​El AMPA del CEIP Eusebio Sempere lamenta la falta de sombra en el colegio y sus consecuencias

Las reivindicaciones del profesorado, acompañado por las familias y cualquier persona con sentido común que defiende la educación pública de calidad, continúan siendo multitudinarias.





En todos los días que llevan manifestándose no ha habido un solo altercado, pese a ser miles de personas, y han estado aguantando el tipo en lugares sin sombra días enteros.





El abandono institucional es cada vez peor e insisto en que no os creáis todos los bulos que gente con mucha maldad y tiempo libre lanza por ahí.





Respecto al tema económico, yo creo que todo el mundo cobra por hacer su trabajo y, en un momento en el que todo ha subido, piden una mejora salarial, pero por muchas trolas que te quieran contar, todo el resto de lo que están haciendo y aguantando es para poder garantizar una buena atención al profesorado.





Nos encontramos colegios sin climatizar, que se caen a pedazos, con demasiado alumnado, sin poder garantizar una educación especial de calidad al alumnado con necesidades especiales, entre muchísimas otras cosas.









El AMPA del CEIP Eusebio Sempere ha solicitado en dos ocasiones a la Conselleria de Educación la instalación de zonas de sombra en el colegio, sin obtener respuesta.





La situación ya ha tenido consecuencias: un alumno ha sufrido un golpe de calor en horario lectivo.

"Exigimos medidas urgentes para proteger la salud y seguridad de nuestros hijos e hijas. La educación también debe garantizar espacios seguros frente a las altas temperaturas", explican en un comunicado.









El problema de la falta de sombra en los colegios genera altas temperaturas en los patios, limita el uso de las instalaciones y aumenta el riesgo de golpes de calor. En fin, una completa vergüenza...





En consecuencia, el abandono institucional a los centros educativos es de un descaro máximo y requiere de soluciones urgentes.



