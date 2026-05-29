Cómo salvar el jardín del estrés térmico: las pautas esenciales de Viveros Florama
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El verano pone a prueba la resistencia de jardines y terrazas debido a las altas temperaturas y la falta de humedad. Ante esta situación, Viveros Florama comparte recomendaciones esenciales para cuidar las plantas y elegir las especies más adecuadas para esta temporada
Con la llegada de las altas temperaturas, el cuidado de jardines, terrazas y espacios verdes adquiere una relevancia especial.
El verano representa una de las épocas más exigentes para las plantas, ya que la exposición prolongada al sol, la falta de humedad y el incremento de la evaporación pueden afectar seriamente su desarrollo.
Viveros Florama ha dado a conocer una serie de recomendaciones enfocadas en ayudar a los amantes de la jardinería a conservar sus plantas en óptimas condiciones durante esta temporada.
Con más de tres décadas de experiencia y amplias instalaciones dedicadas al cultivo y mantenimiento vegetal, la empresa se ha consolidado como uno de los referentes entre los viveros en Madrid, destacando por su amplia variedad de especies ornamentales, árboles de gran porte y soluciones integrales para jardines.
El verano exige cuidados más específicos para las plantas
Las altas temperaturas aceleran la evaporación del agua y provocan un mayor estrés hídrico, especialmente en especies delicadas o en aquellas que permanecen en macetas y terrazas expuestas al sol directo. Según los consejos publicados por Florama, uno de los errores más frecuentes consiste en realizar riegos rápidos y superficiales.
La recomendación es permitir que el agua llegue correctamente a las raíces para favorecer una hidratación más eficiente. Además, se aconseja evitar las horas centrales del día, ya que el calor intenso provoca que el agua se evapore rápidamente.
La experiencia y el mantenimiento marcan la diferencia
Según la información publicada por la empresa, factores como la luz solar, el estado del sustrato y la salud general de las raíces deben analizarse antes de adquirir cualquier ejemplar. Además, un mantenimiento adecuado ayuda a prevenir plagas y enfermedades, especialmente frecuentes durante el verano debido al aumento de temperatura.
La importancia de elegir especies adaptadas al calor
Precisamente, uno de los principales consejos compartidos por Florama consiste en elegir la planta adecuada según las características concretas de cada espacio.
Las especies resistentes al calor suelen necesitar menos mantenimiento y presentan una mayor capacidad de adaptación. Entre las alternativas más recomendadas para esta temporada destacan:
Cómo proteger las plantas del exceso de sol
Por este motivo, especialistas del sector recomiendan utilizar soluciones de sombra parcial en terrazas o jardines muy expuestos. Algunos aficionados destacan el uso de mallas de sombreo o la colocación estratégica de plantas junto a muros y zonas protegidas para reducir el impacto térmico.
Sistemas de riego: aliados fundamentales en verano
Florama ha destacado en distintas publicaciones la relevancia de los sistemas de riego automático para mantener jardines saludables incluso durante ausencias prolongadas.
Entre las soluciones más utilizadas destacan:
Estas alternativas permiten optimizar el consumo de agua y evitar excesos que puedan afectar negativamente a las raíces.
El sustrato también influye en la salud de las plantas
De acuerdo con la información compartida por Florama, un buen sustrato debe conservar la humedad sin provocar encharcamientos y mantener una correcta oxigenación de las raíces.
Señales de alerta que no deben ignorarse
Detectar estos signos a tiempo permite corregir hábitos de riego o ubicación antes de que el daño sea irreversible.
Plantas ideales para terrazas y balcones en verano
Entre las plantas más recomendadas para balcones y terrazas durante el verano destacan:
Algunos aficionados señalan que estas especies muestran una mejor adaptación frente a terrazas muy soleadas. La combinación de diferentes alturas y texturas también ayuda a generar microclimas más frescos y agradables visualmente.
El verano como oportunidad para transformar espacios exteriores
Por este motivo, cada vez más personas invierten tiempo en mejorar sus espacios exteriores mediante soluciones decorativas, árboles ornamentales, jardineras y sistemas de iluminación ambiental.
La experiencia acumulada por empresas especializadas demuestra que un jardín bien diseñado no solo mejora la estética de una vivienda, sino que también aporta bienestar, confort térmico y conexión con la naturaleza.
El verano, lejos de ser únicamente una temporada complicada para las plantas, puede convertirse en la oportunidad perfecta para redescubrir el valor delos espacios verdes y aprender hábitos de cuidado más eficientes y sostenibles.
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