El AMPA del CEIP Eusebio Sempere lamenta la falta de sombra en el colegio y sus consecuencias
|El abandono institucional a los centros educativos es de un descaro máximo y requiere de soluciones urgentes
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Las reivindicaciones del profesorado, acompañado por las familias y cualquier persona con sentido común que defiende la educación pública de calidad, continúan siendo multitudinarias.
En todos los días que llevan manifestándose no ha habido un solo altercado, pese a ser miles de personas, y han estado aguantando el tipo en lugares sin sombra días enteros.
El abandono institucional es cada vez peor e insisto en que no os creáis todos los bulos que gente con mucha maldad y tiempo libre lanza por ahí.
Respecto al tema económico, yo creo que todo el mundo cobra por hacer su trabajo y, en un momento en el que todo ha subido, piden una mejora salarial, pero por muchas trolas que te quieran contar, todo el resto de lo que están haciendo y aguantando es para poder garantizar una buena atención al profesorado.
Nos encontramos colegios sin climatizar, que se caen a pedazos, con demasiado alumnado, sin poder garantizar una educación especial de calidad al alumnado con necesidades especiales, entre muchísimas otras cosas.
El AMPA del CEIP Eusebio Sempere ha solicitado en dos ocasiones a la Conselleria de Educación la instalación de zonas de sombra en el colegio, sin obtener respuesta.
La situación ya ha tenido consecuencias: un alumno ha sufrido un golpe de calor en horario lectivo.
"Exigimos medidas urgentes para proteger la salud y seguridad de nuestros hijos e hijas. La educación también debe garantizar espacios seguros frente a las altas temperaturas", explican en un comunicado.
El problema de la falta de sombra en los colegios genera altas temperaturas en los patios, limita el uso de las instalaciones y aumenta el riesgo de golpes de calor. En fin, una completa vergüenza...
En consecuencia, el abandono institucional a los centros educativos es de un descaro máximo y requiere de soluciones urgentes.
Las reivindicaciones del profesorado, acompañado por las familias y cualquier persona con sentido común que defiende la educación pública de calidad, continúan siendo multitudinarias. En todos los días que llevan manifestándose no ha habido un solo altercado y han estado aguantando el tipo en lugares sin sombra días enteros. El abandono institucional es cada vez peor.
Vivimos una época extraña. Una época vertiginosa. Los acontecimientos se suceden con tal rapidez que apenas tenemos tiempo para comprenderlos antes de que sean sustituidos por otros nuevos. La ciencia avanza a velocidades nunca vistas, la tecnología transforma la vida cotidiana, los sistemas políticos se tambalean, las estructuras económicas muestran grietas profundas y, al mismo tiempo, millones de personas sienten una creciente inquietud interior.
No conozco otro balotaje presidencial en la historia mundial en el cual ninguno de los dos candidatos finalistas supere la cantidad de votos blancos y nulos. En la primera vuelta hubo 2 372 896 votos en blanco y 1 045 425 votos viciados; la suma de ambos alcanza 3 418 321. Esto hace que Keiko Fujimori, quien obtuvo 2 877 678 votos, y Roberto Sánchez, con 2 015 114 votos, no sean realmente quienes obtuvieron el primer y segundo lugar, respectivamente.