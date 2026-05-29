Centro Alcume impulsa su programa de becas para facilitar el acceso a tratamientos especializados
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La iniciativa de la Fundación Proyecto Persona permite atender a pacientes con recursos económicos limitados mediante tratamientos ajustados a su situación socioeconómica
El Centro Alcume, centro de rehabilitación neurológica, desarrollo infanto-juvenil y psicología ubicado en Madrid, impulsa su programa de becas con el objetivo de facilitar el acceso a tratamientos especializados a personas con recursos económicos limitados.
Según explica el propio centro, el programa de becas forma parte de la labor asistencial de la Fundación Proyecto Persona y tiene como finalidad "atender con los mejores tratamientos a un porcentaje de pacientes con recursos económicos limitados".
El Centro Alcume surge como una iniciativa de la Fundación Proyecto Persona, organización sin ánimo de lucro creada en 2011 para mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual sin recursos económicos.
El centro ofrece atención a niños y adultos mediante tratamientos personalizados en el ámbito cognitivo, físico, emocional y social. Entre sus servicios se encuentran fisioterapia neurológica, neuropsicología, terapia ocupacional, logopedia, psicología, pedagogía terapéutica, atención temprana e intervención con familias.
Funcionamiento del programa de becas
Posteriormente, el caso es derivado a Cáritas Madrid, entidad encargada de realizar un estudio económico familiar para determinar la cuantía de la beca solicitada.
Finalmente, Cáritas informa al centro sobre la cuantía que la familia puede asumir y la cantidad de la que deberá hacerse cargo la Fundación Proyecto Persona, permitiendo así iniciar el tratamiento con un coste ajustado a la situación socioeconómica de cada persona.
Desde la Fundación Proyecto Persona señalan que su objetivo es "seguir sumando a la sociedad ayudando a los que más sufren", acompañando a las personas "en su dolor y crecimiento" y buscando mejorar su calidad de vida.
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