Bondalti y Ercros, juntas en Expoquimia tras la integración de ambas compañías

La integración de Bondalti y Ercros da lugar a un grupo químico de mayor dimensión, fortaleza industrial y capacidad productiva, preparado para ofrecer a sus clientes soluciones competitivas, fiables y adaptadas a sus necesidades, con las máximas garantías de calidad, suministro y servicio Bondalti y Ercros participarán conjuntamente en la próxima edición de Expoquimia 2026, en lo que supondrá la primera gran presentación pública de ambas compañías tras la integración de los dos grupos.

La presencia conjunta en el principal encuentro de la industria química del sur de Europa simboliza el inicio de una nueva etapa para ambas compañías, que ya trabajan de manera coordinada para reforzar sus capacidades industriales y su competitividad internacional.

La integración de Bondalti y Ercros permite ofrecer una propuesta más amplia y complementaria, con mayor capacidad productiva y soluciones para un amplio abanico de sectores y clientes.

Por parte de Bondalti, se presentarán sus capacidades en cloro y derivados, anilina y derivados, así como sus soluciones vinculadas al ciclo integral del agua. En el caso de Ercros, la compañía mostrará productos de las áreas de cloro y derivados, química intermedia y farmacia, con especial protagonismo para la nueva gama de resinas de PVC Etinox® Renew, con baja huella de carbono.

Asimismo, Bondalti Water participará en el programa técnico de Expoquimia dedicado al agua industrial y la gestión sostenible de los recursos hídricos, presentando casos y soluciones orientados a la optimización de recursos y a una gestión más eficiente y sostenible en entornos industriales.

Además de su presencia conjunta en el área expositiva, Bondalti y Ercros participarán activamente en Smart Chemistry: Green Industry Deal, el espacio impulsado por Feique en el marco de Expoquimia, donde presentarán iniciativas relacionadas con la descarbonización industrial, productos con menor huella de carbono y estrategias orientadas a reforzar la competitividad de la industria química europea.

La participación conjunta en Expoquimia pone de manifiesto la vocación industrial del nuevo proyecto empresarial surgido tras la integración de ambas compañías, basado en la suma de experiencia, talento y capacidades productivas, con el objetivo de multiplicar oportunidades, sinergias y capacidad de crecimiento para impulsar una química más innovadora, competitiva y sostenible.

2–5 junio 2026 " Fira de Barcelona – Gran Via " Hall 2 · Stand E50_ espacio Bondalti y Ercros.

