ExpoNadó vuelve a Valencia 6 y 7 de junio para reunir a familias, expertos y marcas del sector del bebé

La feria de bebés y crianza de referencia se celebrará el 6 y 7 de junio de 2026 con actividades, ponencias, zonas de juego y marcas locales, nacionales e internacionales ExpoNadó, la feria de bebés y crianza de referencia, llega a Feria Valencia los días 6 y 7 de junio con una edición dirigida a embarazadas, futuras mamás y papás, familias y bebés de 0 a 4 años.

El evento reunirá durante un fin de semana a marcas, profesionales, expertos y familias en torno a la maternidad, la paternidad, la crianza, la puericultura, la alimentación infantil, la seguridad, el bienestar y el juego. La feria contará con actividades, talleres, ponencias, zonas de juego, espacios de lactancia, zona de cambio de pañal, foodtrucks, propuestas familiares y una amplia zona comercial con marcas locales, nacionales e internacionales.

Por el Escenario Principal pasarán reconocidos ponentes que reúnen a millones de seguidores en redes sociales y que se han convertido en referentes para muchas familias, como Armando Bastida, Eva Matsa o el conocido pediatra y escritor Carlos González. Sus intervenciones abordarán cuestiones clave vinculadas a la crianza, la salud infantil, los primeros auxilios, los límites, el acompañamiento familiar y el bienestar de bebés, niños y niñas.

Una edición para informarse, comprar, jugar y disfrutar en familia

Durante los dos días de feria, las familias podrán descubrir productos y servicios relacionados con el embarazo, el bebé y la crianza: puericultura, cochecitos, mobiliario infantil, ropa, calzado respetuoso, alimentación infantil, nutrición ecológica, lactancia, productos handmade, seguros, salud, bienestar, educación, juego y acompañamiento profesional.

La edición valenciana contará, entre otros, con expositores como AXA, Kids&Us, Chelino, Criar con Sentido Común, Cruz Roja, Smileat, Zapato Feroz, Blédina de Danone, Aquaservice, Mercedes-Benz y Sevibe Cells, entre otros locales como Bebés Boix.

Además, la feria contará con espacios propios como el Escenario Principal, el Espacio Cambio de Pañal, la Zona de Lactancia, la Zona de Juegos Ferozland y la Zona de Juegos Playmobil, pensados para que la visita sea cómoda, práctica y atractiva para toda la familia.

Las personas asistentes podrán disfrutar de pinta-barrigas gratuitos, ecografías, y recibirán también un welcome pack gratuito con muestras, una de las acciones más esperadas por las familias visitantes.

AXA, Kids&Us y Chelino, patrocinadores de ExpoNadó Valencia

La edición de Valencia cuenta con el patrocinio de AXA, Kids&Us y Chelino, tres marcas vinculadas a ámbitos esenciales para las familias: la protección, la educación y el cuidado diario del bebé. Gracias a la colaboracion de la empresa privada, puede realizarse este evento único para las familias de la Comunidad Valenciana.

AXA participará como marca vinculada a la salud, seguridad y la tranquilidad familiar. La llegada de un bebé suele cambiar las prioridades de una familia y abre nuevas decisiones relacionadas con la protección, los seguros y la planificación de futuro.

Kids&Us estará presente acercando el aprendizaje del inglés a niños y niñas desde edades tempranas, con una propuesta educativa basada en el juego, la naturalidad y la adquisición progresiva del idioma.

Chelino, marca especializada en el cuidado del bebé, formará parte de la feria con productos esenciales para el día a día, especialmente en una etapa tan importante como los primeros años de vida.

Natalidad, crianza e información fiable

La llegada de ExpoNadó a Valencia se produce en un momento en el que la natalidad, el acompañamiento a las familias y el acceso a información fiable vuelven a situarse en el centro del debate social.

Según la Estimación Mensual de Nacimientos del INE, durante 2025 se registraron de forma provisional 321.164 nacimientos en España, un 1,0% más que el año anterior. En la Comunitat Valenciana, los nacimientos también aumentaron en 2025: se contabilizaron 35.822 nacimientos, un 0,85% más que en 2024.

Los últimos datos disponibles de 2026 confirman que la natalidad sigue siendo un asunto de primer orden. Según la actualización del INE publicada el 22 de abril de 2026, en febrero de 2026 nacieron 24.362 personas en España, apenas 43 más que en febrero de 2025, con una variación interanual del 0,18%.

Este escenario convive con una realidad demográfica compleja: España alcanzó a 1 de enero de 2026 una población residente de 49.570.725 habitantes, el valor máximo de la serie histórica. En el mismo periodo, la Comunitat Valenciana fue una de las comunidades con mayor crecimiento poblacional, alcanzando los 5.521.600 habitantes a 1 de enero de 2026.

En paralelo, cada vez más familias recurren a internet y a herramientas de inteligencia artificial para resolver dudas sobre embarazo, lactancia, sueño, alimentación, salud o crianza. Este nuevo escenario abre oportunidades, pero también plantea riesgos cuando la información automatizada sustituye el criterio de profesionales sanitarios, educativos o de acompañamiento familiar.

"ExpoNadó nace de una experiencia real de maternidad y crianza. Queremos que las familias encuentren en un solo lugar información, productos, profesionales, actividades y apoyo. Hoy muchas madres y padres buscan respuestas en internet y, cada vez más, también en herramientas de inteligencia artificial. La IA puede ser útil para orientarse, pero también puede convertirse en un riesgo cuando sustituye el criterio de pediatras, matronas, psicólogos, asesoras de lactancia o profesionales especializados. En una etapa tan sensible como el embarazo, el postparto y la crianza, las familias necesitan información fiable, contacto humano y acompañamiento profesional. ExpoNadó quiere ser precisamente eso: un punto de encuentro seguro, cercano y necesario para las familias", explica Mayra Adell, organizadora de ExpoNadó.

Un evento con impacto económico y social para Valencia

La celebración de ExpoNadó en Feria Valencia refuerza también la importancia de los eventos como motor económico y social para la ciudad. Las ferias generan movimiento en sectores como la hostelería, la restauración, el transporte, el comercio, los servicios, el turismo familiar y la contratación local.

En este sentido, ExpoNadó Valencia no solo reunirá a familias y marcas del sector infantil, sino que contribuirá a dinamizar la economía local y a consolidar Valencia como ciudad referente en eventos familiares, profesionales y experienciales.

La feria se suma al calendario anual de ExpoNadó, que en 2026 contará con cuatro grandes citas: Barcelona, el pasado mes de abril, Valencia, el 6 y 7 de junio en Fira Valencia; Tarragona, el 5 y 6 de septiembre en Fira Tarragona; y Sabadell, el 7 y 8 de noviembre en Fira Sabadell.

Entradas anticipadas a 8€

Las entradas para ExpoNadó Valencia ya están disponibles en feriadebebes.es.

La entrada anticipada tiene un precio de 8€ y permite disfrutar de la feria durante un día completo. También está disponible la entrada de dos días por 10€. Durante los días de feria, el precio será de 9€ por día.

ExpoNadó Valencia

6 y 7 de junio de 2026

Fira Valencia

Sábado de 10 a 20h

Domingo de 10 a 18h

Entradas: feriadebebes.es

Sobre ExpoNadó

ExpoNadó es la feria del bebé y la crianza de referencia en Catalunya. Una feria actual, moderna y familiar que responde a las necesidades de las familias de hoy. Reúne productos, servicios, actividades, talleres y conferencias para embarazadas, futuras mamás y papás, familias y bebés de 0 a 4 años.

Más que una feria de bebés, ExpoNadó es una experiencia de fin de semana donde descubrir novedades, comprar con descuentos, aprender de expertos y disfrutar de actividades pensadas para toda la familia.

Desde 2016, ExpoNadó ha recibido a más de 350.000 visitantes en sus diferentes ediciones.

