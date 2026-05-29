​Eme Barrios: “Creo que la poesía sigue muy viva, más de lo que la gente piensa”

Eme Barrios es una escritora y artista escénica gaditana. Su obra fusiona poesía, música, interpretación y universo visual, llevando la palabra tanto al papel como al escenario a través de recitales y performances poéticos. En su primer poemario ilustrado A través de la tormenta (2024), explora la pérdida, el amor y la reconstrucción emocional a través de una poesía íntima y profundamente humana.



1. ¿Cuándo comenzó tu aventura literaria? ¿Escribes solo en poesía o tocas también otros géneros literarios? Creo que escribir siempre ha estado ahí de alguna forma. Primero vino la lectura. Leo desde que era una niña pequeña que leía los cuentos de Caperucita Roja, Los Tres Cerditos, Juan sin Miedo etc. Durante mucho tiempo fue algo muy íntimo, una herramienta que utilizaba para expresarme, sanar, fantasear etc. Me ha costado mucho sacarlo al exterior, pero ha merecido la pena.

La poesía fue algo con lo primero que conecté porque me permitía expresar emociones de una manera más libre y visceral, pero también artística. Me apasiona, aunque también he leído mucha novela y microrrelatos. Yo he escrito algunos microrrelatos, pero de momento no han visto la luz. Igual más adelante.

2. ¿Qué escritores o artistas han influido más en tu forma de entender la poesía? He conectado con poetas muy distintos entre sí, porque la poesía es algo muy amplio y flexible. Por ejemplo, puedes leer un poema hoy y no decirte nada, pero dentro de seis meses, después de haber vivido ciertas cosas, volver a leerlo y decírtelo todo. Creo que la poesía te encuentra más que tú encontrarla a ella.

Entre los autores más conocidos, me han acompañado Machado, Neruda, Bécquer, o Alberti, y también voces más actuales como Elvira Sastre. Pero igualmente he conectado con poetas menos conocidos como Paula Mena, Teresa Floro, Juan Emilio o Rosa Saavedra, a quien descubrí hace poco a través de Impulso Autor.

Al final, más allá de la época o la popularidad, todos tienen algo en común: una sensibilidad capaz de quedarse contigo.

Como yo lo entiendo, la poesía no se trata tanto de entender como de sentir, de inspirar y de transformar el dolor, la belleza o la vulnerabilidad en algo capaz de quedarse dentro de las personas. Más que influencias concretas, me inspiran las obras que dejan huella sean más o menos conocidas.

3. Tu obra es un viaje sensorial donde combinas poesía, música e ilustraciones. ¿Cómo nace esa idea de convertir la poesía en una experiencia emocional o escénica? Porque para mí la poesía nunca ha sido algo que solo se lee. Siempre la he entendido como una experiencia emocional que te lleva de un sitio a otro.

Cuando empecé a llevar mis fragmentos, como yo los llamo, al escenario descubrí que la palabra cambia completamente cuando se interpreta, o incluso, esa misma interpretación con música, atmósfera visual etc.

Ahí entendí que no quería limitarme a escribir, sino a crear experiencias donde el público pudiera sentirlos y vivirlos de una forma distinta, más profunda.

4. "A través de la tormenta" es tu primer poemario, y tiene una identidad muy definida, es íntima y visual. ¿Qué universo querías construir alrededor del libro? Quería que A través de la tormenta fuera distinto. La idea creativa detrás del libro era que casi cada página tuviera su propia identidad: hay poemas acompañados de ilustraciones, otros conectados con música a través de códigos QR o pequeñas frases a pie de página, y también distintas temáticas que representan diferentes momentos dentro de una tormenta personal.

Las tormentas son imprevisibles. A veces aparece un claro y, de repente, vuelve todo lo oscuro. El libro habla de la pérdida real, de las luchas personales, del amor y, en definitiva, de esos momentos que te cambian la vida sin pedir permiso.

Buscaba crear un viaje donde el lector pudiera conectar con alguna de sus propias historias y sentirse reflejado en algún fragmento.

5. El título alude a un proceso de crecimiento y evolución. ¿Está basado en tus vivencias? Totalmente. Hay muchas emociones, experiencias y procesos personales dentro del libro. Creo que al final uno escribe desde lo que vive, lo que pierde, lo que ama, lo que lucha y lo que intenta comprender.

A través de la tormenta nace precisamente de darle voz a esas experiencias emocionales y convertirlas en algo que pudiera compartirse con otras personas, y que se puedan sentir acompañadas, o comprendidas para mí es lo más.

6. ¿Qué emoción sorprenderá al lector en tus poemas? Creo que quizá la vulnerabilidad. Vivimos en un mundo muy desconectado de las emociones, donde muchas veces escondemos lo que sentimos detrás de distintas máscaras, y yo quería escribir desde un lugar honesto y sincero.

Me gustaría que el lector encontrara, aunque sea por algunos momentos, algo de compañía o comprensión navegando por las páginas de A través de la tormenta.

No te voy a engañar, me ha costado mucho escribir ciertos poemas. Hay temas muy espinosos para mí que todavía no he sido capaz de tocar del todo, e incluso creo que podría haberme sumergido emocionalmente aún más en algunas partes. Pero precisamente por eso el libro también habla de procesos, de tiempos y de heridas que a veces todavía están abiertas.

Estoy muy contenta con el resultado porque quería que el libro fuera entretenido, pero que también que invitara a la reflexión.

7. Además de escribir también llevas tus textos a escena a través de recitales y performance poéticas. ¿Qué crees que ocurre cuando la poesía deja de leerse y empieza a interpretarse? Creo que el poema cambia por completo. Sobre el escenario aparecen la voz, los silencios, la respiración, la tensión, la emoción… y todo eso transforma las palabras. Hay textos que incluso yo misma redescubro cuando los interpreto delante de otras personas.

También ocurre algo muy bonito con el público, porque la poesía deja de sentirse tan lejana o tan “intocable”. De repente se vuelve algo vivo, cercano, casi compartido. Y creo que ahí es donde nace una conexión distinta.

8. Muchas personas consideran la poesía un género minoritario o lejano. ¿Crees que la escena y la interpretación ayudan a acercarla a nuevos públicos? Yo creo que la poesía sigue muy viva, más de lo que la gente piensa. En realidad convivimos con ella constantemente, incluso sin darnos cuenta. Muchas veces está en una canción de Sabina, Sanz o de Bunbury, en una frase que te despierta por dentro en cualquier momento o en un buen amanecer.

Quizá el problema no es que la poesía haya desaparecido, sino que a veces no reconocemos que sigue hablándonos desde muchos lugares distintos.

Por eso me interesa mezclar disciplinas y llevar la poesía también al escenario, a lo visual o a la música. No para cambiar su esencia, sino para abrir nuevas puertas y hacer que más personas puedan conectar con ella desde distintos lugares y emociones.

9. Has participado en recitales, antologías y encuentros literarios como la Feria del libro de Madrid, Poetas de Ahora etc. ¿Te han ayudado a evolucionar? Por supuesto. Cada encuentro, cada momento me han ayudado a entender mejor qué tipo de artista y escritora quiero ser y cómo quiero conectar con las personas.

Participar en espacios como la Feria del Libro de Madrid o distintos encuentros poéticos, estrenar algunos performances también me ha permitido salir de un lugar más íntimo y atreverme poco a poco a compartir mis fragmentos con el público.

Creo que todavía estoy explorando y descubriendo muchas cosas sobre esa parte artística, pero precisamente ahí también está lo bonito: en evolucionar, probar y encontrar tu propia voz y estilo, tanto en el papel como en escena.

10. ¿En qué proyectos estas trabajando actualmente y qué te gustaría explorar en el futuro como escritora y artista escénica? Ahora mismo estoy centrada en ferias del libro, algunos recitales y presentaciones, disfrutando muchísimo del camino, y llevando la tormenta a dónde haga falta para poder compartirlo con la gente.

También estoy preparando algo muy especial de cara a septiembre u octubre, aunque todavía es pronto para contarlo. Vamos a decir que… hasta aquí puedo leer.