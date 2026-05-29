Ignacio Campoy, CEO del Grupo Educativo Formación Universitaria, finalista en los Premios DUX de Canal CEO en la categoría 'Líder por el Bienestar'

Ignacio Campoy, CEO del Grupo Educativo Formación Universitaria ha sido distinguido como uno de los finalistas en la categoría 'Líder por el Bienestar', en los Premios DUX Canal CEO, uno de los encuentros más relevantes del panorama empresarial español en materia de liderazgo transformador, innovación y cultura organizacional El reconocimiento, que distingue a aquellos líderes empresariales comprometidos con el desarrollo humano, el bienestar integral y la creación de entornos laborales saludables, se hizo público en la gala de entrega de estos galardones celebrada en la capital madrileña ayer día 28 de mayo.

La nominación de Campoy supone un nuevo reconocimiento a una trayectoria profesional marcada por un modelo de liderazgo profundamente humanista y centrado en las personas. Canal CEO, plataforma referente en contenidos para la alta dirección, valoró especialmente su impulso al denominado 'Proyecto de Bienestar y Salud Corporativa 5.0", una iniciativa estratégica desarrollada dentro del Grupo Educativo Formación Universitaria y estructurada sobre cinco pilares fundamentales: bienestar físico, mental y emocional, social, financiero y profesional.

A través de este proyecto, la organización ha implementado talleres de nutrición, actividades deportivas y solidarias, programas de mindfulness, acciones de prevención en salud emocional, programas de voluntariado, formación financiera para empleados y planes de formación continua y becas dirigidas tanto a trabajadores como a sus familias. Un modelo integral que busca generar impacto positivo real en la calidad de vida de las personas y fortalecer una cultura corporativa basada en el compromiso, la motivación y el desarrollo humano.

Con más de cuatro décadas de trayectoria profesional vinculada al liderazgo, la formación y el desarrollo del potencial humano, Ignacio Campoy se ha consolidado como una de las voces más reconocidas en España en materia de liderazgo consciente y transformación organizacional. Empresario, escritor, y conferenciante, ha dedicado gran parte de su carrera al estudio del comportamiento humano y la evolución de modelos de dirección más participativos y sostenibles.

Su visión del liderazgo, basada en el denominado "metaliderazgo", promueve organizaciones más éticas, humanas y orientadas al impacto positivo. Un enfoque que le ha valido diversos reconocimientos nacionales e internacionales y que continúa posicionándolo como referente en liderazgo empresarial y bienestar corporativo. Recientemente, La Razón distinguió a Campoy con el Premio Nacional al Talento en Metaliderazgo, destacando precisamente su capacidad para impulsar un liderazgo "consciente, humano y transformador".

Además de su labor empresarial, Campoy ha impulsado importantes iniciativas sociales desde Formación Universitaria, facilitando programas de becas y formación para colectivos vulnerables y organizaciones sociales como Proyecto Hombre Sevilla, o centros de acogida para personas sin hogar, como es el caso del centro para personas sin hogar 'Miguel de Mañara', gestionado por la Comunidad de las Hijas de la Caridad. Estas acciones refuerzan una filosofía empresarial basada en la transformación social a través de la educación y las oportunidades.

La presencia de Ignacio Campoy en los Premios DUX Canal CEO consolida así una trayectoria profesional comprometida con un modelo empresarial donde el bienestar de las personas ocupa un lugar central, demostrando que el liderazgo del futuro pasa necesariamente por organizaciones más humanas, conscientes y sostenibles.

