"Las disfonías de más de 15 días deben ser evaluadas por un especialista", explica el doctor Rafael García Sardón, jefe de Servicio de ORL de Quirónsalud Vitoria

El especialista del Hospital Quirónsalud Vitoria destaca el tabaco y el alcohol como principales elementos externos que más afectan a las cuerdas vocales "La voz es una herramienta fundamental en el día a día, pero a menudo la descuidamos", explica el doctor García Sardón.

La aparición de ronquera, afonía u otros cambios en la voz que se prolongan en el tiempo debe ser motivo de consulta con un especialista en ORL. Así lo advierte el doctor Rafael García Sardón, jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Quirónsalud Vitoria, quien subraya la importancia de prestar atención a estas señales y actuar con rapidez.

"La voz es una herramienta fundamental en el día a día, pero a menudo la descuidamos", explica el doctor García Sardón. El ORL insiste en que muchas personas no son plenamente conscientes del valor de la voz hasta que comienzan a aparecer problemas que afectan a su uso cotidiano. Por ello, recalca la importancia de identificar a tiempo tanto los factores de riesgo como los primeros síntomas. Detectarlos de forma precoz puede marcar la diferencia en la evolución de una patología vocal. Todo ello contribuye a evitar complicaciones innecesarias y a preservar una correcta salud vocal.

Entre los principales riesgos para la salud de la voz, el especialista destaca el tabaco y el alcohol como principales elementos externos que más afectan a las cuerdas vocales. A estos se suman otros factores como un uso excesivo o incorrecto de la voz", especialmente en determinados entornos profesionales o situaciones de sobreesfuerzo. Asimismo, las infecciones respiratorias y patologías como "el reflujo gastroesofágico o el reflujo faringolaríngeo" pueden tener un impacto directo en la calidad vocal. El doctor también menciona otros condicionantes como "el estrés, la ansiedad, los trastornos hormonales". Además, la aparición de lesiones como "pólipos y nódulos" está estrechamente relacionada con estos factores.

En cuanto a los síntomas, García Sardón señala que la principal señal de alarma es la disfonía, una alteración que modifica la voz habitual de cada persona: "La disfonía es la alteración de la voz normal para nuestra edad y es la señal que siempre nos alarma a tener un problema en las cuerdas vocales", afirma el especialista. Esta alteración puede manifestarse de diferentes formas, como cambios en el tono, la intensidad o la calidad de la voz. A este síntoma pueden sumarse otros como la disfagia o la disnea, que afectan a funciones esenciales y todos ellos deben ser valorados por un otorrinolaringólogo para descartar posibles patologías. Pero el doctor insiste en no dejar pasar los síntomas y acudir a consulta ante cualquier señal persistente: "Si la persona tiene una disfonía de más de 15 días de evolución, lo tiene que ver un otorrino y diagnosticar cuál es el problema". Esta recomendación es especialmente relevante en el caso de profesionales de la voz o personas con factores de riesgo.

En estos casos, el uso continuado y exigente de la voz aumenta el riesgo de desarrollar problemas específicos: "Los nódulos es la patología más frecuente en estos profesores, ya que están afectados por el uso excesivo y continuado de las cuerdas vocales", indica. Este tipo de patologías puede afectar de manera directa al desempeño profesional y a la calidad de vida.

"Lo primero es diagnosticar bien cada patología y para hacerlo bien, hay que llevar a cabo una consulta con un especialista en ORL", explica Rafael García Sardón. La evaluación permite identificar con precisión el origen del problema vocal y determinar la mejor opción terapéutica. Solo a partir de un diagnóstico adecuado se puede plantear un tratamiento individualizado. "La rehabilitación es el primer tratamiento con pautas de higiene vocal para el uso adecuado de la voz", señala el doctor. Este tipo de intervención se centra en corregir hábitos perjudiciales y mejorar la técnica vocal. Además, ayuda a prevenir la aparición de nuevas lesiones o la agravación de las existentes.

Cuando es necesaria la cirugía, el proceso es preciso y altamente especializado, orientado a preservar la función vocal: "Es una cirugía que se hace con microscopio y nosotros la denominamos fonocirugía o cirugía de la voz". Este tipo de intervención busca respetar al máximo la vibración de las cuerdas vocales. En patologías benignas, añade, "el porcentaje de éxito está cercano al 90-95%".

