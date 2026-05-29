No queda otra, estos días, que escribir sobre corrupción. El diccionario de la lengua española la define, en su tercera acepción, y en relación con las organizaciones públicas, como “práctica consistente en la utilización indebida o ilícita de las funciones de aquellas en provecho de sus gestores”. Precisando un poco más, consiste en abusar del poder en beneficio propio o de una trama de la que uno forma parte, cuando no en beneficio de corporaciones o entidades sin rostro. La corrupción puede desarrollarse a distintas escalas pero creo que todas ellas tienen en común la conexión con poder en alguna de sus variadas manifestaciones. Se suele, en relación con la cuestión, citar a Lord Acton, conocido historiador católico británico del siglo XIX, que nos legó un “dictum” que ha sido traducido de distintas maneras al español, siendo la versión más aceptada aquella de que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”. Afirmó, por otra parte, Abraham Lincoln que “casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quieres probar su carácter, dales poder”. Nos conduce ello a la manida “condición humana”, pero encogernos siempre de hombros, amparándonos en la misma, no parece saludable. Es cierto que la corrupción ha existido siempre a lo largo del devenir de nuestras sociedades y proliferan los escritos y tratados acerca de ello. Así, en cuanto a la Roma antigua, se suele citar el caso de Cayo Verres, acaecido en los últimos tiempos de la República romana, cuando los gobernadores provinciales reunían el máximo poder civil y militar. Cayo Verres, como gobernador de Sicilia, saqueó templos y extorsionó a los ricos con impuestos, aunque evitó ser condenado, a pesar de ser procesado por Cicerón, pues contrató a un famoso abogado, Quinto Hortensio Hórtalo, y tuvo el apoyo de una parte de los patricios. Tal vez fue lo que inspiró a Cicerón para afirmar que “"servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable." Se advierte, pues, que lo cosa viene de lejos, pero no tengo claro que el aserto de Cicerón haya calado mucho ni entonces ni ahora. Dando un salto en el tiempo, en la España del siglo XVII, encontramos el caso del Duque de Lerma, valido de Felipe III, que “procedió rápido y en apenas dos años ocupó la compleja administración de la monarquía hispánica con personas de su confianza”(1). El lujoso palacio que construyó en la villa de Lerma es una muestra del poder y riquezas adquiridos por este personaje corrupto, que llegó a impulsar el traslado de la corte a Valladolid, en un ejemplo de pelotazo urbanístico “avant la lettre”. Esquilmó la Hacienda Real y a sus enemigos, que los tuvo, y poderosos, como la propia reina, les costó deshacerse de él. Al final, para librarse de la horca, compró al papado el cargo de cardenal, lo que fue el origen de una copla, que hay llamaríamos viral, en la que se cantaba que “para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado”.

Ejemplos históricos aparte, la corrupción forma parte de nuestras vidas y la admitimos como algo inevitable en muchos casos. Están las pequeñas corrupciones del día, como el uso de influencias para beneficiarse en determinadas situaciones, y las corrupciones que llamaría políticas, aquellas que van creciendo en magnitud y desparpajo según aumentamos la escala del poder. No parece que nos preocupe demasiado. En la historia de nuestra democracia reciente hemos conocido distintos casos en los que el conocimiento de tramas de corrupción no ha afectado en demasía la orientación del voto. No parece que la frase de Cicerón citada nos agite en demasía.

Y dada la situación de estos días, encuentro en la red un estudio que, formando parte de un trabajo de fin de grado (2), aborda nuestra tolerancia respecto a la corrupción. El estudio se basa en distintos informes, como, por ejemplo, el informe EPOCA, realizado en 2022 entre diversas universidades españolas y portuguesas sobre la percepción de la corrupción, además del barómetro de la Unión Europea sobre el mismo asunto. El trabajo plantea, de manera concreta, el asunto de la fidelidad del voto en contextos de aumento de la corrupción. En España, una respuesta muy habitual en las encuestas sobre el voto parece ser lo de votar al partido “que siempre hemos votado”. Es decir, que miramos a otro lado cuando son los nuestros, o eso se deduce. Solo así se puede entender el síndrome de estos días, y de otros días lejanos, en los que nada pasa, en los que llueve a chuzos y una parte de nosotros ni se pone el chubasquero ni saca el paraguas, caminando con placidez como si no hubiera nubes y el sol brillase en el cielo. ---------------------------



1. https://elarcadelahistoria.es/el-duque-de-lerma-el-mayor-corrupto-de-la-historia-de-espana/ 2. https://comunicacion.uva.es/es/detalle/La-tolerancia-a-la-corrupcion-ha-ido-aumentado-en-Espana/