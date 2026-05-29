Mutua Universal inaugura nuevo centro de alta capacitación tecnológica en Santander

El acto ha contado con la participación del gerente del Servicio Cántabro de Salud, Luis Carretero Alcántara, entre otras autoridades. El nuevo centro potencia el trato humano, la confianza, la agilidad y la flexibilidad de los espacios de trabajo Mutua Universal ha inaugurado nuevo centro asistencial y administrativo de dos plantas y 1.000 m2 en Santander, ubicado en la avenida de los Castros 55 de la localidad cántabra, que da servicio a las cerca de 24.000 personas trabajadoras protegidas y más de 2.600 empresas asociadas a la entidad en Cantabria.

Con la reforma integral del inmueble, que ha potenciado el trato humano, la confianza, la agilidad y la flexibilidad de los nuevos espacios de trabajo, Mutua Universal refuerza su red de centros propios, que actualmente cuenta con 131 espacios de trabajo, dos áreas de control hospitalario en Madrid y Barcelona y dos hospitales intermutuales en Bilbao y Valencia.

Esta amplia red de centros de alta capacitación tecnológica permite a la mutua disponer de un modelo de prestación de servicios híbrido que combina la asistencia y atención presencial con la atención en remoto con el propósito de proteger y cuidar a las personas

El centro cuenta con seis despachos sanitarios, servicio de telemedicina Clínica Online y de telerrehabilitación, zona de fisioterapia dotada con cinta rodante antigravedad Alter-G, sistema de análisis biomecánico Lynx, sala de curas, sala de rayos X, sala de espera, así como zona dedicada a las gestiones administrativas, sala para atención confidencial, sala polivalente para reuniones y formación, y área específica de autoservicio.

"Representa una gran satisfacción poder inaugurar este nuevo centro, un espacio renovado y alineado con los valores y el propósito de la entidad: cuidar de lo más importante que tenemos las personas, nuestra salud, contribuyendo de forma eficiente y responsable al sistema público de protección social y al estado del bienestar", ha declarado José Luis Haurie Vigne, vicepresidente primero de la Junta Directiva de Mutua Universal, durante el acto de inauguración.

"El centro, pensado y diseñado para cuidar de lo que realmente importa, las personas, representa una transformación hacia un modelo más moderno, más accesible, más eficiente y, sobre todo, más humano, en línea con el compromiso de Mutua Universal con la calidad del servicio que combina la atención presencial con la digital", ha destacado Juan Güell, director general de Mutua Universal.

El evento, dirigido por Raúl Zuloaga, director de Representación de Mutua Universal en Cantabria, ha contado con la participación de Luis Carretero Alcántara, gerente del Servicio Cántabro de Salud, quien ha resaltado la apuesta continua de Mutua Universal por "generar innovación y pensar en cómo hacer las cosas mejor, cómo introducir las nuevas tecnologías y cómo hacerlo en beneficio del paciente". Asimismo, ha señalado "el importante papel de las mutuas, un modelo de futuro para el sistema sanitario" ante el "gravísimo problema del absentismo laboral", una situación que "solo podemos gestionar colaborando todos los actores, con un papel muy importante de las mutuas, que creo que podría ser incluso mayor".

El acto ha contado con la presencia de una amplia representación de la Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de Mutua Universal, así como de Pedro Pablo Sanz, director-gerente de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, entre otras autoridades.

