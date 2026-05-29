El Dr. Oriol Vernetta explica por qué cada vez más mujeres buscan aumentos de pecho discretos y cuándo tiene sentido la técnica Preservé

Esta técnica permite realizar aumentos mamarios muy sutiles en casos seleccionados, aunque el especialista recuerda que no es la solución adecuada para todas las pacientes En cirugía mamaria, cada vez existen más opciones para adaptar los resultados a las necesidades y expectativas de cada paciente. Entre ellas se encuentra la técnica Preserve, una alternativa pensada para mujeres que desean un aumento de pecho muy discreto y natural.

El Dr. Oriol Vernetta, cirujano plástico, explica que esta técnica se basa en el uso de prótesis pequeñas colocadas mediante un abordaje mínimamente invasivo, con el objetivo de aportar un ligero volumen a un pecho que ya presenta una forma estética adecuada.

Se trata de una opción dirigida a pacientes que no buscan un cambio evidente, sino un pequeño ajuste que mantenga la armonía y la naturalidad de la mama.

Un aumento sutil para casos concretos

Según explica el especialista, Preserve puede resultar especialmente interesante cuando el objetivo es únicamente aportar un poco más de volumen sin modificar de forma importante la forma del pecho.

"Es muy importante saber qué quiere la paciente", señala el Dr. Vernetta.

Por ello, antes de plantear cualquier intervención, es fundamental valorar cuáles son las expectativas reales de la paciente y qué resultado desea conseguir.

No siempre es la mejor alternativa

El especialista recuerda que la técnica Preserve no es adecuada para todos los casos.

Cuando una paciente busca una mayor firmeza, un aumento más evidente o una mayor proyección del escote, esta técnica puede resultar insuficiente y ser necesario recurrir a otras opciones.

En estas situaciones, el cirujano puede recomendar otros tipos de prótesis que permitan alcanzar mejor los objetivos planteados.

Anatómicas, redondas o ergonómicas: cada prótesis tiene su función

Actualmente existen diferentes tipos de implantes mamarios, cada uno con características específicas.

Las prótesis anatómicas, conocidas por su forma de lágrima, permiten conseguir una caída más progresiva y natural del pecho. Por su parte, las prótesis redondas ofrecen una mayor proyección y ayudan a conseguir un escote más marcado.

Las prótesis ergonómicas, utilizadas habitualmente en la técnica Preserve, buscan adaptarse al movimiento natural del cuerpo y pueden ser una buena opción cuando se pretende lograr un resultado especialmente discreto.

La importancia de personalizar cada caso

Según el Dr. Vernetta, no existe una única técnica válida para todas las pacientes ni una prótesis que pueda considerarse mejor de forma universal.

"Lo importante es elegir la opción que mejor se adapte a la anatomía y a los objetivos de cada mujer", explica.

Por ello, la valoración individualizada continúa siendo uno de los aspectos más importantes a la hora de planificar una cirugía mamaria y conseguir un resultado satisfactorio para la paciente

