividendo propuesto de 0,30 € por acción ordinaria con derecho a dividendo. Con aproximadamente 945 millones de acciones en circulación, se distribuirán alrededor de 283,5 millones de euros entre los accionistas. El remanente de beneficios retenidos, por importe de 91,1 millones de euros, se destinará a reservas.

Los demás puntos del orden del día también se aprobaron por amplia mayoría. Aquí se incluía la aprobación de la gestión del Comité de Dirección y de la Junta de Supervisión, el nombramiento de los auditores de cuentas, la aprobación del informe de remuneraciones y la resolución sobre la remuneración de los miembros de la Junta de Supervisión. El Comité de Dirección y la Junta de Supervisión habían propuesto a la Junta General Anual ajustar la remuneración de los miembros de la Junta de Supervisión, de manera que reflejara el cambio en el tamaño de la empresa y el aumento de la carga de trabajo del órgano tras la fusión con Vitesco.

Ulrike Hasbargen reelegida como miembro de la Junta de Supervisión

Ulrike Hasbargen fue elegida miembro de la Junta de Supervisión para representar a los accionistas hasta la Junta General Anual de 2029. Sustituyó a la profesora honoraria Katherina Reiche, cuya renuncia al cargo en la Junta de Supervisión entró en vigor el 28 de abril de 2025, tras su nombramiento como ministra federal de Economía y Energía de Alemania. Ulrike Hasbargen fue designada por el tribunal como miembro de la Junta de Supervisión de forma provisional a partir de mayo de 2025. Como miembro de larga trayectoria de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG, Ulrike Hasbergen aporta una amplia experiencia y profundos conocimientos. Su nombramiento se ajusta al perfil de competencias de la Junta de Supervisión y a la estrategia de diversidad en su composición.

Medidas estratégicas para un crecimiento sostenible y orientación al futuro

En su intervención ante la Junta General Anual de 2026 de Schaeffler, Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG, expuso la situación actual del negocio del Grupo Schaeffler y su orientación estratégica. Tras el primer ejercicio completo después de la integración de Vitesco, presentó sólidos resultados operativos. Klaus Rosenfeld subrayó que Schaeffler se encuentra en una posición fuerte gracias a su amplia diversificación, con cuatro divisiones y una importante presencia regional. Explicó el perfeccionamiento continuo de la estrategia corporativa para convertir a Schaeffler en la Motion Technology Company líder, caracterizada por el liderazgo tecnológico, la innovación y un mayor enfoque al cliente. El cambio hacia una estructura orientada a los productos y centrada en doce tecnologías de fabricación constituye la base del éxito tanto en el pasado como en el futuro.

Destacó específicamente la "quinta división", que abarca actividades de crecimiento como la robótica humanoide y el negocio de defensa, considerándolas áreas clave. Klaus Rosenfeld mencionó, en particular, el papel de la empresa como pionera en el uso de la robótica humanoide, pero también hizo énfasis en el potencial de los productos y las oportunidades de crecimiento relacionadas con este ámbito. Explicó que, en este campo, Schaeffler impulsaba alianzas e iniciativas de emprendimiento corporativo que fomentan la innovación y la agilidad. En su intervención, el CEO subrayó: "Nos estamos reinventando sin renunciar a los valores que nos han definido durante décadas". Recalcó que Schaeffler avanza hacia el futuro con una combinación simultánea y deliberada de estrategias defensivas y ofensivas, un enfoque que refleja a partes iguales valentía, experiencia tecnológica y fortaleza innovadora.

Klaus Rosenfeld finalizó diciendo que la sostenibilidad continúa siendo una parte integral de la estrategia corporativa, aunque algunos grupos de interés actualmente estuvieran menos centrados en esta cuestión. Añadió que Schaeffler mantenía su compromiso con la descarbonización y que asumía al mismo tiempo su responsabilidad social corporativa.

"Con nuestro patrocinio de ‘Jugend forscht’ 2026, queremos despertar el interés de los jóvenes por la innovación y la tecnología, incluso en tiempos difíciles, así como transmitir conocimientos, fomentar la implicación y comunicar confianza y optimismo. Por este motivo hemos decidido apoyar el fomento del talento joven en 2026, patrocinando este concurso nacional", dijo Klaus Rosenfeld, CEO de Schaeffler AG. Lagran final se lleva a cabo en Herzogenaurach del 28 al 31 de mayo de 2026.

