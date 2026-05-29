Aventureros legendarios

Que si existen, que si no existen, la respuesta dependerá de la idea de lo que sean. Hablando de meras fantasías, poco se podrá concretar de los duendes; elucubraciones incesantes con muchos dibujos. La cosa varía si ya se les atribuyen determinadas funciones, se van concretando ciertos efectos; se mencionan sensaciones percibidas, cuantitativa o cualitativamente. En esta serie de apreciaciones, surgen figuras entre lo evanescente y lo detectable. Si todo depende de la DESCRIPCIÓN, el perfil varía, hasta atribuirle dichas características a la propia figura humana, el muestrario es ilimitado. La denominación de cada caso se adhiere a un polimorfismo caprichoso, con descripciones curiosas e incluso fascinantes.

Hay algo independiente de la consistencia de cada ente vivo, su aparición en este mundo viene a ser un hallazgo, acompañado de ciertas circunstancias del momento. A pesar del análisis de dicho evento, apenas conseguimos profundizar en sus antecedentes. Los ORÍGENES están englobados en una nebulosa inextricable; nos hacen pensar, y pensamos, sin que consigamos llegar a la contundencia de unos resultados finales. Es un punto de partida inesquivable, nos constituye a todo aquel con la capacidad de estar vivo. Las apreciaciones posteriores de cada elemento, tanto de sus características como de sus actuaciones, mantiene abierto todo un panorama de interpretaciones.

Tras arribar a sus territorios, los primeros contactos suelen traducirse en hallazgos sin excepciones. Las extensiones naturales muestran paisajes diversos, con diversidad de vegetaciones exultantes en valles y planicies espectaculares. Los recorridos se ofrecen abiertos a magníficas sugerencias. Provistos también de una significativa carga simbólica, por aquello de iniciar el contacto con las propias sensibilidades. Toda una labor INICIÁTICA, salpicada de horizontes en cualquiera de las orientaciones. Los sucesivos descubrimientos promueven la experiencia, al establecer las relaciones de la propia presencia en esas situaciones. Una auténtica puesta en marcha del ente vital, con energía y dotación incierta.

Las primeras impresiones, además de novedosas, se entretienen con el encanto de las maravillas envolventes, luces y paisajes, aromas y sonidos naturales. Después se detectan nuevos hallazgos, grandes piedras rocosas y cumbres de alturas retadoras; la búsqueda de los senderos accesibles se impone para continuar en los avances. Los suelos irregulares, los desfiladeros angostos, vaguadas profundas y auténticos muros pétreos, configuran una serie de OBSTÁCULOS reales, cuyas dificultades habrá que solventar de alguna manera. Llegan a convertirse en potentes símbolos cuando tenemos en cuenta las múltiples maneras de enfocar los pensamientos a la hora de contactar los diversos elementos.

La leyenda del duende vacilón que expongo a continuación, revela su esquema discursivo, extensible a cualquier ser vivo en la medida de sus posibilidades. El trayecto de principios oscuros y finales enigmáticos, esta cargado de vivencias significantes, con muchos condicionantes y notables experiencias particulares de cada elemento. Será tarea específica de cada particular, encontrar esa adaptación entre sensibilidades y realidades implacables. Podemos resumirlo así:

Leyenda del duende vacilón

No crean, no. El origen se pierde En honduras De luengas trochas.

Sobre verdes valles Caminaba ligero, Entre hierbas Y manantiales

Duras rocas Miraban a las cumbres, Dejaban al duende Absorto.

Proseguía por Desfiladeros angostos. De paredes recias Con altas claridades.

Le trabaron Torrentes fríos Y aguas cálidas. Con humedales cenagosos.

Confuso, Sin nombre Ni rostro. Alcanzó a ver Luces estrelladas En la limpieza Del horizonte.

Desde los obstáculos menos intrincados a las grandes limitaciones implacables, el reto queda planteado para continuar con las expresiones vitales. Cada proyecto, cada deseo, las mismas funciones vitales primarias, tropiezan con retos sucesivos, que se podrán superar o no; configuran la estructura de los denominados UMBRALES. Sobrepasarlos supone deslizarse por las diferentes etapas existenciales; con el gozo de logros conseguidos y con el equívoco de creerse dominadores de toda la realidad.

Otra característica se pone de manifiesto cuando aparecen los indicios y los descubrimientos; la acumulación de conocimientos nos aturde, sin llegar a saber realmente el alcance de lo conseguido. El ambiente no permite las RESPUESTAS definitivas, incluso los indicadores quizá nos incrementan la confusión. Por lo tanto, el reinado de la incertidumbre matiza las inquietudes, seremos protagonistas de unas realidades provisionales y aventuradas.

Queda abierto de forma permanente ese ámbito de los horizontes nítidos, en la claridad diurna o bien a la vista de las luces estrelladas, siempre oferentes, sin la transparencia añorada para saber hacia donde nos comunican; saber interpretarlos es todo un reto sin salidas conocidas. Situados en estos territorios con numerosos anclajes, desprovistos de alas resolutivas, contamos con las numerosas presencias de personajes activos, de una diversidad notoria; actuaremos en esa relación con AFECTOS y DESAFECTOS que ya dependerán de los participantes.