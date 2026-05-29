El Centro HiTZ acerca la IA avanzada a empresas e instituciones para que puedan desarrollar sus propios proyectos a través de las ‘AI Factories’ del proyecto ALIA

Estas ‘Factorías de IA’ permiten a empresas, startups y administraciones acceder gratuitamente a supercomputadores y herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial con acompañamiento experto La iniciativa pretende reducir las barreras económicas y técnicas para que el tejido empresarial vasco y europeo pueda desarrollar y validar sus propias soluciones de IA de forma accesible y responsable. Dispone, además, de tres niveles de acceso en función de las necesidades de la entidad usuaria.

"La idea es que la tecnología más avanzada y el conocimiento especializado dejen de ser un privilegio inalcanzable y estén al alcance del tejido empresarial y científico", subrayan desde el Centro HiTZ de la Universidad del País Vasco.

Uno de los principales retos del desarrollo de la Inteligencia Artificial es el elevado coste computacional que requieren estos sistemas, además de la necesidad de contar con personal especializado. En este escenario, las AI Factories desarrolladas en el marco del proyecto ALIA, buscan eliminar estas barreras ofreciendo acceso gratuito a infraestructuras tecnológicas avanzadas y soporte técnico experto.

"La idea es que la tecnología más avanzada y el conocimiento especializado dejen de ser un privilegio inalcanzable y estén al alcance del tejido empresarial y científico. Se trata de democratizar el acceso a la IA avanzada para que empresas, startups, investigadores o administraciones públicas puedan desarrollar sus propios proyectos", subraya Germán Rigau, director adjunto del HiTZ , Centro Vasco de Tecnología de la Lengua de la Universidad del País Vasco (EHU).

Estas "factorías de IA" ya están disponibles y funcionan como centros de innovación equipados con superordenadores de altas prestaciones específicamente preparados para entrenar y ejecutar modelos de Inteligencia Artificial. A través de esta iniciativa, las entidades interesadas acceden gratuitamente a recursos de computación, herramientas tecnológicas y acompañamiento especializado para desarrollar, probar y validar soluciones basadas en IA.

Además de la potencia de cálculo, las entidades participantes reciben asesoramiento personalizado de investigadores, ingenieros y especialistas en IA, así como acceso a modelos lingüísticos, sistemas de traducción automática, tecnologías de voz, datasets y herramientas de integración incluidas en el denominado ALIA Kit.

El programa contempla tres niveles de acceso según el grado de desarrollo que interese a las entidades usuarias: Playground, orientado a primeras pruebas y formación para empresas que están comenzando; Fast Lane, dirigido a prototipos y proyectos piloto con acceso intensivo a supercomputadores de altas prestaciones (hasta 50.000 horas durante un máximo de 3 meses); y Large Scale, pensado para desarrollos avanzados y proyectos maduros próximos a su despliegue en producción, con hasta 12 meses de acceso.

"El objetivo es que cualquier empresa europea, independientemente de su tamaño, pueda experimentar y desarrollar soluciones de IA sin tener que afrontar los enormes costes tecnológicos que normalmente exige este tipo de proyectos", subraya Germán Rigau.

¿Cómo acceder?

El proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través de EuroHPC, el organismo encargado de gestionar la red europea de supercomputación, y forma parte de una alianza internacional en la que participan cuatro países, entre ellos.

Las empresas, startups, centros tecnológicos o administraciones interesadas en participar pueden solicitar acceso a las AI Factories a través de EuroHPC y de la Red Española de Supercomputación (RES). La información sobre el acceso a la convocatoria y los procedimientos de participación está disponible en los siguientes enlaces:

https://www.eurohpc-ju.europa.eu/ai-factories/spain_en

https://www.res.es/en/services/access-and-calls

Participación de HiTZ en el proyecto

Euskadi cuenta con una participación destacada en esta red europea a través de distintos agentes tecnológicos y científicos. En este contexto, el centro HiTZ de la Universidad del País Vasco (EHU), desempeña un papel relevante en el ámbito de las tecnologías del lenguaje y la Inteligencia Artificial.

Según informan, su labor se centra fundamentalmente en el apoyo a pruebas de concepto y proyectos piloto relacionados con IA y procesamiento del lenguaje natural. Entre sus funciones destacan la gestión de convocatorias de acceso a recursos computacionales, el acompañamiento técnico a empresas y entidades usuarias, y el desarrollo de casos de uso basados en tecnologías abiertas y reutilizables.

Asimismo, HiTZ participa en tareas de divulgación y promoción de estas tecnologías y trabaja en la creación de demostradores y prototipos avanzados. Entre sus aportaciones destaca Latxa, considerado uno de los modelos más grandes desarrollados hasta la fecha en España.

El centro también impulsa herramientas y recursos para favorecer la presencia del euskera en el ámbito digital y en las tecnologías lingüísticas avanzadas, promoviendo soluciones multilingües y modelos abiertos que permitan desarrollar aplicaciones en euskera y en el resto de lenguas oficiales del Estado.

