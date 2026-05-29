Schaeffler AG coloca con éxito bonos por valor de 1.000 millones de euros
|
|
El 6 de mayo de 2026, Schaeffler AG colocó con éxito bonos corporativos por un volumen total de 1.000 millones de euros entre inversores internacionales. La transacción comprende dos tramos: 500 millones de euros en bonos al 4,125 %, con vencimiento a 13 de mayo de 2029 y 500 millones euros en bonos al 5,000 %, con vencimiento a 13 de mayo de 2033
Debido a la fuerte demanda por parte de los inversores, la solicitud de bonos ha superado varias veces la cantidad emitida. La emisión de los nuevos bonos se ha llevado a cabo en el marco del programa de emisión de deuda de Schaeffler AG. Los ingresos de la emisión se utilizarán para fines corporativos y financieros generales.
Christophe Hannequin, CFO de Schaeffler AG, dijo: "El éxito en la colocación de bonos realizada nos ha permitido refinanciar a tiempo los próximos vencimientos bajo condiciones favorables. Al mismo tiempo, la transacción subraya que nuestro perfil crediticio es atractivo y que podemos acceder con fiabilidad a los mercados de capitales. Es un importante voto de confianza en tiempos de mercados volátiles".
La emisión de los nuevos bonos está prevista para el 13 de mayo de 2026. Los bonos cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Luxemburgo. Schaeffler nombró a Bank of America, BNP Paribas, Citi y Deutsche Bank como coordinadores globales y a Bayern LB y Standard Chartered como bancos directores (bookrunners) conjuntos y activos para gestionar la colocación de los bonos.
Aquí se puede encontrar una foto de prensa de Christophe Hannequin: www.schaeffler.com/en/executive-board
Afirmaciones y previsiones que hacen referencia al futuro
Descargo de responsabilidad: emisión de bonos
El presente comunicado es un anuncio a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129 y la legislación subyacente. No es un prospecto informativo. El prospecto básico está disponible y, cuando se publiquen, las Condiciones finales de los bonos estarán disponibles en el sitio web de la Bolsa de Valores de Luxemburgo en https://www.bourse.lu/programme/Programme-Schaeffler/14509.
Este anuncio no constituye una oferta de venta o una solicitud de oferta de compra de valores en Estados Unidos. Los valores de la empresa que se indican en el presente documento no han sido ni serán registrados en virtud de la U.S. Securities Act de 1933, en su versión enmendada (la "Ley de Valores"), o de las leyes de ningún estado de EEUU, y no podrán ofrecerse ni venderse en Estados Unidos si no están registrados o si no existe una exención aplicable del registro o en una transacción que no esté sujeta a los requisitos de registro de la Ley de Valores. Toda oferta pública de valores que se efectúe en Estados Unidos se realizará por medio de un folleto que se puede obtener del emisor o del titular de los valores en venta y que contendrá información detallada sobre la empresa y su administración, así como los estados financieros. No habrá oferta alguna de los valores en Estados Unidos. Este anuncio y la información contenida en el mismo no se pueden distribuir o enviar a Estados Unidos, o a ninguna otra jurisdicción en la que las ofertas o ventas de los valores descritos en este documento estén prohibidas por las leyes aplicables, y no se distribuirán a publicaciones de circulación general en Estados Unidos. Los bonos solo se ofrecerán y venderán fuera de Estados Unidos en virtud de la Regulación S de la Ley de Valores.
En el Reino Unido, este anuncio solo se distribuirá y se dirigirá a (i) personas con experiencia profesional en asuntos relacionados con las inversiones contempladas en el Artículo 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Promoción Financiera) Order 2005 (la "Orden"), (ii) entidades de alto patrimonio neto incluidas en el Artículo 49(2) de la Orden y (iii) personas a las que de otro modo sería legal distribuirlas (se hace referencia a todas estas personas como "personas relevantes"). Los bonos, y toda invitación, solo están a disposición de las personas pertinentes como oferta o acuerdo para suscribir, comprar o adquirir de algún otro modo dichos bonos. Todo aquel que no sea una persona relevante no debe actuar ni confiar en este anuncio ni en ninguno de sus contenidos.
Ninguno de los Bancos directores (Bookrunner) conjuntos ni ninguno de sus respectivos directores, directivos, empleados, asesores o agentes acepta responsabilidad alguna ni realiza ninguna representación o garantía, expresa o implícita, respecto a la veracidad, exactitud o integridad de la información contenida en este anuncio (o respecto a si se ha omitido alguna información del anuncio) o cualquier otra información relacionada con Schaeffler o alguna de sus filiales o empresas asociadas, ya sea por escrito, oralmente o en forma visual o electrónica, o de cualquier otra manera transmitida o puesta a disposición o por cualquier pérdida que pueda derivarse del uso de este anuncio o de su contenido o que surja de algún otro modo en relación con el mismo.
Los Bancos directores (Bookrunner) conjuntos representan exclusivamente a Schaeffler y a nadie más en relación con la oferta. No considerarán a ninguna otra persona como sus clientes respectivos en relación con la oferta ni serán responsables ante nadie más que Schaeffler de proporcionar las protecciones ofrecidas a sus clientes respectivos, ni de brindar asesoramiento en relación con la oferta, el contenido de este anuncio o cualquier otra operación, acuerdo o asunto mencionado en el presente documento.
En relación con la emisión de los bonos, los Bancos directores (Bookrunner) conjuntos y cualquiera de sus filiales, que actúan como inversionistas para sus propias cuentas, pueden suscribir o comprar los valores de Schaeffler y en esta capacidad pueden retener, comprar, vender, ofrecer para vender o de alguna otra manera negociar para sus propias cuentas con dichos valores y otros valores de Schaeffler o inversiones relacionadas en conexión con esta oferta de valores. Los Bancos directores (Bookrunner) conjuntos no tienen la intención de revelar el alcance de ninguna inversión u operación de este tipo que no se ajuste a las obligaciones legales o reglamentarias para hacerlo.
Gobierno de productos MIFID II / Inversores profesionales y mercado destinatario exclusivo de las ECPS
Prohibición de venta a inversores minoristas del EEE
Prohibición de ventas a inversores minoristas del Reino Unido
La XIX Feria Tecnológica AOTEC 2026 se ha clausurado en FIBES tras reunir a más de 5.000 profesionales y situar a los operadores locales en el centro del nuevo modelo digital basado en IA, resiliencia tecnológica y cohesión territorial La XIX Feria Tecnológica AOTEC 2026 ha clausurado en FIBES su edición más estratégica en un momento decisivo para el futuro de las telecomunicaciones y la digitalización en Europa.
El centro desarrolla un proyecto en el que los estudiantes trabajan con programación y robótica aplicada, mostrando en la práctica cómo pasan de ser usuarios de tecnología a creadores El Colegio Juan Pablo II de Parla continúa avanzando en su apuesta por la innovación educativa con un proyecto de robótica en el que los alumnos trabajan directamente con robots programables, desarrollando habilidades tecnológicas a través de la práctica y la experimentación.
Durante el primer trimestre, Dils Lucas Fox Madrid alcanzó un valor total de ventas de 38,35 millones de euros y un precio medio por operación de 2,02 millones de euros, una cifra que multiplica por más de cinco el importe medio estimado por compraventa en el conjunto del mercado residencial de la Comunidad de Madrid, situado en torno a los 393.000 euros en 2025 a partir de los datos de precio por metro cuadrado y superficie media publicados por Registradores de la Propiedad.