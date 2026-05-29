First Stop refuerza su presencia en Galicia con la incorporación de su imagen corporativa al taller de Melide

El centro, ubicado en el Polígono de A Madanela, se integra en la imagen corporativa de la red paneuropea especializada en neumáticos y mantenimiento integral First Stop, red de talleres especializados en neumáticos y mantenimiento integral del automóvil, continúa estrategia de crecimiento y consolidación de marca con la incorporación de su nueva identidad visual al taller de Melide (A Coruña), uno de los centros integrados recientemente dentro del proceso de fortalecimiento de la red en España.

El taller, situado en el Polígono de A Madanela, Rúa Santolina Medilensis, Parcela 6, incorpora desde ahora la imagen corporativa de First Stop, reforzando así su vinculación con la enseña y su posicionamiento dentro de una de las principales redes europeas del sector del neumático y mantenimiento integral del automóvil.

La actuación se enmarca dentro de la estrategia que First Stop está desarrollando en distintos puntos de España para aumentar la visibilidad de la marca, homogeneizar la experiencia del cliente y seguir impulsando un modelo basado en la profesionalización del taller independiente.

En este contexto, Melide representa un enclave especialmente relevante por su posición como punto de conexión entre distintas áreas de Galicia y por el importante tránsito de vehículos que registra diariamente, tanto de particulares como de actividad profesional y logística.

Además de la incorporación de la nueva identidad visual, el taller de Melide seguirá ofreciendo servicios especializados en neumáticos, mecánica rápida y mantenimiento integral del automóvil, apoyándose en el soporte técnico, comercial y operativo de la red.

First Stop combina en su modelo la integración de talleres asociados con el desarrollo de centros propios, ofreciendo a sus socios acceso a acuerdos preferenciales con proveedores, programas de formación continua, herramientas digitales avanzadas y soporte especializado orientado a mejorar la rentabilidad y competitividad de los talleres.

Actualmente, First Stop cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector y opera una red paneuropea implantada en 25 países, con más de 3.000 puntos de venta. En España y Portugal supera los 600 talleres y continúa avanzando en su estrategia de crecimiento y fortalecimiento de red.

Además, First Stop fue la primera red española de talleres en obtener la certificación TÜV SÜD, un reconocimiento que acredita los estándares de calidad y seguridad aplicados en sus centros.

Sobre First Stop

First Stop es una red Premium paneuropea de profesionales especializados en el neumático y mantenimiento integral del automóvil. En España y Portugal la organización cuenta con más de 600 talleres. En Europa, la red First Stop está implantada en 25 países y dispone de cerca de 3.000 puntos de venta.

El objetivo de First Stop es satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes buscando siempre la excelencia. Dentro de este compromiso, First Stop es la primera red española que ha recibido las certificaciones TÜV SÜD y por la calidad y seguridad de sus talleres.

El valor añadido de First Stop radica en la excelencia de sus productos y servicios, en la capilaridad de su red y en la alta profesionalización de sus equipos, impulsada por una inversión continua en formación. Con este enfoque, la compañía se prepara para afrontar los próximos desafíos del sector, reforzando su red e impulsando soluciones innovadoras que beneficien a sus asociados y a los usuarios finales.

En este proceso de crecimiento, First Stop selecciona socios que conozcan el mercado, cumplan con estándares de calidad y seguridad establecidos por la red, y que se encuentren en ubicaciones estratégicas para ampliar la cobertura.

