El sensor anti ruido más deseado para evitar multas en pisos turísticos

La presión sobre el alquiler vacacional ya no viene solo de la ocupación o la rentabilidad. Ahora también llega desde los ayuntamientos, las comunidades de vecinos y las nuevas normativas contra el ruido. En este escenario, Raixer ha presentado una solución que apunta directamente a uno de los mayores dolores de cabeza del sector: las multas, las fiestas ilegales y las denuncias vecinales.

La propuesta de Raixer combina dos elementos clave: sensores de monitorización acústica capaces de detectar excesos de ruido en tiempo real y cerraduras inteligentes para check-in remoto.

La idea es sencilla: actuar antes de que llegue la denuncia, la policía o la multa.

El problema que preocupa al alquiler vacacional Las quejas por ruido se han convertido en uno de los principales focos de conflicto entre vecinos y apartamentos turísticos. Diversos actores del sector coinciden en que las fiestas no autorizadas, la música alta y la ocupación descontrolada son hoy una amenaza directa para muchas licencias turísticas.

En algunas comunidades autónomas y ciudades españolas ya se están endureciendo las sanciones. Además, determinadas regiones empiezan incluso a exigir sistemas de monitorización acústica en viviendas turísticas registradas.

Ante este contexto, la tecnología preventiva gana terreno.

Cómo funciona el sensor anti ruido de Raixer Según explica la compañía en su solución para apartamentos turísticos, el sistema monitoriza niveles de decibelios y envía alertas automáticas cuando detecta actividad anómala o ruido excesivo.

Uno de los puntos más importantes para el sector es la privacidad. Estos dispositivos no graban conversaciones ni almacenan audio; simplemente analizan variaciones de ruido ambiental para detectar situaciones potencialmente problemáticas. Esa diferencia resulta clave para cumplir con la normativa de protección de datos y generar confianza entre huéspedes y propietarios.

La solución se complementa con cerraduras inteligentes que permiten: check-in automático, accesos temporales para huéspedes, apertura remota desde el móvil, control de entradas y salidas, gestión de limpieza y mantenimiento sin llaves físicas.

Raixer asegura además que sus sistemas pueden instalarse sin obras y sin modificar la puerta exterior del alojamiento.

El nuevo estándar del alojamiento turístico inteligente El sector ya no busca únicamente comodidad. Busca protección operativa.

Empresas especializadas en alquiler vacacional llevan años defendiendo el uso de sensores acústicos como herramienta para: reducir conflictos vecinales, evitar daños en la propiedad, minimizar llamadas policiales, proteger la reputación online, demostrar diligencia ante posibles reclamaciones.

Por eso, soluciones como la de Raixer empiezan a posicionarse no como un accesorio tecnológico, sino como parte del equipamiento básico del alquiler vacacional profesional.

Tecnología para un turismo más sostenible La convivencia se ha convertido en uno de los grandes debates del turismo urbano en España. Mientras muchas ciudades endurecen restricciones sobre las viviendas turísticas, el sector busca fórmulas que permitan mantener la actividad reduciendo el impacto vecinal.

La automatización del acceso y el control preventivo del ruido aparecen así como dos pilares de una nueva generación de apartamentos turísticos más inteligentes, más controlados y más compatibles con el entorno residencial.

