Globamatic Media convierte cintas cassette en archivos digitales para conservar grabaciones antiguas

La empresa especializada en digitalización audiovisual realiza la transferencia de grabaciones almacenadas en cassette analógico a archivos digitales compatibles con dispositivos actuales Las cintas cassette continúan formando parte de numerosos archivos personales y profesionales pese a tratarse de un formato analógico con décadas de antigüedad. Muchas de estas grabaciones permanecen almacenadas en soportes magnéticos que, con el paso del tiempo, pueden deteriorarse o resultar difíciles de reproducir debido a la desaparición progresiva de equipos compatibles. Para responder a esta necesidad, Globamatic Media dispone de un servicio especializado de conversión de cintas cassette a formato digital.

La empresa realiza la digitalización de grabaciones de audio almacenadas en cassette analógico con el objetivo de facilitar su conservación y reproducción en dispositivos actuales. Según explica la propia compañía en la información publicada en su web, el contenido original de las cintas se transfiere a formatos digitales para evitar el deterioro progresivo asociado a este tipo de soportes magnéticos.

Globamatic Media señala además que las cintas analógicas pueden sufrir pérdida de calidad con el paso de los años debido al uso continuado, el envejecimiento del soporte y las condiciones de almacenamiento. La digitalización permite conservar el contenido grabado y mantener el acceso a archivos de audio que originalmente fueron registrados en cassette.

El servicio forma parte de la actividad que la empresa desarrolla en el ámbito de la digitalización audiovisual y la conversión de soportes analógicos a formatos digitales. Además de cintas cassette, Globamatic Media trabaja con otros formatos de audio y vídeo como VHS, MiniDV, Betacam, diapositivas, negativos fotográficos y diferentes soportes audiovisuales analógicos.

La compañía ofrece distintos servicios relacionados con preservación audiovisual y transferencia de contenidos almacenados en soportes físicos antiguos a archivos digitales compatibles con sistemas de reproducción actuales.

A través de este tipo de soluciones, Globamatic Media desarrolla trabajos orientados a facilitar la conservación de grabaciones y contenidos audiovisuales almacenados en formatos analógicos.

