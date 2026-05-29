Salerm Cosmetics reúne a más de 600 profesionales internacionales en una espectacular gala de tendencias

VMV Cosmetic Group convierte Barcelona e Ibiza en el epicentro internacional de la peluquería profesional con un viaje exclusivo que combina formación, inspiración, innovación y experiencia de marca Salerm Cosmetics y VMV Cosmetic Group celebraron este 26 de mayo su gran gala internacional en Barcelona, reuniendo a más de 600 profesionales de la peluquería de todo el mundo en el marco del tradicional viaje internacional del grupo. La cita, que forma parte de una experiencia exclusiva que este año se desarrolla entre Barcelona e Ibiza, volvió a consolidarse como uno de los grandes encuentros internacionales de la peluquería profesional, combinando innovación, formación e inspiración con un vínculo profundamente humano.

Uno de los momentos más especiales de la gala estuvo dedicado al universo Salerm 21, la línea más icónica de la marca, que celebra este año su 30 aniversario. La presentación estuvo liderada por Josep Antoni López, director técnico de la marca, quien dio a conocer el nuevo Salerm 21 Thermal Protector, el último lanzamiento de la familia Salerm 21.

El Show de Tendencias 2026 se planteó como una auténtica experiencia artística y emocional donde la peluquería fue la gran protagonista a través de diferentes performances audiovisuales y propuestas creativas firmadas por reconocidos estilistas internacionales. La jornada estuvo marcada por una cuidada puesta en escena donde la moda, la música, la creatividad visual y la peluquería se fusionaron para transmitir una visión inspiradora del sector.

- Color y arte en estado puro: La primera actuación del show estuvo protagonizada por la estilista internacional Rachel Da Conceicao, quien presentó una colección inspirada en el uso del color como expresión artística, potenciando la autenticidad y la fuerza de la identidad personal. El show combinó técnicas de coloración, textura y movimiento con una narrativa visual contemporánea.

- RED CODE y la creatividad sin límites: Uno de los momentos más impactantes de la gala llegó con la colección artística creada por el estilista Sergio Molina. Inspirada en la rebeldía, la libertad creativa y la identidad individual, la propuesta combinó cortes contemporáneos, texturas extremas y contrastes cromáticos protagonizados por tonos rojos, negros y platinos.



- Precisión convertida en arte: La estilista internacional Laura Betato, fundadora de Bhaus Barcelona, presentó una propuesta inspirada en el universo del ballet y el corte de precisión. Su show convirtió el cabello en una auténtica coreografía visual, donde disciplina, estructura y emoción convivieron sobre el escenario a través de tres interpretaciones.

En palabras de Raúl Martínez Ribes "Este viaje internacional representa nuestra manera de entender la peluquería profesional: una combinación de innovación, creatividad, formación y cercanía. Poder reunir en Barcelona a más de 600 profesionales de tantos países es una muestra de la gran comunidad internacional que hemos construido juntos a lo largo de todos estos años".

La jornada del 26 de mayo culminó con una espectacular cena de gala celebrada en el Museu Marítim de Barcelona, un entorno emblemático que acogió a los más de 600 invitados internacionales en una velada marcada por la emoción y la celebración. La gala permitió reforzar los lazos entre profesionales de diferentes países y puso el broche de oro a una jornada diseñada para celebrar la pasión compartida por la belleza profesional.

