Cómo salvar el jardín del estrés térmico: las pautas esenciales de Viveros Florama

El verano pone a prueba la resistencia de jardines y terrazas debido a las altas temperaturas y la falta de humedad. Ante esta situación, Viveros Florama comparte recomendaciones esenciales para cuidar las plantas y elegir las especies más adecuadas para esta temporada Con la llegada de las altas temperaturas, el cuidado de jardines, terrazas y espacios verdes adquiere una relevancia especial.

El verano representa una de las épocas más exigentes para las plantas, ya que la exposición prolongada al sol, la falta de humedad y el incremento de la evaporación pueden afectar seriamente su desarrollo.

Viveros Florama ha dado a conocer una serie de recomendaciones enfocadas en ayudar a los amantes de la jardinería a conservar sus plantas en óptimas condiciones durante esta temporada.

Con más de tres décadas de experiencia y amplias instalaciones dedicadas al cultivo y mantenimiento vegetal, la empresa se ha consolidado como uno de los referentes entre los viveros en Madrid, destacando por su amplia variedad de especies ornamentales, árboles de gran porte y soluciones integrales para jardines.

El verano exige cuidados más específicos para las plantas

Durante los meses de verano, las plantas se enfrentan a condiciones ambientales mucho más agresivas.

Las altas temperaturas aceleran la evaporación del agua y provocan un mayor estrés hídrico, especialmente en especies delicadas o en aquellas que permanecen en macetas y terrazas expuestas al sol directo. Según los consejos publicados por Florama, uno de los errores más frecuentes consiste en realizar riegos rápidos y superficiales.

La recomendación es permitir que el agua llegue correctamente a las raíces para favorecer una hidratación más eficiente. Además, se aconseja evitar las horas centrales del día, ya que el calor intenso provoca que el agua se evapore rápidamente.

La experiencia y el mantenimiento marcan la diferencia

Uno de los aspectos que diferencia a un vivero especializado es la capacidad para orientar correctamente sobre las necesidades de cada planta. Desde la elección de especies hasta la frecuencia de riego o la exposición adecuada, el asesoramiento técnico resulta clave para evitar errores habituales.

Según la información publicada por la empresa, factores como la luz solar, el estado del sustrato y la salud general de las raíces deben analizarse antes de adquirir cualquier ejemplar. Además, un mantenimiento adecuado ayuda a prevenir plagas y enfermedades, especialmente frecuentes durante el verano debido al aumento de temperatura.

La importancia de elegir especies adaptadas al calor

Uno de los aspectos más relevantes durante el verano es seleccionar variedades capaces de soportar temperaturas elevadas y largas horas de exposición solar. Muchas personas adquieren plantas únicamente por criterios estéticos y dejan de lado factores fundamentales como el clima, la orientación del jardín o el tipo de suelo.

Precisamente, uno de los principales consejos compartidos por Florama consiste en elegir la planta adecuada según las características concretas de cada espacio.

Las especies resistentes al calor suelen necesitar menos mantenimiento y presentan una mayor capacidad de adaptación. Entre las alternativas más recomendadas para esta temporada destacan:

Lavanda : la lavanda es una de las opciones más utilizadas en jardines mediterráneos gracias a su resistencia al sol intenso y a la escasez de agua. Además de aportar color y aroma , favorece la presencia de polinizadores como abejas y mariposas.

: la lavanda es una de las opciones más utilizadas en gracias a su resistencia al sol intenso y a la escasez de agua. Además de aportar , favorece la presencia de polinizadores como abejas y mariposas. Romero: el romero soporta muy bien las altas temperaturas y requiere un riego moderado . Su carácter aromático y ornamental lo convierte en una excelente alternativa para jardines sostenibles y terrazas soleadas.

el romero soporta muy bien las altas temperaturas y requiere un . Su carácter aromático y ornamental lo convierte en una excelente alternativa para jardines sostenibles y terrazas soleadas. Geranios : los geranios continúan siendo una de las plantas más valoradas para balcones y patios debido a su capacidad de floración durante buena parte del verano . Diversos aficionados a la jardinería destacan su resistencia frente al calor y su sencillo mantenimiento.

: los geranios continúan siendo una de las plantas más valoradas para balcones y patios debido a su capacidad de floración durante . Diversos aficionados a la jardinería destacan su resistencia frente al calor y su sencillo mantenimiento. Buganvillas : las buganvillas son ideales para fachadas, pérgolas y jardines exteriores. Necesitan abundante luz solar y ofrecen una floración muy llamativa durante toda la temporada estival.

: las buganvillas son ideales para fachadas, pérgolas y jardines exteriores. Necesitan abundante luz solar y ofrecen una durante toda la temporada estival. Suculentas y cactus: estas especies almacenan agua en hojas y tallos, lo que les permite soportar largos periodos de sequía. Resultan especialmente útiles para personas que buscan jardines decorativos de bajo mantenimiento. Cómo proteger las plantas del exceso de sol

Aunque muchas especies disfrutan de la exposición solar, el exceso de radiación puede ocasionar quemaduras en hojas y flores. En verano, el sol directo durante demasiadas horas termina debilitando incluso a plantas resistentes.

Por este motivo, especialistas del sector recomiendan utilizar soluciones de sombra parcial en terrazas o jardines muy expuestos. Algunos aficionados destacan el uso de mallas de sombreo o la colocación estratégica de plantas junto a muros y zonas protegidas para reducir el impacto térmico.

Sistemas de riego: aliados fundamentales en verano

La automatización del riego se ha convertido en una de las herramientas más valoradas durante los meses de calor. Especialmente en periodos vacacionales, disponer de sistemas programados evita problemas derivados de la falta de agua.

Florama ha destacado en distintas publicaciones la relevancia de los sistemas de riego automático para mantener jardines saludables incluso durante ausencias prolongadas.

Entre las soluciones más utilizadas destacan:

Riego por goteo.

Programadores automáticos.

Sensores de humedad.

Sistemas de microaspersión.

Depósitos de autorriego para macetas. Estas alternativas permiten optimizar el consumo de agua y evitar excesos que puedan afectar negativamente a las raíces.

El sustrato también influye en la salud de las plantas

Uno de los factores menos valorados por quienes comienzan en la jardinería es la calidad del sustrato. Sin embargo, un suelo adecuado marca una gran diferencia en la capacidad de las plantas para resistir el calor.

De acuerdo con la información compartida por Florama, un buen sustrato debe conservar la humedad sin provocar encharcamientos y mantener una correcta oxigenación de las raíces.

Señales de alerta que no deben ignorarse

Existen determinados síntomas que indican que una planta está sufriendo estrés térmico o problemas de hidratación:

Hojas amarillas.

Bordes secos.

Caída prematura de flores.

Tallos débiles.

Sustrato excesivamente seco.

Presencia de manchas oscuras. Detectar estos signos a tiempo permite corregir hábitos de riego o ubicación antes de que el daño sea irreversible.

Plantas ideales para terrazas y balcones en verano

Las terrazas urbanas suelen presentar temperaturas todavía más elevadas debido al efecto del pavimento y las superficies reflectantes. Por ello, seleccionar especies resistentes resulta fundamental para mantener espacios verdes saludables.

Entre las plantas más recomendadas para balcones y terrazas durante el verano destacan:

Petunias.

Verbenas.

Salvias.

Caléndulas.

Palmeras ornamentales.

Árbol de jade.

Limones en maceta. Algunos aficionados señalan que estas especies muestran una mejor adaptación frente a terrazas muy soleadas. La combinación de diferentes alturas y texturas también ayuda a generar microclimas más frescos y agradables visualmente.

El verano como oportunidad para transformar espacios exteriores

Aunque el verano supone un reto para las plantas, también es una de las mejores épocas para disfrutar plenamente de jardines, patios y terrazas. Las zonas verdes adquieren protagonismo en reuniones familiares, momentos de descanso y actividades al aire libre.

Por este motivo, cada vez más personas invierten tiempo en mejorar sus espacios exteriores mediante soluciones decorativas, árboles ornamentales, jardineras y sistemas de iluminación ambiental.

La experiencia acumulada por empresas especializadas demuestra que un jardín bien diseñado no solo mejora la estética de una vivienda, sino que también aporta bienestar, confort térmico y conexión con la naturaleza.

El verano, lejos de ser únicamente una temporada complicada para las plantas, puede convertirse en la oportunidad perfecta para redescubrir el valor delos espacios verdes y aprender hábitos de cuidado más eficientes y sostenibles.

